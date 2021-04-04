Волкову дали небитого француза. Александр в двух шагах от титульного боя?

После огненного турнира UFC 260, в главном поединке которого Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича, лига взяла паузу в две недели. Команда Даны Уайта готовится разнообразить географическое положение турниров. Следующие два номерных ивента пройдут за пределами Невады – во Флориде и Техасе.

Но и в отсутствие боёв президент лиги скучать фанатам не даёт. На уходящей неделе было сделано несколько важных объявлений и анонсов важнейших поединков. В частности, появилась ясность в отношении чемпионских амбиций российского тяжеловеса Александра Волкова. Следующим соперником Драго стал Сирил Ган, который стоит лишь на одну строчку выше москвича в рейтинге дивизиона.

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Дана Уайт дал понять, что гарантированного статуса претендента победитель этого боя не получит, но варианты выйти на сражение за пояс обозначены чётко. Многое в этом раскладе будет зависеть от решения экс-чемпиона. Миочич потерпел болезненное поражение и под большим вопросом сейчас будет его возвращение в октагон. Если он примет такое решение, то по многим параметрам именно через поединок с кем-то из пары Ган – Волков будет логичным вернуться на трилогию с Нганну.

И здесь, кстати, есть один любопытный момент. Президент лиги называет хорватского пожарного великим чемпионом, но… Давайте посмотрим, с кем он дрался в последние 6 лет после поражения от Джуниора дос Сантоса. Это будет весьма странный список из заслуженных ветеранов: Хант, Орловский, Вердум, Оверим, и тот же дос Сантос, у которого Миочич взял реванш, нокаутировав бразильца в первом раунде.

Последние же 5 боёв прошли с Нганну и Кормье. И Фрэнсис – единственный из топ-15 тяжёлого дивизиона, с кем дрался экс-чемпион. Очень странный сложился расклад. Будет очень странно, если в обход остальных достойных кандидатов Стипе вновь сразу выведут на очередную титульную трилогию. Всё идёт к тому, что Миочич год отдохнёт, а затем будет вынужден провести претендентский поединок. И самым подходящим для него вариантом к тому времени будет именно победитель пары Ган – Волков.

И Александру придётся очень постараться, чтобы получить свой шанс. Официального объявления об этом поединке ещё нет, но авторитетные источники утверждают, что стороны ударили по рукам и поединок случится 26 июня. Место проведения этого турнира пока не объявлено, но данный бой позиционируется как главное событие вечера.

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Сирил провёл 8 профессиональных боёв, 5 из них – в UFC. Во всех одержал победы, шесть из них – досрочно. Достойный соперник, после победы над которым можно будет рассчитывать на бой-контендер. Пожалуй, никогда ранее путь к главному бою в карьере не был для Александра столь очевиден. Две победы и ты окажешься в октагоне один на один с действующим чемпионом.

Ган в феврале одолел Жаирзиньо Розенструйка единогласным решением судей, проведя в октагоне все 25 минут. И на этом его опыт боёв с парнями из топ-15 заканчивается. И в этом самое большое преимущество Волкова. Драго бился и с Блейдсом, и с Льюисом (самое обидное поражение в карьере россиянина), и с Харрисом. Да, с переменным успехом, но специалисты в один голос утверждают, что сейчас мы видим лучшего Волкова за всё время выступления в UFC.

И если нужно будет убрать Гана и Миочича на пути к главному бою в карьере, Александру вполне по силам это сделать. Будет очень красиво, если лучший тяжеловес России выйдет на титульный поединок в расцвете сил и возрасте Христа. От души желаем Александру удачи.