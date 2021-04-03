Это не второй Хабиб. Победить в Bellator Усману Нурмагомедову помогла ударка

Брат Орла выиграл дебютный бой в лиге единогласным решением. При этом он ни разу не полез в борьбу.

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 255. В главном событии вечера чемпион в полулёгком весе Патрисио Фрейре задушил Эммануэля Санчеса и вышел в финал Гран-при, где ему предстоит сразиться с непобеждённым Эй Джеем Макки.

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Но российских болельщиков больше волновал другой поединок главного карда – дебютный бой Усмана Нурмагомедова в Bellator против Майка Хэмела. По итогам трёх раундов двоюродный брат Орла победил соперника единогласным решением судей и продлил свою серию без поражений.

О том, что Усман – это не второй Хабиб, перед боем говорили часто. И если прежде кто-то в этом сомневался, то сегодня эти сомнения окончательно были развеяны. Почти весь поединок прошёл в стойке, а попытки побороться предпринимал только соперник Усмана. Американец вообще был очень активен и сходу начал атаковать. Усман хорошо защищался и не подпускал Хэмела к себе, при этом отвечая более точными и разнообразными ударами, большинство из которых пришлись по корпусу оппонента.

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Во втором раунде Усман продолжил разбивать Хэмела. Брат Хабиба показывал отличную работу по этажам на дистанции, на которую Хэмелу нечем было ответить. На второй минуте американец решил попытать счастья в борьбе, но довести тейкдаун до ума ему не удалось. Кроме того, Хэмелу стало трудно дышать из-за разбитого носа. Тем не менее, он продолжал идти вперёд и прессинговать, о чём настойчиво просили его угловые. «Не расслабляться!», – в свою очередь кричал брату Хабиб.

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Третья пятиминутка выдалась для Усмана наиболее трудной. Понимая, что проиграл два раунда, Хэмел усилил напор, а россиянин начал тяжелее дышать и пропускать удары. В этот раз американец пошёл в борьбу на первой же минуте раунда, и ему удалось поставить Усмана на одно колено и прижать к сетке. Однако Нурмагомедов быстро освободился. Ситуация повторилась за минуту и 30 секунд до конца боя. И всё же Усман переиграл соперника и в этом отрезке боя, выиграв со счётом 29-28, 30-27, 30-27.

Как итог, Усман Нурмагомедов хорошо показал себя в дебютном бою, беспрекословно выполнял рекомендации угловых и удивил экспертов и зрителей своей ударной техникой, в том числе её разнообразием. Команда Усмана во главе с Хабибом проделала отличную работу, а ошибки и недочёты наверняка будут устранены со временем.