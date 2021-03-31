Цзю разбивает соперников жёстче, чем чемпионы мира. Команда Хогана сдалась, спасая его

В австралийском Ньюкасле, на арене Newcastle Entertainment Centre завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступили перспективный боец первого среднего веса, обладатель титула WBO Global, первый номер рейтинга WBO Тим Цзю и опытнейший австралиец ирландского происхождения, экс-претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган.

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Цзю-младший выходил на ринг впервые в 2021 году. Предыдущий год был для него успешен, как никогда. Тиму удалось занести в послужной список победу над экс-чемпионом мира Джеффом Хорном, а также добыть молниеносную победу в схватке с Боуеном Морганом. Это ещё более повысило акции боксёра и сделало его едва ли не самым популярным представителем своего вида спорта на Зелёном континенте.

Что касается Хогана, то ирландец в 2020 году простаивал, а в предыдущих двух поединках, которые прошли в 2019 году, проиграл. Да, то были титульные поединки, но всё же поражение есть поражение. Кроме того, на простой длинною в 16 месяцев накладывался и перелом носа Денниса. Так что расклад сил перед боем говорил о том, что Тим – явный фаворит схватки.

Тем не менее, в первом раунде показалось, что просто Тимофею не будет. Он работал первым номером и постоянно прессинговал. Но иногда чересчур заигрывался в атаке и проваливался. Ураган из Ирландии этим умело пользовался и пару раз воткнул по цели неплохие удары. Тим же методично работал по этажам. В целом, первая трёхминутка с небольшим преимуществом ушла в пользу Цзю-младшего.

Во втором раунде Тим не сбавлял прессинг и в нескольких ярких разменах был точнее соперника. Но вместе с тем, у его болельщиков появился повод для беспокойства. После столкновения головами у Цзю открылось рассечение в области века, которое выглядело действительно опасно. Дошло до того, что в перерыве между раундами рефери даже сразу бросился изучать повреждение.

Но, похоже, травма только раззадорила Цзю-младшего. Ему опять удалось навязать сопернику несколько разменов, в которых он снова был точнее. Концовка трёхминутки и вовсе выдалась на славу. Систематическая работа по этажам дала свои плоды. Хоган проспал жёсткий удар в области печени и начал пятиться назад. Тим пытался развить успех, но Деннис на опыте умело защищался и дожил до гонга.

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На старте четвёртого отрезка, Хоган, словно пытаясь показать, что с ним всё в порядке, пошёл вперёд сам. Но получилось плохо. Деннис сильно провалился и едва не попал под шквал атак Тима. В целом, преимущество Цзю-младшего становилось почти подавляющим. Он не только умело атаковал, но и красиво работал спиной на оттяжках, проваливал оппонента, пробивая в ответ удары на любой вкус. В конце раунда Тим снова пробил в область печени и снова Хогану пришлось тяжело. Но достоять до гонга получилось.

Развязка наступила в пятом раунде. В конце его первой минуты Цзю шикарным жёстким апперкотом слева поднял голову Хогана, да так, что боксёр упал. Поднимался он тяжело, но в итоге выразил готовность продолжать. Казалось, что, имея в распоряжении две минуты Тим добьёт потрясённого соперника. Но Деннис проявлял невероятную силу духа и пытался отыграться за провал. Тем не менее, Хоган работал на последнем издыхании, через пару десятков секунд Цзю-младший включился по полной, осыпая соперника градом ударов. В итоге команда австралийца ирландского происхождения не выдержала, и просигнализировала о сдаче, выбросив в ринг полотенце. Думается, что упрекать за это Хоган никого не станет, его сторонники сохранили ему здоровья.

После поединка Цзю был доволен и дал достаточно яркое интервью непосредственно в ринге. К слову, совершенно справедливо он заметил, что победил Хогана даже быстрее, чем это сделал чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло. Таким образом Тим прозрачно намекнул, что уже ничем не уступает звёздам американских рингов.

Что же, Цзю-младший действительно показал невероятно классный бокс и лишний раз доказал, что ему уже пора биться за полноценный титул чемпиона мира. Ждём уже в 2021 году!