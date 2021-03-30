Бой Цзю — Хоган. Тимофей, накажи болтуна за язык без костей. Россия с тобой! LIVE!

31 марта 2021 года на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия) пройдет боксёрский вечер Steel City Showdown. В главном поединке встретятся обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и Деннис Хоган. Победитель получит возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий в настоящее время Брайану Кастаньо.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя и подробно расскажет о событиях вокруг него.