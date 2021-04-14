«Нет! Ему нужно подождать!» Стерлинг уже решает, с кем и когда драться Петру Яну?

Ровно неделю назад мы задавались вопросом о том, зачем руководство UFC занимается раздуванием самомнения Стерлинга, которое и без того менее чем за сутки после «фееричной» победы над Петром Яном раздулось до размеров Вселенной. Да, россиянин допустил оплошность, за которую заплатил уже достаточно большую цену, потеряв чемпионство, от честной защиты которого его отделили пять минут и одна ошибка.

Американец два с половиной раунда мог вполне обоснованно гордиться тем, как проводит бой, но ближе к самым важным, чемпионским, Пётр сумел взять ситуацию под свой контроль и спокойно вёл дело к логичному и успешному для себя завершению. У каждого из нас симпатии могут быть как на стороне Яна, так и на стороне Стерлинга. Это право каждого. Как вполне понятно и желание Алджэмейна, которому победу вручила в руки птица счастья. Когда всё его поведение в октагоне сквозило обречённостью.

«Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!» Пётр Ян бросается уже и на фанатов Российскому бойцу зачастую трудно сдержать себя и свои мысли. Поведение чемпиона из сибирской глубинки может сыграть с ним злую шутку.

Да, Пётр достаточно наговорил и сделал до боя для того, чтобы поклонники американца и сам Фанкмастер не испытывали к нему личной симпатии. Об этом мы тоже писали и высказывали опасения, что это может выйти россиянину боком. К сожалению, так и получилось. И откровенный стёб Алджэмейна нужно перетерпеть, крепко стиснув зубы. Но когда этому потворствует лига, которая непонятно за какие заслуги делает его лицом рекламной кампании нового экипировщика, – возникает вопрос.

Ян всё дальше от реванша? Стерлинг купается в лучах славы и троллит россиянина Алджэмейн стал лицом рекламной кампании UFC, а Пётр через «Твиттер» требует, чтобы американец принял бой.

По всему видно, что американец, который и на бой то с Петром согласился только после прямой угрозы отчисления из рядов бойцов UFC, не способен вывезти обрушившихся на него плюшек. И дело даже не в том, что ведёт он себя крайне некрасиво, а в том, что всё это происходит с молчаливого, как принято в таких случаях говорить, согласия лиги. Ну а как ещё оценивать сложившуюся ситуацию?

«Они действительно попросили меня сразиться 15 мая, сообщив об этом всего через неделю после первого боя. Тогда моя голова, так сказать, была не в этой вселенной. Но да, мне пришлось отклонить предложение.

Настал момент, когда есть смысл провести операцию. При одном из вариантов, который поможет исправить мои проблемы, пройдёт порядка девяти месяцев, прежде чем я смогу снова начать регулярно тренироваться на высоком уровне. По крайней мере, доктор сказал мне подождать от четырёх с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему жёстких тренировок. Этот вариант наиболее вероятен», — приводит слова Алджэмейна издание MMA News.

«Я приношу фальшивые извинения». Ян и Стерлинг снова воюют в «Твиттере» Неудача укротила нрав Петра лишь на пару часов. Россиянин вернулся к треш-току.

Спустя буквально двое суток Стерлинг сделал следующее заявление.

«Это не займёт девять месяцев. Не знаю, почему люди продолжают называть эту цифру. Не знаю, кто распространяет эту ложь. Я не буду отсутствовать девять месяцев. Вероятно, подерусь в августе, сентябре или октябре», — приводит слова чемпиона MMA Fighting.

Ну и как относиться к словам и поступкам этого парня? И почему по-прежнему нет реакции от руководства лиги? Этот виртуальный сериал вполне может продолжиться и после комментария того же Даны Уайта. Кто помешает бойцам продолжать троллить друг друга? Но даже вся эта ситуация, наверное, не стоила бы отдельного материала, если бы не последнее выступление Фанкмастера.

Что в UFC – зло, в One FC – чистая победа. Когда уже всех начнут судить одинаково? В крупнейших мировых лигах ММА судят по-разному. И дело даже не в самих правилах, а в подходе к их выполнению.

Пётр Ян – крепкий боец, который доказал, что он лучший в наилегчайшем весе с точки зрения боевых навыков. Не с точки зрения правил, насчёт которых, кстати, сейчас идёт ожесточённый спор. И в лиге есть амбициозные бойцы, которые готовы бросить ему вызов и проверить себя, приблизив шансы на чемпионский бой. И, кстати, раз уж Стерлинг вылетает на столь длительный срок, почему бы не провести бой за промежуточный пояс?

Прошлогодняя ситуация в лёгком дивизионе – отличный пример того, насколько это может быть интригующе.

Правда, статус Петра не позволит ему принимать любой вызов. Например, ночной пост в «Твиттере» экстравагантного Шона О’Мэлли, который предложил россиянину скрасить ожидание поединком с ним в июле, для экс-чемпиона – не более чем повод улыбнуться. Ян ему ответил, напомнив всем о пристрастиях Сахарка к запрещённым веществам. Но и здесь не обошлось без Стерлинга. Алджэмейн вновь включил менторский тон и заявил, что никаких Яну поединков, пусть ждёт! «Я задолжал ему колено!» — заявил чемпион, который и сам ещё не определился, когда захочет вернуться к боям.

Так что же мы видим в итоге? Дивизион ничего в спортивном плане не выиграл от этой странной победы Стерлинга. И рискует до конца 2021 года (а может, дольше) остаться местом не для зрелищных боёв топовых атлетов, а для интернет-войны Петра и Алджэмейна. И чем дольше они будут предоставлены самим себе, без каких-то чётко очерченных перспектив и рамок, тем неприятнее будут эти пикировки и тем сильнее будет увядать интерес к этой весовой категории в среде болельщиков.

Кто-то должен спустить Фанкмастера с небес на землю и обозначить правила игры. Да, Ян нарушил правила, но один раз он за это уже наказан. С какой стати стремительно теряющий ощущение реальности чемпион (спорный, по мнению массы уважаемых в мире ММА людей), будет продолжать издеваться над российским бойцом, выдумывая на ходу всё более и более странные условия?