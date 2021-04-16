«Какой у меня стиль? Корявый». Довлетджан нокаутирует в стиле Сигала! Видео

В ночь на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир Bellator 257. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе между чемпионом Вадимом Немковым и экс-чемпионом Филом Дэвисом. Бой выявит и следующего полуфиналиста Гран-при в этом дивизионе. Другой участник полуфинала определится также на этом турнире: в соглавном поединке встретятся бывший боец UFC Кори Андерсон и экс-чемпион ACB и ACA Довлетджан Ягшимурадов.
ММА-общественности на Западе боец из Туркменистана пока почти не знаком. На пресс-конференции перед турниром Довлетджана попросили прокомментировать тот факт, что уже в дебютном поединке в Bellator ему предстоит сразиться с известным соперником. «Меня сразу бросили под именитых бойцов? У меня никакого груза ответственности нет, – сказал Ягшимурадов. – Грузовики собрались в Гран-при, говорите? Ничего страшного, мы тоже не маленькие. Имена, да, известные. Распиаренные. Но я тоже дрался не в простой лиге, с непростыми соперниками».
И это действительно так. Ягшимурадов завоёвывал чемпионские пояса, а в титульных боях простых соперников не бывает. Боец за всю карьеру провёл 24 поединка, 18 боёв выиграл, причём 15 из них – досрочно. Нокаутировал оппонентов Довлетджан 11 раз. Один из самых ярких финишей случился в бою против Луиса Фернандо Миранды в 2018 году. Ягшимурадов отправил бразильца спать уже на второй минуте первого раунда.
Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть на странице ACA MMA|Absolute Championship Akhmat во «ВКонтакте».
Довлетджан зачастую работает вторым номером и любит наказывать соперников за ошибки. Именно это и произошло в поединке против Миранды. Бразильский боец носился за Ягшимурадовым с размашистыми хуками в надежде, что хоть какой-то удар да зайдёт. Не заходило практически ничего. Несколько раз кулак бразильца свистел буквально в сантиметрах от лица туркменского бойца. Но именно в такие моменты казалось, что он просто играет с оппонентом.
Специализация Довлета – самбо, вольная борьба и грэпплинг. Но складывается устойчивое ощущение, что чаще он включает режим айкидо. Ну очень уж устойчивые были ассоциации со Стивеном Сигалом в лучшие его годы. К несчастью для Миранды, Довлетджан блистательно реализовал свой план на бой. Он улучил момент, когда соперник максимально вложился в атаку, и встретил его своей мощной правой, кулак уткнулся чётко в подбородок. Бразилец рухнул на настил. Ягшимурадов нанёс ещё три добивающих удара, после чего рефери Хёрб Дин остановил бой.
Победа в этом бою вывела туркменского бойца на титульный поединок, где он также досрочно одолел чемпиона Батраза Агнаева. В этот раз ему удалось выиграть удушающим приёмом. Перед боем с Кори Андерсоном американские журналисты поинтересовались у Ягшимурадова, как он сам называет свой стиль боя.
«Если честно, я сам иногда себя не понимаю, – поделился Довлетджан. – Непонятный стиль, так коротко скажу. Корявый. Адаптируюсь под соперника, так можно сказать». Что ж, иногда и корявый стиль может принести неплохие результаты и удивить всех. Кто знает, может быть, 17 апреля у Довлетджана снова это получится.
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