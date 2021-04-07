«Доктор предупредил: минута и швы разойдутся». Ронда пошла и победила за 25 секунд

Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи недавно решила напомнить себе и другим о своём бойцовском прошлом, притом так, чтобы больше уж точно никогда о нём не забыть. Она пошла в тату-салон и попросила набить на своей руке все её победы в том числе и одержанные в любительской карьере. Цифры, нанесённые на запястье, – количество секунд, понадобившихся Ронде для виктории. Видео процесса девушка разместила на своём YouTube-канале.

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«Глядя на этот список, я всё ещё не могу в это поверить. Я проверяла его 9 раз. Выписанные вот так, эти победы – чёрт возьми, это какое-то безумие», – говорит Роузи. Пока мастер набивал 15 заветных чисел, Ронда комментировала каждую из них, вспоминая детали поединков и события, предшествовавшие этим боям. Хотя прошло уже немало времени, Роузи отлично помнит все противостояния, в том числе и её дебют в профессионалах.

«За день до боя собака моей соседки по комнате прокусила мне ногу, – рассказывает Ронда. – Мне наложили 9 швов. Доктор предупредил, что швы могут разойтись через минуту после того, как начну биться. И я такая: хорошо, значит, нужно меньше минуты». И Роузи выполнила свой план: на то, чтобы победить Эдиан Гомес армбаром, ей понадобилось всего 25 секунд.

Ронда рассказала и о своих поединках в Strikeforce, в том числе против Сары Кауфман, после победы над которой Роузи перешла в UFC и стала первой женщиной-бойцом промоушена. «На этот бой приехал Дана Уайт. Буквально, армбар на глазах у Даны – и меня подписали. Все хотели увидеть меня в бою против Лиз Кармуш, и этот поединок организовали», – говорит Ронда.

Здесь экс-чемпионка UFC также делится интересными подробностями. «Я нервничала, торопилась провести тейкдаун, – рассказывает Ронда. – А ещё мой топ был мне мал. У меня должны были быть топ для взвешивания и топ для поединка. Но вместо этого мне сделали два для взвешивания. Это было ещё до того, как экипировкой начали заниматься Reebok. Она буквально пыталась раздавить мои пазухи, вывихнуть мне челюсть, я пыталась удерживать равновесие… И в этот самый момент мои соски вылезли из топа. Так много разных мыслей появилось в моей голове в тот момент».

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О своей последней победе в бою против бразильянки Бет Коррейи Роузи тоже было что рассказать. «Со мной случилось то, что я называю Фейстайм-рука: перед поединком я вынуждена была долго сидеть в одной позе, пока разговаривала с Тревисом (Тревис Браун, экс-боец UFC и муж Ронды. – Прим. «Чемпионата») по Фейстайму, и мою руку свело судорогой, – делится Роузи. – Но этой же рукой, правым прямым, я её и уронила».

Интересная задумка: минималистичная татуировка, в которой так много значения и смысла для самой Ронды. Именно смешанные единоборства когда-то принесли девушке славу, именно здесь она добилась стольких успехов и установила несколько рекордов. Кто знает, может быть, постоянно видя перед глазами эти цифры, Роузи даже когда-нибудь надумает вернуться в октагон.