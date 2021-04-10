Нокаут за 29 секунд! В кулаках красавицы из России настоящий динамит! Видео

В ночь с 9 на 10 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 256. Очевидно, что большинству фанатам ММА он интересен тем, что в главном событии шоу наконец стартует Гран-при в полутяжёлом весе. Экс-чемпион UFC Лиоту Мачида померится силами с действующим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером.

Но у российского фанатского сегмента ММА был на турнире и отдельный интерес. В предварительном карде шоу выступила представительница наилегчайшего веса, дебютантка лиги Диана Авсарагова. «Чемпионат» не так давно делал материал о красавице с Северного Кавказа, но всё же широкому кругу лиц девушка по-прежнему была незнакома. Впрочем, это и неудивительно, за её плечами было всего два поединка на профессиональном уровне. Да, оба сложились успешно, но в целом, кого сейчас удивишь идеальным рекордом на старте карьеры?

«Там же вообще жёстко?» Российская красотка Диана штурмует Bellator в 2021 году Наш ответ Валери Лореде. Лучшая подруга Лики Джоджуа будет покорять США. А может и весь мир.

По приезду в США об Авсараговой в первую очередь говорили не как о спортсменке, а как о красавице. Американская пресса пестрела статьями о россиянке с эффектной внешностью. Кто-то в принципе сомневался в боевых навыках Дианы, так что доказывать ей было что. В качестве соперницы для дебюта ей подобрали Тару Графф. За плечами девушки было уже три поединка. В одном она одержала победу, два других проиграла. В минувшей встрече Тара билась с хорошо известной Валери Лоредой, которая является едва ли не первой красавицей Bellator. Американка с парагвайскими корнями разделалась с Тарой чуть более чем за один раунд, так что Графф в бою с Авсараговой так же было что доказывать.

Учитывая то, что мотивации на бой хватало обоим, девушки начали без разведки. Агрессором в бою выступила Графф. Уступая в росте Диане, Тара рванула вперёд, пытаясь работать серийно. Авсарагова, которая вообще-то является базовым борцом, неплохо встречала соперницу. В какой-то момент Диана уже была почти зажата у сетки, но хорошо сработала на ногах и вернулась в центр клетки.

Здесь Тара снова пошла в атаку, но Авсарагова не растерялась и пробила классный правый навстречу. Графф серьёзно повело, ноги девушки подкосились. Тогда Диана добавила правый сбоку и отключила соперницу. Чистый нокаут, на который было потрачено всего 29 секунд. Блестящий дебют, который американские комментаторы встретили криками Mama Mia.

Сама Авсарагова сначала расплакалась, а потом заботливо подошла к сопернице, чтобы выяснить, всё ли с ней в порядке после оглушающих ударов. Затем в клетке появилась и боец UFC Лиана Джоджуа, которая активно давала подруге подсказки во время боя. Девушки тепло обнялись и поприветствовали друг друга.

Операторы же были в восторге от Авсараговой и пытались передать все её эмоции. Диана скромно переминалась с ноги на ногу и едва слышно задавала вопрос «почему они снимают таким крупным планом». В общем, Диана оказалась не только красивой, а ещё и сумела сохранить кротость и скромность после классной победы, за что заслуживает ещё больше уважения.

На пресс-конференции после своего триумфа журналисты снова делали акцент на том, что, с учётом внешности Дианы, мало кто верил, что она реально классный боец. Но Авсарагова выразила надежду, что сумела доказать обратное и добавила, что ещё не показала всё своё мастерство.

Один из представителей СМИ напомнил, что восходящая звезда Bellator Валери Лореда провозилась с Графф намного дольше, чем Диана и задал вопрос, не хочет ли россиянка испытать себя в схватке с Валери. Авсарагова отметила, что соперников выбирает не она, но дала понять, что избегать никого не собирается. Что же, на это у неё есть полное право, ведь кроме борьбы у девушки заложен в кулаках настоящий динамит, так что проблемы она может создать любой сопернице.

Что же, пожелаем удачи Диане в дальнейших боях и буде ждать её встречи с Лоредой. Похоже, Валери есть над чем задуматься. В её вес пришла девушка, способная затмить американку не только красотой, но и мастерством.