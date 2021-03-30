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Тим Цзю — Деннис Хоган, дата боя, когда и где смотреть онлайн-трансляцию 31 марта 2021

Тим Цзю — Деннис Хоган, дата боя
Игорь Брагин
Бой Цзю — Хоган. Тимофей, накажи болтуна за язык без костей. Россия с тобой! LIVE!
Все самые интересные подробности вокруг боя российского австралийца — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

31 марта 2021 года на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия) пройдет боксёрский вечер Steel City Showdown. В главном поединке встретятся обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и Деннис Хоган. Победитель получит возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий в настоящее время Брайану Кастаньо.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя и подробно расскажет о событиях вокруг него.

Бой Цзю – Хоган: где смотреть онлайн-трансляцию Бой Цзю – Хоган: где пройдёт Цзю – Хоган: полный кард боксёрского вечера «Steel City Showdown»
Live Игорь Брагин

Костя Цзю: у Тима наглый соперник. Я это очень люблю

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о Деннисе Хогане, который завтра, 31 марта, сразится с его сыном Тимом Цзю.

«Соперник очень неплохой. Наглый, что я очень люблю. Любит говорить, что я тоже очень люблю. Надо же уметь отвечать за свои слова.

Тим уверен в себе, у него неплохая подготовка. Он хорошо готов. Бой будет отличным. Хоган уже дрался за титул чемпиона мира, имеет хороший международный опыт. Думаю, Тим завершит бой в седьмом-восьмом раунде. Если я всё правильно посчитал», — передаёт слова Кости Цзю корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

22:16 Игорь Брагин

Тим Цзю поддержал Путина!

Тимофей не так давно совершил сильный гражданский поступок, посетив акцию казаков в Австралии

«Я сам был очень удивлён, когда он появился на нашей акции, сказав, что, «конечно, я тут за Путина». Причём он сказал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима Цзю знает весь Зелёный континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина — это смелый поступок...», — приводит слова организатора акции EADaily.

22:14 Игорь Брагин

Бой Цзю – Хоган: где смотреть онлайн-трансляцию

Бойцовский вечер «Steel City Showdown» начнётся 31 марта в 11:00 по московскому времени. Трансляцию главного боя проведёт телеканал Матч ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в 13:30.

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22:13 Игорь Брагин

Тиму Цзю помагал экс-чемпион UFC Уиттакер

В подготовке к предстоящему бою Тимофею Цзю помогал бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер.

«Мы — два лучших бойца в Австралии, поэтому работаем вместе и помогаем друг другу добиваться наших целей, чтобы он стал чемпионом UFC, а я — чемпионом мира по боксу», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

22:12 Игорь Брагин

Бой Цзю – Хоган: где пройдёт

Бойцовский вечер «Steel City Showdown» пройдёт на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия.

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22:12 Игорь Брагин

Бой Тима Цзю с Деннисом Хоганом был под угрозой срыва

В феврале появилась информация, что бой может не состояться. Причина этого — травма носа, которую на одной из тренировок получил Хоган. Решение в команде ирландца пока не принято. Снимется ли он с поединка, станет известно в ближайшее время, сообщает Fightnews.

Но всё обошлось и уже в среду, 31 марта, мы с вами сможем поболеть за Тимофея!

22:11 Игорь Брагин

Цзю – Хоган: полный кард боксёрского вечера «Steel City Showdown»

Главное событие

Тим Цзю – Деннис Хоган

Андеркард

Уэйд Райан – Коен Мазудье
Сезар Матео Тапиа – Ренольд Куинлан
Пол Флеминг – Тайсон Лантри
Сакио Бика – Сэм Солиман
Даркон Драйден – Джейсон Медавар
Джейсон Фоусетт – Алекс Кариоти
Линн Сэндстрём – Фелисити Лойтертон
Рубен Кеннеди – Рой Хоурн

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/timtszyu

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