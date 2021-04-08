Деметриуса вырубили в стиле Петра Яна. И соперник Мышонка получил за это пояс! Видео

В ночь на 8 апреля 2021 года состоялся исторический для сингапурского промоушена ONE Championship турнир. Впервые ивент транслировался на Северную Америку в удобное для поклонников ММА, вечернее время. В соглавном поединке карда действующий чемпион организации Адриано Мораеш защищал свой титул от посягательств легенды UFC Деметриуса Джонсона.
Могучий мышонок доминировал в UFC на протяжении долгих восьми лет, удерживая пояс в наилегчайшем весе. Деметриус установил рекорд лиги Даны Уайта по количеству защит чемпионского пояса – одиннадцать. Бразильский Чёрный бриллиант также может похвастать подобным достижением, только для ONE рекордной в этом весе является единственная защита титула. Настолько непредсказуемым и конкурентным является этот дивизион.
После того, как боссы сингапурской организации провернули, пожалуй, самый выгодный трансфер в истории ММА (это было гениально – втюхать Уайту разваливающегося на части Аскрена в обмен на лучшего на все времена бойца наилегчайшей весовой категории Джонсона) Мышонок успел за один только 2019 год провести три победных поединка. Касса и приток фанатов со всего мира был обеспечен. Но известные всему миру обстоятельства сбили экс-чемпиона с ритма.
Из-за пандемии простой Деметриуса затянулся на полтора года. И вот, долгожданный титульник! Особенностью наилегчайшего дивизиона ONE заключается в том, что здесь нужно уложиться не в 125 фунтов, как это принято в UFC, а в 135. И Деметриус отмечал, что данный промежуточный вариант очень комфортен для него. И что он соскучился по пятираундовым поединкам. Нужно ли говорить, что именно Деметриус открылся фаворитом этого боя?
Стартовый отрезок первого раунда бойцы провели в стойке. Джонсон неплохо атаковал, дважды менял стойку с правосторонней на левостороннюю, пытаясь запутать чемпиона и нанести ему максимальный урон, но не смог противостоять первой же осмысленной попытке бразильца совершить тейкдаун. 9 из 13 своих побед Мораеш одержал приёмами, мастер джиу-джитсу на канвасе – король. Что Адриано, собственно, и продемонстрировал в оставшиеся почти 2 минуты первого раунда. Пятиминутка по судейским запискам осталась за ним.
Во время перерыва угловые доходчиво объяснили Деметриусу, что в борьбе ему ничего не светит. А потому, нужно проявлять большую активность в стойке. И Джонсон дисциплинированно занял центр октагона и попытался оказать на оппонента давление. Но даже чисто визуально Чёрный бриллиант выглядел крупнее, атлетичнее своего именитого соперника. Своими длинными ручищами он выбрасывал тяжёлые джебы навстречу пытавшегося идти в атаку соперника, а на дистанции набрасывал опасные хай-кики.
Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».
На третьей минуте Деметриус решился на атаку, промазал, получил очередной джеб навстречу в голову и упал на канвас. Мораеш бросился добивать соперника, Мышонок попытался подняться, оказался на коленях лицом к Адриано и получил тяжеленный удар коленом в голову. После этого бросился на добивание. Спустя пару секунд уже судья рванул в сторону бойцов, чтобы сохранить легенде здоровье. Всё было кончено.
Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».
И тут опять перед глазами встаёт картина маслом: Ян наносит Стерлингу удар, рука американца едва касается канваса, три точки зафиксированы – дисквалификация российского чемпиона. Здесь эпизод – точная копия, только в ONE подобные удары разрешены. Ну и, объективно, сказалась разница в габаритах. Поединок для американца не задался с самого начала. Но хочется верить, что 34-летний Джонсон ещё вернётся и напомнит о себе прежнем.
- 8 апреля 2021
-
08:05
-
07:50
-
07:18
- 7 апреля 2021
-
23:40
-
22:07
-
21:37
-
20:27
-
19:30
-
18:18
-
16:12
-
15:52
-
15:00
-
14:00
-
13:29
-
13:02
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:05
-
09:00
-
06:57
-
03:52
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
23:35
-
22:19
-
21:28
-
20:39
-
19:28
-
18:25
-
17:12
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:14
-
13:00