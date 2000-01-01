Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Немков — Дэвис 2: в главном бою вечера!
Немков — Дэвис 2: в главном бою вечера!
Bellator 257 пройдёт в ночь на 17 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
AMP-версия
В ивенте примут участие 3 российских бойца: Вадим и Виктор Немковы и Гарчик Бозинян.
В ивенте примут участие 3 российских бойца: Вадим и Виктор Немковы и Гарчик Бозинян.
Боец из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов нам тоже не чужой. Он был чемпионом российской лиги АСА.
Боец из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов нам тоже не чужой. Он был чемпионом российской лиги АСА.
Довлет и Вадим стартуют в 1/4 финала Гран-при в полутяжёлом весе. Соперник Ягшимурадова — Кори Андерсон, а Немкова — Фил Дэвис.
Довлет и Вадим стартуют в 1/4 финала Гран-при в полутяжёлом весе. Соперник Ягшимурадова — Кори Андерсон, а Немкова — Фил Дэвис.
Победитель Гран-при получит чемпионский пояс и миллион долларов призовыми.
Победитель Гран-при получит чемпионский пояс и миллион долларов призовыми.
Вадим Немков – обладатель пояса в полутяжёлом весе. На сегодня, в пяти крупнейших лигах мира, он — единственный чемпион из России.
Вадим Немков – обладатель пояса в полутяжёлом весе. На сегодня, в пяти крупнейших лигах мира, он — единственный чемпион из России.
Старший брат Вадима Виктор будет драться против шведа Карла Албректссона, который в 2016 году нанёс поражение младшему Немкову.
Старший брат Вадима Виктор будет драться против шведа Карла Албректссона, который в 2016 году нанёс поражение младшему Немкову.
Братья Немковы тренируются в Fedor Team. Емельяненко готовил парней к турниру и сейчас находится с ними в США.
Братья Немковы тренируются в Fedor Team. Емельяненко готовил парней к турниру и сейчас находится с ними в США.
Немков — Дэвис — матч-реванш. Три года назад россиянин победил американца раздельным решением судей.
Немков — Дэвис — матч-реванш. Три года назад россиянин победил американца раздельным решением судей.
Немков обещает финишировать Дэвиса досрочно, «поставить в вопросе жирную точку» и доказать, что школа Емельяненко — лучшая в мире. Удачи!!!
Немков обещает финишировать Дэвиса досрочно, «поставить в вопросе жирную точку» и доказать, что школа Емельяненко — лучшая в мире. Удачи!!!
Немков — Дэвис 2: в главном бою вечера!
Читайте также
Экс-боец UFC Гаджимурад Антигулов арестован
Архивный нокаут Довлетджана Ягшимурадова
Янис Даньо нокаутировал Йоргана Де Кастро
Эксклюзивное интервью с Грачиком Бозиняном
Тимофей Настюхин проиграл нокаутом Кристиану Ли
Владимир Кличко досрочно проиграл Лэймону Брюстеру
© championat.com 2000–2021