Легендарный Альварес словно бросился на амбразуру. Сибиряк уложил его двумя ударами

В ночь на 15 апреля из Singapur Indoor Stadium (Сингапур) выйдет в эфир трансляция финального боя Гран-При в лёгком весе ONE Championship TNT II, в котором российский боец Тимофей Настюхин будет сражаться с местным чемпионом Кристианом Ли. Титульный поединок начнётся ориентировочно в 8:30 по московскому времени.

Для того чтобы добраться до восходящей 22-летней звезды сингапурского промоушена, нашему парню из Новокузнецка пришлось убрать с дороги по-настоящему легендарного воина – Эдди Альвареса. Американец становился обладателем чемпионских поясов UFC и Bellator и вполне серьёзно был настроен на титул в одной из самых стремительно развивающихся лиг.

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Жребий свёл Тимофея с легендой ММА на стадии четвертьфинала. Мотивация у 35-летнего американца была запредельная. Только что он разбил Джастина Гэтжи и проиграл Дастину Порье. И предложение от ONE стало для него и глотком свежего воздуха, и невероятной мотивацией. А повидал Эдди в своей жизни всякое. Помимо Bellator и UFC, он сражался на голых кулаках и помотался по свету в составе сборной США по ММА.

Тимофей, по ставшей уже доброй традиции, выходил на поединок в качестве абсолютного андердога. Две минуты бойцы присматривались друг к другу, а американец примеривался к опорной ноге россиянина. Но первый же лоу-кик превратился для Эдди в конфуз. Тимофей поймал его за ногу и отгрузил с правой мощнейший оверхэнд. Американец от такой наглости немного ошалел, но очень быстро вернулся в вертикальное положение.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале ONE Championship.

Однако, помимо визуального преимущества в мощи, Настюхин демонстрировал отличную скорость и практически образцовый тайминг. Он плотно попадал навстречу, глуша на корню атаки соперника, и ловко уходил от его ударов. Угол Альвареса требовал от него активности, а россиянин терпеливо ждал. И поймал американца на неподготовленной атаке, уложив ему в челюсть убойную двойку. После Альварес словно бросился на амбразуру. Всё это выглядело как жест отчаяния со стороны легендарного бойца, уверенности в его действиях уже не было. После этого Эдди ушёл в глухую защиту, рванул к сетке, где и был добит.

В полуфинале наш сибиряк без шума и пыли убрал нидерландца Питера. Архангел шёл на серии из восьми побед, но был снят с чемпионского пробега единогласным решением судей. Впереди Тимофея ожидает бой с лютейшим персонажем, который одержал 14 побед, 9 из них нокаутом, 4 – приёмами и только однажды вверил свою судьбу судейской бригаде. Но российский экс-чемпион мира по панкратиону привык к тому, что фаворитом зачастую его считает только родной тренерский штаб.

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«Я пережил много взлётов и падений, но теперь чувствую, что заслужил титульный бой. Пришло моё время, и я чувствую в себе силы. С божьей волей мне удастся победить, — заявил сибиряк на пресс-конференции. — Я привык драться в статусе аутсайдера, вся моя карьера построена на этом. Когда передо мной чемпион или кто-то с более крутым рейтингом, это лишь ещё больше мотивирует меня, зажигает во мне огонь».

Поединок Тимофея Настюхина и Кристиана Ли можно посмотреть 15 апреля 2021 года в 8:30 на YouTube-канале ONE Championship.