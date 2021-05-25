«Это была месть за Мохаммеда Али». Один удар Тайсона заставил Бербика упасть несколько раз

В последние дни в СМИ активно муссируется информация о том, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон готовится к очередному поединку. Его противником должен стать старый знакомый, другой экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд, которому Тайсон в ходе карьеры проигрывал дважды. И хотя пока полной определённости с этим поединком нет, кажется, что все эти разговоры — лучший повод, чтобы вспомнить о том, как «Железный Майк» взобрался на Олимп и впервые стал чемпионом мира.

На первый поединок за звание чемпиона мира Тайсон вышел 22 ноября 1986 года. Его соперником стал действующий чемпион мира по версии WBC Тревор Бербик, который на тот момент мог похвастать не только собственно титулом, но и послужным списком, в котором значилась даже победа над Мохаммедом Али. Да, добыта она была уже тогда, когда величайший в истории уже мучился на ринге, но факт оставался фактом.

Для канадца это была первая защита пояса по версии WBC. Регалию он завоевал в марте 1986 года, победив Пинклона Томаса. Что касается Тайсона, то 20-летний боксёр на тот момент был едва ли не самым обсуждаемым спортсменом США. За 20 месяцев профессиональной карьеры он провёл 27 поединков, победив во всех из них, причём 25 раз сделав это досрочно. Всем уже тогда было понятно, что Майк обладает одним из самых устрашающих ударов в истории бокса.

Майк Тайсон нокаутировал Тревора Бербика Фото: Focus on Sport/Getty Images

Как бы то ни было, Бербик был уверен, что справится с давлением претендента. Всё-таки Тревор полагался на свои габариты, огромный опыт поединков с топ-соперниками и незаурядное мастерство. Сам поединок получил громкое название «Судный день». Но Тайсон оказался скор на «правосудие» даже в титульной схватке.

Майк начал схватку в свойственной для себя агрессивной манере. Бербик с ходу пропустил несколько жёстких ударов, но, к чести Тревора, он хорошо держал атаки оппонента и старался отвечать. Майк, к слову, впервые показал во всей красе и умение защищаться, заставляя канадца постоянно промахиваться.



К середине раунда на лице Бербика уже было удивление, смешанное с некоторым раздражением. Тревор явно не понимал, что делать с 20-летним юнцом, который вышел его разбивать. Но спортивная злость в данном случае не стала другом Бербика. Вскоре он пропустил жесточайший крюк справа, да так, что ноги его начали разъезжаться. Но Тревор снова доказал, что уронить его сложно, и сумел выстоять. В концовке трёхминутки чемпион уже выживал, приняв на себя тонну ударов, но после гонга начал кривляться и что-то говорить Майку.

Майк Тайсон нокаутировал Тревора Бербика Фото: Focus on Sport/Getty Images

Второй раунд уже начался с фирменных боковых в исполнении Тайсона. Короткие жёсткие хуки разбивали оборону Бербика, в результате после одного из них он рухнул на канвас. И здесь снова приходится отмечать его стойкость. Многие другие соперники после такого не встали бы, но чемпион проявил характер и продолжил схватку. Как бы то ни было, после этого канадец уже ничего не мог предложить сопернику. Тайсон же, почувствовав, что в воздухе витает нокаут, лишь добавлял.

В конце раунда «Железный Майк» на ближней дистанции пробил многоударную комбинацию, к которой мгновение спустя добавил классный боковой слева. Последний удар стал решающим. Бербик свалился как подкошенный. Канадец пытался встать снова и снова, но упал ещё дважды. В итоге ему удалось оказаться на своих двух, но рефери, понимая, что всё кончено, остановил одностороннее избиение. Таким образом, Тайсон стал новым чемпионом мира.

Впоследствии Майк признавался, что выходил на тот бой с мыслями о великом Мохаммеде Али. Тайсон не простил Бербику того, как он выкладывался в прощальной схватке Али.

«Это была месть за Мохаммеда Али, говорю вам на 100%. В этом не может быть сомнений. Я собирался убить его. Он бил Али жёстко, вкладывая в удары всё, что у него было. Он пытался убить Мохаммеда. Я сказал себе, что не могу дождаться встречи с Бербиком», — говорил Тайсон.

Майк Тайсон нокаутировал Тревора Бербика Фото: Focus on Sport/Getty Images

Что же, если это была реальная мотивация, то месть получилась идеальной. Тревор после того поражения так и не смог выйти на прежний уровень. Карьеру он закончил 14 лет назад в статусе чемпиона Канады. Что касается Тайсона, то история его дальнейших похождений, достижений и всех противоречивых событий хорошо известна.