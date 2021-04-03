«Придержи пояс, я скоро приду за ним». Магомедов задушил соперника и пригрозил Арчулете

Утром 3 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 255. Его итоги порадовали российских болельщиков: все трое участвовавших в ивенте представителей страны ушли из октагона с победой. Единственный из наших парней, кому удалось закончить бой досрочно – дагестанский боец Магомед Магомедов по прозвищу Тигр. Он задушил со спины своего соперника Си Джея Хэмилтона на второй минуте второго раунда.

Тигр единственный побеждал Петра Яна! В Bellator у Магомеда соперников не будет? Дагестанский Тигр грозит удивить оппонетнов и фанатов своей ударкой.

Изначально Магомедов должен был биться с Джаредом Скоггинсом, но последний за две недели до поединка снялся с турнира. Неделю спустя лига подыскала для Тигра нового оппонента – дебютанта промоушена Си Джея Хэмилтона с рекордом 15-7. Этот бой стал для Магомедова вторым в Bellator. Дебютный поединок в декабре прошлого года Тигр выиграл единогласным решением судей. Россиянин пообещал в следующий раз раскрыться ещё больше и показать, на что действительно способен. И Магомед сдержал слово и не обманул зрителей.

Россиянин исполнил редчайший приём. Бразильский боец чудом остался в сознании. Видео Виртуозная Мельница настолько восхитила американцев, что Магомеда тут же сравнили с Хабибом и легендарным Ренделманом.

Магомедов сразу же занял центр октагона и начал поддавливать Хэмилтона к сетке. Американец двигался активнее и постоянно менял стойки, но эти движения скорее были вызваны его напряжённостью и беспокойством, поэтому толку от них было мало. В конце первой минуты поединка Магомед поймал Хэмилтона на ошибке и перешёл в борьбу, прихватив шею оппонента. «Гильотина» – один из любимых приёмов Тигра, но в этот раз ни одна из попыток успехом не увенчалась.

Вскоре бойцы вернулись в стойку. Магомедов уверенно продолжал работать первым номером. За две минуты до конца раунда Тигр порадовал публику и отличным тейкдауном, и зрелищным броском. Последние 30 секунд Хэмилтон просто выживал под градом ударов Магомедова. Останавливать бой рефери не посчитал нужным, поэтому американца спасла сирена.

Перед началом второй пятиминутки Хэмилтон не протянул руку в ответ Магомеду. «Нет проблем», – произнёс Тигр и сразу же ответил на этот жест ударом с разворота в печень. После россиянин снова принялся поддавливать американца к сетке и в итоге перевёл бой в партер. Сначала Хэмилтон прихватил шею Магомедова, отчаянно пытаясь удержать захват. Но Тигр быстро освободился и начал добивать соперника.

Американец встал, но Магомед уже не намерен был его отпускать. Россиянин просто запрыгнул на Хэмилтона и заправил ноги. Соперник не смог устоять на ногах и свалился на канвас, что было его большой ошибкой: в положении лёжа удушение со спины доделать гораздо проще. Что Магомедову и удалось – Хэмилтон постучал моментально. Эта победа стала для Тигра 18-й в карьере и 12-й одержанной досрочно.

После боя Магомед поблагодарил соперника, который вышел на замену и спас этот поединок. А затем напомнил руководству лиги, что сейчас находится на 5 месте и хочет драться только с теми, кто располагается выше него в рейтинге легчайшего веса Bellator. И даже пригрозил действующему чемпиону Хуану Арчулете. «Хочу сказать Хуану: я наблюдаю за тобой, придержи этот пояс для меня, я скоро приду за ним». Глядя на успехи дагестанского бойца в клетке, сомневаться в этом не приходится. Такими темпами долго ждать титульника не придётся.