Макгрегор обещал пожертвование фонду Порье. Но в итоге всех обманул

Третий поединок между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье назначен лишь на лето. Однако парни уже начали раскачивать бой, рассказывая в соцсетях, каким образом планируют разбираться друг с другом. Казалось, нас ждёт стандартный треш-ток и подогрев интереса к поединку, после которого бойцы вновь обнимутся и будут ещё долго слать взаимные респекты через «Твиттер». Но внезапно в истории Макгрегора и Порье появилось кое-что большее, грозящее перерасти в настоящий конфликт и даже вражду между бойцами.
Накануне прошедшего 23 января поединка между Конором и Дастином Макгрегор пообещал сопернику, что пожертвует 500 тысяч долларов в его благотворительный фонд «The Good Fight Foundation». Однако после боя, в котором Бриллиант нокаутировал Конора, команда последнего замолкла по поводу обещанного пожертвования. Дастин уверяет, что никаких денег его фонд не получал.
«Забавный прогноз! Конор, ты также предсказал пожертвование в мой фонд, но ты и твоя команда перестали отвечать после боя в январе. До скорой встречи. 10 июля ты заплатишь сполна», – написал Порье на своей странице в «Твиттере». Нет оснований не доверять Дастину, который давно зарекомендовал себя среди ММА-общественности и болельщиков исключительно с положительной стороны. Однако стоило всё-таки дождаться ответа Макгрегора. Который показал, что Бриллиант действительно не врёт.
«Пожертвование, а не долг, – ответил Конор. – Мы ждали планов по расходам на эти деньги, но они так и не пришли. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Знаю, куда они идут, «копейка в копейку». Иначе они уйдут в никуда. К сожалению, как и в случае со многими из этих фондов. Ты предпочел драться со мной, а не за пояс, что показывает, что я был прав».
По сути, это означает, что Макгрегор испугался, что Порье присвоит эти деньги себе. Иначе что могут означать размытая формулировка «уйдут в никуда» и последующее упоминание того, что Дастин предпочёл поединку за пояс более денежный бой против Конора? Как минимум странно думать такое о бойце со столь положительным образом и хорошей репутацией, как у Бриллианта.
Ещё более некрасивыми выглядят заявления Конора на фоне общения с женой Дастина Джоли в январе. После поединка Порье против Макгрегора Джоли зашла в раздевалку Конора и поблагодарила его за пожертвование. «Я просто хотела сказать вам огромное спасибо», – произнесла супруга Дастина. Как оказалось, поторопилась.
«100%, ни в коем случае не долг. Ты предложил, мы согласились и, как я сказал, твоя команда ни разу не ответила насчёт того, когда поступят деньги. 10 июля ты снова почувствуешь вкус поражения», – завершил беседу в «Твиттере» Дастин. Что ж, теперь у Порье ещё больше мотивации одержать вторую победу над Конором. И проучить его за такой жест. Если бы Конор действительно хотел пожертвовать эти деньги, он бы уже давно сам связался с командой Дастина, а затем удостоверился бы, что фонд получил нужную сумму. Поистине Макгрегору должно быть стыдно за такое поведение и недоверие к одному из самых положительных бойцов ММА.
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