Бывший тяжеловес Bellator стрелял в свою подругу. За это его убили прямо возле дома

Очередная криминальная драма с участием бойца ММА произошла на днях в городке Лос-Лунас штата Нью-Мексико, США. Местной полиции сообщили о случае домашнего насилия. Когда стражи порядка приехали по указанному адресу, они обнаружили на улице возле дома девушку с огнестрельным ранением и мёртвого мужчину. Последним оказался экс-боец Bellator, 30-летний Тайлер Ист.
Выяснилось, что пара поссорилась. Ист выстрелил в подругу, а затем выволок её на улицу. Однако за девушку отомстили: Тайлер был тут же застрелен другим человеком, который также находился в доме. Кто это был, неизвестно, так как стрелявший успел скрыться с места преступления до приезда полиции. Раненая девушка выжила, её доставили в больницу города Альбукерке, и сейчас её состояние оценивают как стабильное.
К слову, это был не единственный раз, когда Иста уличали в нарушении закона. Прежде парень уже обвинялся в домашнем насилии и краже со взломом. А когда-то у него был неплохой рекорд 15-6-1, причём 12 своих побед он одержал нокаутами. Но главное – судьба однажды подарила ему возможность не только жить дальше, но и продолжать заниматься единоборствами. В 2006 году Ист попал в ужасную автокатастрофу, после которой его доставали из покорёженного автомобиля более 5 часов.
Находившийся за рулём друг Тайлера слишком сильно разогнался, и ребята влетели в дерево, на которое авто буквально намотало. Двигатель машины оказался на ноге бойца. Ист сразу даже не смог понять, что случилось с его ногами – он их просто не чувствовал. В больнице выяснилось, что у Тайлера оказались сильно повреждены не только ноги, но и спина. Дальнейшая карьера парня, который уже был достаточно успешным борцом, оказалась под вопросом.
По прогнозам врачей, вернуть прежнюю подвижность ноге Тайлер сможет как минимум через 18 месяцев лечения. Однако восстановление проходило гораздо быстрее, чем они ожидали. Уже через год Ист вернулся в зал и стал финалистом на местных соревнованиях по борьбе. А вскоре приступил к осуществлению своей мечты – стать бойцом ММА. После двух досрочных побед в любителях Тайлер перешёл в профессионалы. Дебют 18-летнего тяжеловеса случился в Bellator и прошёл весьма успешно: Ист выиграл нокаутом в первом раунде.
После Тайлер Ист выступал в различных американских промоушенах, а с 2010 по 2012 год находился на блестящей серии из 9 побед. В его активе даже был бой с Сергеем Харитоновым – его, правда, Тайлер проиграл. Свой последний поединок в ММА Ист провёл в 2016 году, потерпев поражение нокаутом. В целом же у парня была неплохая карьера и шансы на успех. А ещё – невероятное спасение в аварии, после которого наверняка стоило задуматься о ценности своей жизни и о том, как прожить её максимально продуктивно. В итоге же – нелепая смерть после отвратительного поступка.
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