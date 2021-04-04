UFC сливает Забита? Нет, он и сам отлично справляется с этой задачей

За последние дни матч-мейкеры UFC объявили о проведении нескольких интересных поединков. Так, почти гарантированно Александр Волков встретится с Сирилем Ганом, а экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс проведёт схватку со Стивеном Томпсоном.

Кроме того, многое прояснилось в полулёгком весе. Чемпион дивизиона Александер Волкановски примет участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве тренера, а противостоящую команду будет тренировать претендент на титул Брайан Ортега. Так что, можно сказать, что титульный бой Александера и Брайана состоится ещё не совсем скоро. Дата ещё одной интригующей схватки в полулёгком весе уже определена. Корейский Зомби, нокаутёр Чан Сон Джон, встретится с другим жёстким панчером Дэном Иге. Ряд экспертов уже поспешили высказаться, что победитель схватки в следующий раз будет участвовать едва ли не в претендентском поединке. Всё это заставило вспомнить о топ-бойце дивизиона Забите Магомедшарипове.

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На фоне всех этих новостей начинает казаться, что спортсмен оказался в опале у промоушена. Во всяком случае титульный бой в ближайшее время ему будет получить трудно, и объясним почему. Во-первых, с учётом того, что Волкановски и Ортега ввязались в тренерскую историю шоу TUF, очевидно, что их схватка состоится на последнем турнире шоу, значит ждать придётся ещё долго. Между тем, победителя этой пары уже ждёт вполне законный претендент в лице Макса Холлоуэя, который в последнем поединке разбил Келвина Каттара. Январское выступление гавайца было настолько впечатляющим, что президент лиги Дана Уайт сразу подтвердил, что Макс в следующем бою будет драться за титул. Так что Магомедшарипову вряд ли светит встреча с экс-чемпионом, разве что сам Макс захочет получить серьёзный вызов, дабы не простаивать в ожидании победителя схватки Ортега – Волкановски.

После Холлоуэя, Ортеги и Забита, которые занимают первые три места, в рейтинге дивизиона расположился Яир Родригес. Именно с мексиканцем россиянин должен был подраться в минувшем году. Но эта схватка столько раз срывалась, и не в последнюю очередь по вине Яира, что Забит недавно заявил об отказе от идеи встречи с ним. По его словам, Родригес ему больше «неинтересен». Далее в рейтинге идёт Корейский Зомби, который, как мы знаем, уже занят. А на шестом месте Келвин Каттар, которого Магомедшарипов бил в своём последнем бою. Думается, что опускаться ниже шестой строчки нет смысла вообще.

Таким образом, из топ-6 для Забита не остаётся соперников. Но виновата ли в этом лига, и есть ли здесь признаки жёсткого слива от промоушена? Будем откровенны, но, похоже, большую часть вины за то, что Магомедшарипов не дерётся с ноября 2019 года, приходится возлагать на самого спортсмена.

Начнём по порядку. 9 ноября Забит в мейн-ивенте московского турнира победил по очкам Келвина Каттара. Это была его шестая кряду победа в UFC. После неё до тайтл-шота оставалось фактически провести элиминатор с Яиром Родригесом. Ожидалось, что бой будет организован весной 2020 года, но история с пандемией осложнила эту задачу. Затем схватку перенесли на август. Бой Забит – Яир должен был возглавить турнир, но в итоге мексиканец получил травму, и снова вся подготовка Магомедшарипова пошла прахом. Тогда он надеялся, что Родригеса заменят более сильным соперником, но матч-мейкеры не смогли удовлетворить желание бойца. В итоге Забит впервые сорвался, жёстко обратившись к лиге.

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«Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто ещё ниже в рейтинге, это шаг назад. Я просил или бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию.

Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали всё от нас зависящее», — написал тогда Забит.

Таким образом, стало ясно, что лига, вероятнее всего, предлагала Забиту кого-то не из топ-5. По крайней мере для того, чтобы боец не простаивал, а также имел возможность окупить затраты на тренировочный лагерь и что-то заработать. Но Магомедшарипов тогда не посчитал нужным выходить в октагон.

Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Тогда боссы UFC проявляли настойчивость. Они ещё раз попробовали организовать бой Яира с Забитом. На этот раз назначив его на январь 2021 года. Но и в этот раз ничего не получилось. Мексиканец нарушил антидопинговую политику, не сообщим комиссарам ВАДА о своём местоположении и, таким образом, фактически избежав проверки. В итоге его отстранили на несколько месяцев. Магомедшарипов остался без соперника. И, видимо, на этом его терпение лопнуло окончательно.

Так, когда стало известно, что Родригес драться не сможет, Магомедшарипову бросил вызов Корейский Зомби. Казалось бы, что это топ-поединок, а с учётом стилей бойцов, он почти гарантированно получился бы одним из лучших в году. Более того, уж после победы над Чан Сон Джоном лига была бы едва ли не обязана давать титульник Забиту. Но тут россиянин внезапно отказался.

«Если бы бой с Зомби был претендентским, мы бы его вообще без проблем приняли. Просто Забиту они обещали много раз, что если Яир Родригес снимется, то они дадут ему бой за пояс. Сейчас тоже такое обещание было. По идее, там никого не осталось – все, кроме Забита, проиграли, или недавно дрались за пояс. Брайан Ортега выиграл последний бой, но он недавно дрался за титул и проиграл», — объяснил тот неожиданный отказ тренер бойца Мансур Учакаев.

Таким образом, Забит менее чем за полгода дважды упустил возможность подраться хоть с кем-то. Первый раз с бойцом топ-10, а во второй – с почти топ-соперником в лице Корейского Зомби.

В одном из недавних интервью Магомедшарипов, как говорилось выше, заявил, что ему уже «неинтересен» Родригес, а также подчеркнул, что ему хочется получить бой за титул. Учитывая такие пожелания, о которых наверняка знают матч-мейкеры, неудивительно, что Забита начали просто выключать из игры.

Конечно, чемпионские амбиции — это хорошо, но кроме самого желания, должны быть и дела. Да, Забит ярчайший талант и безусловно один из лучших в своём дивизионе. Но когда не дерёшься 18 месяцев (!), и при этом отказываешься от поединков, всякий раз пытаясь выбрать соперника (пусть и в погоне за сильным, а не слабым, как это бывает), то последствия обязательно будут. В конце концов, логика Забита уже немного непонятна. Требовать титульник после такого простоя странно для любого бойца. Традиционно после длительной паузы спортсмены проводят так называемые разогревочные бои, чтобы почувствовать соревновательный ритм и сбросить с себя «ржавчину». Куда спешит Забит? Понять трудно. Кажется, что он хочет всего и сразу.

Да, сорванные тренировочные лагеря гасят энтузиазм, и, возможно, это одна из причин, по которой Забит хочет скорее примерить на себя пояс, чтобы в дальнейшем диктовать лиге свои условия на правах чемпиона. Но всё же, такое положение надо полностью заслужить.

В этом смысле вспоминается пример Хабиба Нурмагомедова. В один из самых сложных моментов карьеры, после срыва третьей попытки организовать поединок с Тони Фергюсоном, который не состоялся по вине россиянина, Орёл явно не был в фаворе у промоушена. Тогда, имея даже серию из 8 побед, он не стал пытаться навязать лиге свои условия. Вместо этого Нурмагомедов согласился на бой с Эдсоном Барбозой, не требуя титульник во что бы то ни стало. Возможно, Забиту стоит взглянуть на эту историю через призму своей карьеры, и вспомнить, чего после проявленного терпения добился Хабиб. Как бы то ни было, пожелаем Магомедшарипову удачи и надеемся увидеть в октагоне в 2021-м!