Бывший тяжеловес Bellator стрелял в свою подругу. За это его убили прямо возле дома

Когда-то боец уже пережил второе рождение после жуткой аварии. Но это его ничему не научило

Очередная криминальная драма с участием бойца ММА произошла на днях в городке Лос-Лунас штата Нью-Мексико, США. Местной полиции сообщили о случае домашнего насилия. Когда стражи порядка приехали по указанному адресу, они обнаружили на улице возле дома девушку с огнестрельным ранением и мёртвого мужчину. Последним оказался экс-боец Bellator, 30-летний Тайлер Ист.

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Выяснилось, что пара поссорилась. Ист выстрелил в подругу, а затем выволок её на улицу. Однако за девушку отомстили: Тайлер был тут же застрелен другим человеком, который также находился в доме. Кто это был, неизвестно, так как стрелявший успел скрыться с места преступления до приезда полиции. Раненая девушка выжила, её доставили в больницу города Альбукерке, и сейчас её состояние оценивают как стабильное.

К слову, это был не единственный раз, когда Иста уличали в нарушении закона. Прежде парень уже обвинялся в домашнем насилии и краже со взломом. А когда-то у него был неплохой рекорд 15-6-1, причём 12 своих побед он одержал нокаутами. Но главное – судьба однажды подарила ему возможность не только жить дальше, но и продолжать заниматься единоборствами. В 2006 году Ист попал в ужасную автокатастрофу, после которой его доставали из покорёженного автомобиля более 5 часов.

Находившийся за рулём друг Тайлера слишком сильно разогнался, и ребята влетели в дерево, на которое авто буквально намотало. Двигатель машины оказался на ноге бойца. Ист сразу даже не смог понять, что случилось с его ногами – он их просто не чувствовал. В больнице выяснилось, что у Тайлера оказались сильно повреждены не только ноги, но и спина. Дальнейшая карьера парня, который уже был достаточно успешным борцом, оказалась под вопросом.

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По прогнозам врачей, вернуть прежнюю подвижность ноге Тайлер сможет как минимум через 18 месяцев лечения. Однако восстановление проходило гораздо быстрее, чем они ожидали. Уже через год Ист вернулся в зал и стал финалистом на местных соревнованиях по борьбе. А вскоре приступил к осуществлению своей мечты – стать бойцом ММА. После двух досрочных побед в любителях Тайлер перешёл в профессионалы. Дебют 18-летнего тяжеловеса случился в Bellator и прошёл весьма успешно: Ист выиграл нокаутом в первом раунде.

После Тайлер Ист выступал в различных американских промоушенах, а с 2010 по 2012 год находился на блестящей серии из 9 побед. В его активе даже был бой с Сергеем Харитоновым – его, правда, Тайлер проиграл. Свой последний поединок в ММА Ист провёл в 2016 году, потерпев поражение нокаутом. В целом же у парня была неплохая карьера и шансы на успех. А ещё – невероятное спасение в аварии, после которого наверняка стоило задуматься о ценности своей жизни и о том, как прожить её максимально продуктивно. В итоге же – нелепая смерть после отвратительного поступка.