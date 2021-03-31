Ученик Фёдора Емельяненко нацелен на победу. Вадиму предстоит защищать не только титул чемпиона, но и честь Fedor Team.

Вадим Немков выходит на первую защиту титула! Что Дэвис приготовил для чемпиона?

В ночь с 16 на 17 апреля в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае победы Немков сразится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро в полуфинале Гран-при – их поединок пройдёт 7 мая.

Когда бой Вадим Немков – Фил Дэвис

Начало боя – не ранее 7:00 мск 17 апреля. Бойцы уже встречались в ноябре 2018 года – тогда победу раздельным решением судей одержал россиянин. Позже ученик Фёдора Емельяненко задушил Рафаэля Карвальо, а в августе 2020 года нокаутировал Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Эта защита станет первой для российского бойца.

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Фил Дэвис уверен в своей победе во втором бою. «Это идеальная ситуация для меня [встретиться с Вадимом на данной стадии]. Это то, чего я хотел. Абсолютно уверен в том, что смогу одержать победу над Немковым», — приводит слова Дэвиса MMAJunkie.

Российский чемпион высказался более скромно. «Я главный фаворит Гран-при, на втором месте – Йоэль Ромеро? Мне кажется, тут вообще ничего нельзя раскладывать. У нас такой вес и такой уровень – всё может решиться в любую секунду. Поэтому нельзя сказать, кто выиграет. Но я думаю, что я», — рассказал Немков в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Кстати, в этот вечер выявят сильнейшего ещё двое участников четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса. В соглавном событии турнира сойдутся Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. Победителю поединка предстоит биться с победителем пары Райан Бейдер – Лиото Мачида, который определится 9 апреля.

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Полный кард турнира Bellator 257

На данный момент на официальном сайте Bellator выставлено лишь 6 поединков.

Основной кард

• Вадим Немков – Фил Дэвис

• Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов

• Вета Артеага – Дезире Янез

Предварительный кард

• Джон де Хесус – Альфред Хашакян

• Грачик Бозинян – Демаркес Джексон

• Лэнс Гибсон-младший – Маркус Сурин

Форма Вадима Немкова и Фила Дэвиса

Российский боец проводил тренировочный сбор на Северном Кавказе. На своей странице в «Инстаграме» Немков выкладывал фрагменты тренировки в Приэльбрусье.

«Сегодня были спарринги! Самочувствие отличное, подготовка идёт по плану. Спасибо большое спарринг-партнёрам за помощь в подготовке», — написал Немков.

Американец готовится к бою в зале Azteca San Diego Boxing Club, расположенном в Сан-Диего. После поражения от Немкова он выиграл три поединка, два из них – нокаутом, и сейчас замотивирован как никогда.

«Чем ближе к неделе боя, тем более подготовленным и уверенным я себя ощущаю. Желание привезти пояс домой каждую неделю подталкивает меня к тому, чтобы быть лучше и сильнее, чем вчера», – написал Дэвис в своём «инстаграме».

Прогнозы экспертов на бой

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин уверен в российском чемпионе и считает, что ему под силу не только победить Дэвиса, но и выиграть Гран-при.

«Второй бой в четвертьфинале с Дэвисом будет зрелищным противостоянием российской школы ММА, заложенной Фёдором Емельяненко, и американской школы. Уверен, что у Вадима все шансы, чтобы выиграть Гран-при Bellator и забрать $ 1 млн. Будем болеть за него. Мы гордимся, что такие звёзды являются лицом нашего вида спорта и стоят во главе наших региональных федераций», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Наследник по прямой. Вадим Немков — достойный преемник Фёдора Емельяненко Действующий чемпион Bellator в расцвете сил и сможет достичь даже больших результатов, чем наставник.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Немков – Дэвис

Трансляция главного карда начнётся в 4:00 по московскому времени и будет доступна в мультимедийном сервисе «Okko Спорт».

Результаты боя Вадим Немков – Фил Дэвис

Результат боя между Вадимом Немковым и Филом Дэвисом станет известен по истечении 5 чемпионских раундов. Поединок может закончиться раньше, если один из бойцов сможет завершить бой досрочно.