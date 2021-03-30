«Цзю боится Хогана». Но Костя уверяет, что сын накажет говорливого наглеца!

31 марта в австралийском Ньюкасле, на арене Newcastle Entertainment Centre пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступит топ-проспект первого среднего веса, обладатель двух региональных титулов по версиям WBO и IBF Тим Цзю. Его соперником станет опытный австралиец ирландского происхождения, экс-претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган.

В Австралии имя Тима Цзю в сообществе профессионального бокса не сходит с уст, многие его считают будущим чемпионом мира и самым перспективным боксёром Зелёного континента, попутно вспоминая подвиги его легендарного отца. В России всё немножечко иначе. Порой в Сети можно встретить гневные сообщения о том, что Цзю-младший «чистый австралиец» и подробно останавливаться на его достижениях нет никакого смысла. Мы же себе позволим с этим не согласиться. Во-первых, как говорил Костя Цзю, у его сына есть паспорт гражданина РФ, во-вторых, как ни крути, а влияние отца, в том числе и на боксёрские навыки Тима, было значимым, ну и в-третьих, почему бы просто не поговорить об одном из самых многообещающих боксёров первого среднего веса, тем более когда в соперниках у него такой боксёр, как Хоган.

Бой Цзю — Хоган. Победа выведет Тимофея на поединок за титул чемпиона мира! LIVE! Все самые интересные подробности вокруг боя российского австралийца — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Но обо всём по порядку. Минувший год стал для Тима Цзю самым важным в карьере. В августе 2020 года боксёр встретился с самым серьёзным соперником в карьере, бывшим чемпионом мира в полусреднем весе, обидчиком Мэнни Пакьяо Джеффом Хорном. Последний к тому моменту ещё носил неформальный статус лучшего боксёра Зелёного континента. Но Цзю-младший окончательно закопал карьеру Хорна, победив его досрочно. Тот успех стал настоящим прорывом. Уже тогда заговорили, что Тиму пора зажечь свою звезду на американских рингах. Но ситуация с пандемией осложняла переговорный процесс с потенциальными соперниками. Дабы не простаивать, боксёр провёл поединок с крепким середняком из Новой Зеландии Боуином Морганом. Впрочем, поединком это было назвать сложно. Тим нокаутировал соперника в первом раунде, толком не успев продышаться.

После этого разговоры о необходимости переезда в США лишь усилились. Но, похоже, в команде Цзю-младшего решили сделать последний рывок перед тем, как требовать титульный поединок в Северной Америке. Тим уже сейчас взобрался на первое место в рейтинге WBO и вполне легально может требовать бой у чемпиона мира по этой версии Брайана Кастаньо. Но тот провёл последний поединок лишь месяц назад, так что имеет право отдохнуть, а вот Тим должен ещё доказать, что является достойным претендентом.

Чтобы сделать это, в соперники ему подобрали ирландского крепыша Денниса Хогана, который после завершения карьеры в любителях перебрался в Австралию, где и развивался как профи. Набив достаточный профессиональный рекорд, Хоган отправился и на международные ринги. Сначала в США, а после более чем 20 побед ему представился шанс побороться за временный титул чемпиона мира по версии WBA в Германии.

«Папа, как тебе? Всё нормально?» Как Тим Цзю нокаутировал мясника в первом раунде. Видео Цзю-младший явно перерос уровень боёв за региональные титулы. Дальше только мировая корона.

Случилось это в 2015 году. Тогда Хоган проиграл решением судей Джеку Кулькаю, но смотрелся неплохо. После того поражения Деннис провёл шесть встреч, завоевал несколько региональных поясов, а потом снова вышел на бой за звание чемпиона мира. В апреле 2019 года он оспаривал титул по версии WBO в среднем весе. На бой в Мексике с чемпионом мира Хайме Мунгуйей его привезли, как на забой. Но Хоган быстро показал, что не намерен отбывать номер на территории соперника. Австралиец с ирландскими корнями раз за разом прошивал оборону молодого противника и умело уходил от его напористых, но примитивных атак. Судьи в том бою насчитали победу Мунгуйи решением большинства. Но даже сам мексиканец признал, что не заслуживал такого результата, де-факто признав, что Хогана просто ограбили и лишили титула. Столь достойное выступление Денниса не осталось без внимания. Невзирая на поражение, в следующем бою он также бился за звание чемпиона мира, причём уже в среднем весе. Но на этот раз в соперники ему достался куда более мастеровитый чемпион в лице Джермалла Чарло. Обладатель титула по версии WBC разбил Хогана за семь раундов. Тем не менее это был очень крутой урок для Денниса, после которого он наверняка стал лишь сильнее.

И вот теперь, после паузы почти в 16 месяцев, Хоган возвращается в дело. К слову, возвращается не без проблем. В какой-то момент поединок с Цзю был под угрозой срыва. Деннис на одной из тренировок получил перелом носа, и у его команды были сомнения насчёт того, сумеет ли он выступить. Но мужественный ирландец не собирается пасовать. Когда контракт на бой был только подписан, он заметил, что сам просил в соперники Тима.

«Цзю не выбирал меня в соперники, это я выбрал его. Сказал команде организовать мне этот поединок, и они сделали это», — говорил Хоган.

А уже теперь, непосредственно перед поединком, Деннис объяснил своё желание. Ураган (прозвище боксёра. – Прим. «Чемпионата») убеждён, что уверенно справится с соперником.

«Они записали в контракте пункт о реванше, это всё, что вам нужно знать. Я убеждён, что завершу бой досрочно, и буду к этому стремиться. Тим знает, что его ждёт, это не будет похоже на его прежние бои. Эта та схватка, которая может обернуться против него». – говорит Хоган.

О пункте про реванш говорит и менеджер Хогана Дени Димас.

«Они переживают за результат этого боя. Они боятся. Команда Тима прописала пункт о реванше. Раньше такого не было. Но я не думаю, что они активируют этот пункт. Два поражения нокаутом для Цзю будут выглядеть плохо. Я ожидаю, что Хоган нокаутирует Тима в седьмом раунде», — говорит Димас.

Всё это выглядит как попытка залезть в голову Тиму и выбить его из колеи. Впрочем, сам Цзю-младший не собирается участвовать в своеобразных играх разума и фокусируется только на схватке.

«Контракты, сломанные носы — мне всё равно. Просто пустите меня в ринг. Я здесь для того, чтобы навредить оппоненту. Это наверняка не бой для разогрева.

Я уважаю Хогана, он классный боксёр. Но это мой ринг, мой мир. Я выступаю для того, чтобы нанести ущерб противнику», — сказал боксёр.

Уверенность сына подпитывает и его легендарный отец Костя Цзю.

«Соперник очень неплохой. Наглый, что я очень люблю. Любит говорить, что я тоже очень люблю. Надо же уметь отвечать за свои слова. Тим уверен в себе, у них хорошая подготовка. Он хорошо готов. Бой будет хороший. Хоган уже дрался за титул чемпиона мира, имеет хороший международный опыт. Думаю, Тим завершит бой в седьмом-восьмом раунде. Если я всё правильно посчитал», — сказал Константин.

Что же, до поединка остаются буквально сутки. Пожелаем удачи Тиму, ведь его ждёт действительно самый жёсткий соперник из всех, который не только умеет классно держать удар, но и отменно атаковать. Интриге быть.