Кроме Гран-при в двух дивизионах, нас ждут дебютные поединки непобеждённых россиян. А на десерт – бой Последнего Императора.

Кто заберёт миллионы и сколько поясов уедет в Россию? Главное о новом сезоне Bellator

Старт нового сезона Bellator совсем близко. С момента последнего ивента прошло целых 4 месяца, и поклонники лиги прилично изголодались в ожидании новых боёв. Однако за эту паузу публика получит хорошее вознаграждение уже на первом турнире года, который пройдёт в ночь на 3 апреля по московскому времени. Ну а дальше будет ещё ярче и интереснее.

Bellatоr 255: Ключевой бой в Гран-при полулёгкого веса и дебют брата Хабиба! LIVE! Долгожданный старт сезона лиги Воинов — в ночь на 3 апреля! Все главные подробности — на «Чемпионате».

Дебютные поединки россиян

Один из главных дебютов для российских болельщиков пройдёт 3 апреля на турнире Bellator 255. Свой первый бой в лиге проведёт брат Хабиба Нурмагомедова – Усман. Его соперником станет Майк Хэмел. Как и его кузен, Усман пока ещё ни разу не проигрывал. Но, в отличие от Хабиба, парень любит выигрывать не только за счёт борьбы – 7 побед из 11 он одержал нокаутами. Это даёт надежду на то, что и в ближайшее время мы увидим зрелищный финиш в его исполнении.

Готовит Усмана к этому поединку, конечно же, Орёл. Рядом находятся и другие братья бойца. «Он в хорошей форме, готов на все 100%. Посмотрим, видно будет. Конечно, мы думаем, что он выиграет, мы очень надеемся на это. Усман тоже очень талантлив, у него также ударка и борьба на хорошем уровне», – сказал накануне Абубакар Нурмагомедов в интервью «Чемпионату».

«Мне ещё есть куда расти». Абубакар Нурмагомедов только начинает свой путь в UFC Брат Орла усердно и долго готовился ко второму поединку в лиге. Боец из Дагестана уверен, что в этот раз его работа принесёт нужные плоды.

На этом же турнире дебютируют ещё два россиянина – экс-боец UFC Халид Муртазалиев и бывший чемпион ACB в полусреднем весе Мухамед Берхамов. Спустя неделю должен был провести свой первый бой в промоушене брат третьего номера рейтинга полулёгкого веса UFC Забита Магомедшарипова – Хасан. Однако поединок пришлось перенести на более поздний срок. «У Хасана должен был быть бой 2 апреля, потом 9-го числа. Но там не успели сделать рабочую визу, поэтому бой уже будет после Рамадана», — цитирует Забита Магомедшарипова ТАСС.

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Финал Гран-при в полулёгком весе

Главным событием Bellator 255 станет поединок между действующим чемпионом в полулёгком весе Патрисио Фрейре и Эммануэлем Санчесом. Бой определит второго финалиста Гран-при этого дивизиона. Первый был выявлен ещё в ноябре прошлого года: непобеждённый Эй Джей Макки через 1 минуту и 11 секунд после начала поединка необычным приёмом засабмитил Дэрриона Колдуэлла.

Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца Эй Джею, видимо, надоело просто лупить своих соперников, он придумывает фишки покруче Иезекииля.

Фрейре сейчас находится на серии из 6 побед и считается фаворитом в противостоянии с Санчесом. Но будет ли он в том же статусе перед боем с Макки, если пройдёт дальше? И что сможет противопоставить Питбуль молодому, яркому и голодному бойцу, просто сметающему всех со своего пути к титулу? Однозначно, поединок Макки и Фрейре может стать одним из самых эпичных не только в этом году, но и во всей истории Bellator.

Первая защита Немкова и Гран-при в полутяжёлом весе

Очень скоро чемпиону в полутяжёлом весе Вадиму Немкову предстоит впервые защищать свой титул. Поединок против экс-чемпиона дивизиона Фила Дэвиса пройдёт на турнире Bellator 257 в ночь с 16 на 17 апреля. В реванше Дэвис намерен сравнять счёт: первый бой Немкову он проиграл раздельным решением судей в ноябре 2018 года. Однако россиянин готов выиграть не только предстоящий поединок, но и Гран-при дивизиона.

Вадим Немков выходит на первую защиту титула! Что Дэвис приготовил для чемпиона? Ученик Фёдора Емельяненко нацелен на победу. Вадиму предстоит защищать не только титул чемпиона, но и честь Fedor Team.

После этого боя станет известен один из полуфиналистов Гран-при. В случае победы Немков сразится с победителем пары Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро – этот поединок запланирован на 7 мая. Также на 1 миллион долларов будут претендовать Райан Бейдер, Лиоту Мачида, Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. Что и говорить, в этом Гран-при собрались серьёзные ребята, и противостояния ожидаются острые и красочные. Тем не менее, у действующего чемпиона есть все шансы воплотить задуманное и в итоге увезти с собой и пояс, и деньги.

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Титульные бои Токова и Молдавского

Хочется верить, что в этом сезоне мы увидим завоевание поясов Bellator и другими бойцами Fedor Team. Перспективному средневесу Анатолию Токову титульный поединок против Гегарда Мусаси обещали ещё в прошлом году. Сейчас Анатолию остаётся только получить визу в США. Как рассказал в эксклюзивном интервью «Оkko Спорт» Фёдор Емельяненко, этот бой с Токовым он уже обсуждал.

«Я не вижу ничего сверхъестественного в Мусаси. Это не тот боец, который может составить Анатолию какую-то конкуренцию или проблемы. Да, у него есть определённые сильные стороны. Но он может один бой провести высококлассно, а другой поединок, так скажем, просто отбыть. Но даже если смотреть по высококлассным боям, я думаю, Анатолий выше него по уровню подготовки, по таланту и всем показателям», – ответил Емельяненко.

«Бейдер – может быть. Хотелось бы, конечно». Фёдор Емельяненко — о возможном реванше Последний Император улучшает себя во всех аспектах. К бою в Bellator он планирует подойти в отличной форме.

Перспектива уехать из Америки с чемпионским поясом в ближайшее время есть и у тяжеловеса Валентина Молдавского. Сейчас россиянин находится на серии из 5 побед. О титульном поединке для Молдавского в 2021 году также велись разговоры, но конкретных дат пока не называлось.

Бой Фёдора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер неоднократно говорил о своём желании устроить для Последнего Императора пышные проводы – после следующего поединка Фёдор Емельяненко, вероятнее всего, завершит карьеру бойца. В 2020 году в планы вмешалась пандемия коронавируса, и пока судьба этого боя неизвестна.

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«Пока у меня конкретики нет. Может быть и летом. Видите, предыдущее лето как прошло. Состоялись турниры, но без зрителей. И турниры Bellator будут проходить без зрителей, но у Скотта Кокера есть пожелание, чтобы я бился при зрителях», – сказал в эксклюзивном интервью «Оkko Спорт» Емельяненко.

Сейчас в сети появляется информация о том, что бой может пройти в конце 2021 года, а в качестве соперника Последнего Императора рассматривают экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Джуниора дос Сантоса. Турнир с участием Фёдора лига планирует провести в Москве. Что ж, если всё действительно сложится так, это будет лучшим завершением яркого сезона Bellator.