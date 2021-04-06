Летящее колено спасло Борича от поражения. Один удар перевернул весь ход боя. Видео

В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 256. В главном бою вечера встретится первая пара четвертьфиналистов Гран-при в полутяжёлом весе – Райан Бейдер и Лиото Мачида. Да и в целом на турнире будет на кого посмотреть. Один из участников главного карда – яркий полулегковес из Венгрии Адам Борич. Его соперником станет экс-боец UFC Джереми Кеннеди.

Борич провёл 17 профессиональных поединков и проиграл лишь в одном из них. В четвертьфинале Гран-при его задушил Дэррион Колдуэлл, и встретиться с нынешним финалистом Эй Джеем Макки Адаму тогда не удалось. Но парень достаточно быстро оправился от поражения и в том же году выиграл два следующих боя. Однако одна из самых ярких его побед случилась до поражения Колдуэллу – в поединке против не менее перспективного Аарона Пико.

Наряду с Боричем американца Пико считали одной из главных надежд полулёгкого веса Bellator. Их противостояние должно было показать, действительно ли так хорош Аарон, который всё же в шести своих поединках потерпел уже два поражения. Борич был фаворитом в бою, однако никто не ожидал, что он победит нокаутёра Пико его же оружием. Во втором раунде Адам отправил американца спать летящим коленом и одержал свою 13-ю победу подряд.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Несмотря на то что все свои поединки Пико выиграл нокаутами, на первых же секундах он пошёл в борьбу с Боричем, у которого в активе было 6 финишей сабмишенами. Интересно, что венгр при этом смог освободиться от «объятий» оппонента лишь на полминуты за весь раунд. Вторая пятиминутка началась точно так же.

Казалось, Борич ничего не мог сделать с контролем Пико. Но вот за минуту и 17 секунд до конца раунда ему всё же удалось вырваться. Понимая, что он проиграл уже два отрезка боя, венгр решил рисковать – и не прогадал.

Сначала Борич зарядил хай-кик, но Пико успел поставить блок. Адам решил не затягивать и тут же совершил вторую попытку нокаутировать соперника, которая увенчалась успехом. Венгр бросился на Пико с летящим коленом, при этом перелетев через него. Оба бойца упали на канвас, Борич тут же развернулся и начал добивать уже поплывшего американца. После нескольких ударов Аарон уже не мог защищаться, и рефери остановил бой.

Всё ещё непобеждённый Борич радостно носился по октагону и запрыгивал на сетку. Пико всё это время пытался понять, что произошло, а главное – как это случилось. При этом проигрывавший бой в одну калитку Борич потом повернулся к камере и сказал: «Я вам говорил, я его финиширую». Что ж, даже если парню помогла удача, своё обещание он сдержал. Будет неплохо, если перед поединком с Кеннеди Адам даст ещё одно подобное обещание.