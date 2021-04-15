«Чтобы развиваться, нужно выступать за океаном». Грачик сделал шаг в неизвестность

Бозинян прилетел в Нидерланды один и без знания языка. Теперь он выступает в Bellator и дружит с Мусаси.

В ночь на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 257. В его андеркарде выступит россиянин армянского происхождения Грачик Бозинян по прозвищу Чёрный Камень. Соперником бойца станет американец Демаркес Джексон. После поражения в дебютном поединке в лиге Бозинян сменил дивизион и прокачал свои навыки. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Грачик рассказал о причинах длительных простоев, о том, как стал сам себе диетологом, а также поделился мнением о поединке Вадима Немкова и Фила Дэвиса.

— Вы впервые проводите поединок в США?

— Да, это мой первый бой в США. Я здесь вообще в первый раз. Года полтора назад сделал рабочую визу, до начала пандемии, и вот сейчас мне предложили бой, и я прилетел. Многие бойцы из России сейчас сидят у себя на родине, потому что очень тяжело сделать визу.

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— Из-за этого был такой длительный простой?

— Да, я должен был драться ещё в сентябре прошлого года, до этого – ещё в мае. Два боя у меня сорвалось из-за ограничений в связи с ковидом. В Италии должен был драться с Карло Педерсоли, за 10 дней отменили поединок.

Фото: instagram.com/black_s.t.o.n.e

— До этого у вас тоже был простой в 2 года, после вашего последнего выступления в ACВ.

— Тогда у меня было много травм, было и такое, что турниры срывались. Но больше из-за травм. Слишком много тренировался. В России это часто встречается – когда тренируешься много и не следишь за состоянием своего организма, не слушаешь его, и на фоне этого происходят травмы. Поэтому совет молодым бойцам: прислушивайтесь к своим телу и организму. Сейчас я стал взрослее, теперь эти моменты чувствую.

— После АСВ сразу решили перейти в Bellator, не рассматривали ещё какие-то варианты?

— В АСВ я провёл три боя и понял, что мне нельзя в России оставаться. Чтобы идти дальше и развиваться, мне нужно выступать за океаном. Я просто купил билет в Нидерланды, не зная языка, ни с кем не договаривался о том, что прилечу туда. Приехал в команду Гегарда Мусаси, мы начали тренироваться. Они меня заметили и сказали, что есть вариант подписать меня в Bellator. Это моё спонтанное путешествие привело к тому, что сейчас я выступаю в этом промоушене. Я рискнул, полетел один, без знания языка и вообще никого там не знал. Поэтому иногда надо рисковать.

— В августе прошлого года вы объявили, что переходите в другой дивизион.

— Перехожу в полусредний дивизион. Всю карьеру я дрался в среднем весе. Это будет мой первый бой в полусреднем весе. Я всегда не так много гонял, мой вес – примерно 90 килограммов, когда я не дерусь. Для категории до 84 килограммов этого мало. Там парни со 100 и более килограммов гоняют, и целесообразно было спуститься в 77, чтобы по габаритам не уступать соперникам и где-то быть крупнее. Я это всё прекрасно понимаю, поэтому решил выступать в дивизионе до 77 килограммов.

— Получается, теперь с Мусаси никак не пересечься, если дойдёте до вершины дивизиона.

— А я бы с ним и не пересёкся (смеётся). Со своими зачем драться? Мы ездили к ним домой, у них зал во дворе находится, там все вместе тренировались. После тренировки – чай, орешки. Дружеские отношения у нас сложились.

Фото: instagram.com/black_s.t.o.n.e

— Сейчас много разговоров о поединке Мусаси с Анатолием Токовым, и наставник Анатолия Фёдор Емельяненко в своём интервью сказал, что при должной подготовке Мусаси Токову вообще не соперник. Вы можете с этим согласиться?

— Я не согласен. Мусаси – это ветеран, у него колоссальный опыт. Лёгкой прогулкой у Токова в этом бою точно не будет. Это серьёзный соперник. Мусаси очень хладнокровен, чувствителен и умён. За счёт этого он и выигрывает свои бои. А ещё у него хороший джеб.

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— Главным поединком на турнире Bellator 257 станет бой Вадима Немкова против Фила Дэвиса. Каков ваш прогноз, как думаете, сможет Дэвис в этот раз что-то противопоставить Немкову?

— Я буду болеть за Немкова, дай бог, выиграет. Мы здесь виделись внизу, в зоне казино и ресторанов. Шли, а нам навстречу – Фёдор и братья Немковы. Поздоровались и дальше пошли. Думаю, это будет конкурентный бой. Дэвис – далеко не подарок, тяжёлый поединок будет.

— У вас с вашим соперником Демаркесом Джексоном почти одинаковый рекорд, и у него тоже большинство побед самбишенами. Вообще с бойцами, у которых схожий с вами стиль и похожие фишки, стараетесь выяснить, кто главный в этом деле, или же тогда рассчитываете на стойку?

— Я буду делать всё, не буду зацикливаться на чём-то одном. Буду и в стойке драться, и в борьбу обязательно постараюсь перевести. Надо быть универсальным, не сражаться на одном поле.

Фото: instagram.com/black_s.t.o.n.e

— После двух последних поражений многое ли изменилось в вашей подготовке? Вы и ваша команда поняли, почему так получилось?

— В первую очередь я сменил дивизион. Понял, какие у меня были ошибки и над чем нужно работать. Из всех своих поражений я извлекал огромный опыт и работал над ошибками, не относился к этому легко. После поражения в АСВ я полетел в Голландию. Потом, когда с Вандерфордом подрался, почувствовал, что у меня хромают вставания из партера. Я связался с Сергеем Торосяном, он живёт в Краснодаре, тренирует Армана Царукяна. Он очень хорош во всём, что касается контроля и вставаний. Сейчас я тренируюсь у него и много чему научился, теперь моя борьба на другом уровне.

— И с Арманом тренируетесь, выходит?

— Да. Арман сейчас со мной, он будет моим секундантом. Мы с ним вместе прилетели.

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— Вы тщательно изучаете соперников перед поединком? Или, как некоторые бойцы, хайлайты посмотрели – и хватит?

— Нет, не хайлайты. Бои смотрю. Да, изучаю. Надо же знать слабые и сильные стороны соперника, а не просто идти наобум, не зная, какая у него тактика и какие его любимые удары.

— Вы постоянно проживаете в Воронеже? А тренируетесь и подготовку проходите где?

— Я из Воронежа, проживаю там, а когда у меня начинается подготовка к поединкам, уезжаю в Краснодар, там живу и тренируюсь, пока не пройдёт бой.

— Есть ли в планах посетить ещё какие-то залы?

— Да, планирую посетить American Top Team в США. Будет полезно туда слетать и поработать с топовыми бойцами.

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— Кстати, почему у вас такое прозвище? Оно достаточно оригинальное по сравнению с Питбулями, Тиграми и Львами.

— На самом деле всё банально. Моё прозвище связано с местом, где я родился. В Армении есть село Севкар, в переводе на русский язык это и означает Чёрный Камень.

Фото: instagram.com/black_s.t.o.n.e

— У вас в «Инстаграме» есть видео, где вы «играете» на фортепиано (на видео, где Бозинян нажимает на клавиши фортепиано, наложена другая мелодия. – Прим. «Чемпионата»). А на самом деле умеете играть?

— Нет, не умею (смеётся). Мне нравится фортепиано, но не умею играть.

— Есть ли у вас какие-то интересные навыки? Например, чемпионка UFC Валентина Шевченко практической стрельбой занимается, моторную лодку водит, танцует… Можете похвастаться своими умениями?

— Танцевать люблю, хорошо двигаюсь, могу что-нибудь исполнить. Люблю выезжать на природу и рыбачить. Готовить очень люблю.

— Что лучше всего получается?

— Да много чего. Мне хватает одного взгляда на рецепт, чтобы очень вкусно приготовить что-то. Шашлыки, плов, любые блюда на огне. В общем, умею и получаю от этого удовольствие. На протяжении всей подготовки я сам себе подбирал продукты, чтобы постепенно снижать вес, и готовил. Я и книги читаю по диетологии.

У меня есть маленькие весы. Всё, что я ем, ставлю на эти весы, записываю вес, подсчитываю калории. Поэтому я грамотно спустился, и у меня нет никакой слабости, хотя сейчас у меня вес 79,6. Получается, 11 килограммов уже скинул. При этом, как видите, свежий. Я изучил, какие продукты нужно есть. В моём рационе есть авокадо, орешки, много зелени, филе индейки, курицы. И я беру оттуда витамины, которые мне нужны.

— Кем бы вы стали, если бы не ММА?

— Наверное, шеф-поваром. Либо что-то связанное со строительством. Я и сейчас планирую в сферу строительства вкладываться. После своего последнего боя купил себе участок в Воронеже, мы с моим братом будем строить дома на продажу. В апреле уже начинаем застройку. Меня сфера недвижимости тоже очень интересует. Хочу строить, продавать и в дальнейшем построить какой-то комплекс, сдавать его в аренду, чтобы у меня был какой-то пассивный доход.