Бой Цзю — Хоган. Тимофей, накажи болтуна за язык без костей. Россия с тобой! LIVE!

31 марта 2021 года на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия) пройдет боксёрский вечер Steel City Showdown. В главном поединке встретятся обладатель пояса WBO Global и IBF Australasian Тим Цзю и Деннис Хоган. Победитель получит возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий в настоящее время Брайану Кастаньо.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя и подробно расскажет о событиях вокруг него.
Костя Цзю: у Тима наглый соперник. Я это очень люблю
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о Деннисе Хогане, который завтра, 31 марта, сразится с его сыном Тимом Цзю.
«Соперник очень неплохой. Наглый, что я очень люблю. Любит говорить, что я тоже очень люблю. Надо же уметь отвечать за свои слова.
Тим уверен в себе, у него неплохая подготовка. Он хорошо готов. Бой будет отличным. Хоган уже дрался за титул чемпиона мира, имеет хороший международный опыт. Думаю, Тим завершит бой в седьмом-восьмом раунде. Если я всё правильно посчитал», — передаёт слова Кости Цзю корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.
Тим Цзю поддержал Путина!
Тимофей не так давно совершил сильный гражданский поступок, посетив акцию казаков в Австралии
«Я сам был очень удивлён, когда он появился на нашей акции, сказав, что, «конечно, я тут за Путина». Причём он сказал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима Цзю знает весь Зелёный континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина — это смелый поступок...», — приводит слова организатора акции EADaily.
Бой Цзю – Хоган: где смотреть онлайн-трансляцию
Бойцовский вечер «Steel City Showdown» начнётся 31 марта в 11:00 по московскому времени. Трансляцию главного боя проведёт телеканал Матч ТВ. Начало онлайн-трансляции запланировано в 13:30.
Тиму Цзю помагал экс-чемпион UFC Уиттакер
Бой Цзю – Хоган: где пройдёт
Бойцовский вечер «Steel City Showdown» пройдёт на арене «Newcastle Entertainment Centre» в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Бой Тима Цзю с Деннисом Хоганом был под угрозой срыва
В феврале появилась информация, что бой может не состояться. Причина этого — травма носа, которую на одной из тренировок получил Хоган. Решение в команде ирландца пока не принято. Снимется ли он с поединка, станет известно в ближайшее время, сообщает Fightnews.
Но всё обошлось и уже в среду, 31 марта, мы с вами сможем поболеть за Тимофея!
Цзю – Хоган: полный кард боксёрского вечера «Steel City Showdown»
Главное событие
Тим Цзю – Деннис Хоган
Андеркард
Уэйд Райан – Коен Мазудье
Сезар Матео Тапиа – Ренольд Куинлан
Пол Флеминг – Тайсон Лантри
Сакио Бика – Сэм Солиман
Даркон Драйден – Джейсон Медавар
Джейсон Фоусетт – Алекс Кариоти
Линн Сэндстрём – Фелисити Лойтертон
Рубен Кеннеди – Рой Хоурн
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