Ян всё дальше от реванша? Стерлинг купается в лучах славы и троллит россиянина

Это неприятное ощущение возникло уже тогда, когда Марк Смит дал понять, что бой Яна и Стерлинга завершён дисквалификацией российского чемпиона. Тогда ещё чемпиона. Пётр в растерянности стоял у сетки, а Алджамейн работал на премию актёр года. Это субъективное мнение, которое, к слову, поддерживает внушительное число профессиональных бойцов и экспертов.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Стерлинг улетел в глубокий нокаут и не смог продолжить бой. Алджамейн плакал и отказался забирать пояс.

Но вернёмся к ощущениям. Уже тогда было понятно, что нашему парню очень непросто будет добиться реванша. Никаких теорий заговора, просто выбирая между денежным боем с кем-то из былых американских звёзд, которые угрожают возвращением в клетку. Речь о Ти Джее Дилашоу, плюс, набирает обороты Коди Гарббрандт, а Кори Сэндхаген – популярность в среде фанатов UFC.

Стерлинг, к слову, не в первый раз пытается схитрить и пойти по пути наименьшего сопротивления. Напомню, что к бою с Яном его склонили буквально силой. Вопрос стоял ребром – либо дерёшься, либо будут проблемы с контрактом. И вот сейчас, когда мы знаем, что произошло, как себя ведёт в последний месяц сам Алджамейн, руководство лиги делает его фактически лицом рекламной кампании Venum – нового экипировщика UFC! Не Адесанью, не Нганну, не Усмана. Стерлинга! Из дивизиона, на котором ещё год назад ставили крест…

Лицом рекламной кампании нового экипировщика UFC стал Стерлинг, победивший Петра Яна

Минувшей весной, после ухода Сехудо, легчайший дивизион представлял собой весьма унылое зрелище, если сравнивать с тем же лёгким весом, про тяжей и не речи не идёт. О чём можно говорить, если Ян забрал практически лежавший в углу октагона пояс, одолев заслуженного, но всё-таки ветерана, который становился чемпионом UFC, когда 28-летний Пётр ещё профессиональную карьеру даже не начал.

Но к самому Немилосердному в этой связи никаких вопросов нет. Ян профессионально сделал свою работу, показав один из самых зрелищных своих поединков. И стремительно падающий статус дивизиона подтвердили события ноября-декабря, когда поединок Петра со Стерлингом переносили, переносили… И, в итоге, он оказался лишь третьим по значимости в номерном турнире. Всё это говорило о том, что у Даны Уайта не было уверенности, что несмотря на чемпионский статус, эта пара не вытянет на себе продажи платных трансляций (PPV).

Пётр Ян – слабейший из чемпионов UFC? Время пристыдить критиков Сибиряк побеждал только пробитых ветеранов. Стерлинг — самый крутой его соперник в UFC.

В итоге, Пётр сделал всё, чтобы президент UFC и фанаты прониклись к нему симпатией, чтобы сделать движуху в дивизионе более интересной. Он очень быстро осваивает искусство треш-тока, был активен во время американского этапа подготовки к поединку. И полагал, что этого будет достаточно для того, чтобы впечатлить американскую публику, специалистов и фанатов.

Но проблема в том, что Стерлинг в этом аспекте в чём не уступал россиянину. А в некоторых даже превзошёл его. Речь тут о владении языком, статусе своего парня там, где «все деньги мира». Пресс-конференция перед турниром показала, в чём выигрывают парни Хабиба Нурмагомедова перед россиянами, которые не могут общаться с прессой и фанатами без помощи переводчика. Как бы сочно ты не шутил на великом и могучем, перевод не отразит интонацию и краски.

После всего этого подготовительного процесса, в том числе, пикировок с Алджамейном в Сети, Пётр должен был выйти и уничтожить соперника. Как и обещал. Вырубить в первом-втором раундах. Но вместо этого случилось то, что случилось. Осторожный бой, который россиянин начал так, что его было не узнать. Уже по возвращению на родину Ян рассказал, что были ошибки, был сумбур в углу, сам бой пошёл не так, как планировалось…

«Люди с мозгами видят разницу». Пётр Ян ищет правду, Стерлинг – дерзит в «Твиттере» Андерс критиковал неделю назад русского чемпиона, а сейчас исполнил точно такой же удар. И это сошло ему с рук!

Даже в случае досрочной победы в пятом раунде, россиянину бы напомнили категоричность в обещаниях. Но там хотя бы победа была бы. Поскольку уровень Петра очевидно выше, ход поединка он переломил и был уверен в победе. Но случился этот странный удар, который вмиг перевернул всё с ног на голову. Бойцы – люди в большинстве своём правильные и прямые. Как было сказано выше, большинство правильно интерпретировало поведение Алджамейна.

Нет, судья в любом случае сразу заявил о дисквалификации. Ошибка случилась и в тот вечер ничего изменить было нельзя. Смутило поведение американца. И даже не столько в октагоне, сколько после жалостливого интервью Стерлинга, сидящего на табуретке. Спустя полтора часа он будет со счастливым видом и праздничным бокалом в руках резвиться на вечеринке, организованной в его честь.

Как это совместить с сотрясением, на которое он упирал, не понятно. Пётр очень быстро вернулся в «Твиттер» и принялся подначивать и стыдить американца. В ответ полетели усмешки и троллинг. И вот тогда ощущение того, что быстрого реванша мы можем не дождаться, усилилось стократно. Постепенно стало понятно, что Алджамейн будет косить от реванша до последнего. И, несмотря на упрёки коллег по бойцовскому бизнесу, в открытую заявлять, что не заинтересован в бое с Яном.

Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/?hl=ru

Сам Пётр уже может только взывать к совести и достоинству действующего чемпиона.

«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» — написал Ян в «сториз» своего «инстаграма», обращаясь к Стерлингу.

А теперь этот шаг руководства лиги. Что это, если не поддержка американца? Сейчас он на главной странице официального сайта UFC. Его российской версии. В качестве лица рекламной кампании. И делает всё более однозначные заявления относительно перспектив россиянина относительно реванша. Менеджер Петра излучает оптимизм и говорит, что в лиге не отказываются от желания организовать быстрый реванш. Но симптомы слишком опасные, как бы не прокатили Петра с этим вожделенным боем.