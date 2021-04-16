Американец хочет забрать у России последний титул. Не отступать и не сдаваться! LIVE!

В ночь с 16 на 17 апреля мск в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае поражения Вадима Россия останется без действующих чемпионов в пяти крупнейших мировых бойцовских лигах.
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В ивенте выступят ещё два россиянина — старший брат Вадима Виктор и Грачик Бозинян.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.
Вадим Немков — последняя надежда российских ММА?!
О важности предстоящего боя говорит один лишь факт. Если ещё полгода назад мы на серьёзных щщах рассуждали о том, 5 или 6 титулов в мировых ММА-промоушенах будет у России, то сейчас ситуация выглядит так: у нас один чемпион.
Пётр Ян был лишён чемпионского титула за запрещённый удар в титульном бою с Алджэмейном Стерлингом. Хабиб Нурмагомедов сам ушёл из профессионального спорта. В Brave CF владеет чемпионским титулом друг детства Хабиба Эльдар Эльдаров. Но он представляет Катар. На уходящей неделе Тимофей Настюхин мог стать чемпионом ONE Championship, но уступил нокаутом в первом раунде.
Немков: хочу закончить бой с Дэвисом досрочно
Вадим Немков также поделился ожиданиями от боя с Филом Дэвисом.
«В этот Гран-при я вхожу в статусе чемпиона, но я постарался выкинуть эти мысли из головы. Я сейчас простой боец, задача которого — побеждать. Пояс и прочее для меня не так важны. Важна сама победа.
Какие планы на предстоящий бой? Сейчас я хотел бы закончить бой досрочно, чтобы поставить жирную точку в нашем противостоянии. Для этого я буду работать первым номером и приложу все усилия, чтобы выиграть этот бой досрочно, сделать это впервые в его карьере. Я готовился на все пять раундов», — сказал Немков на пресс-конференции.
Где смотреть Bellator 257: Немков – Дэвис 2
Трансляцию турнира Bellator 257 можно будет в полном объёме посмотреть на платформе мультимедийного сервиса Окко.
Дэвис: Немкова можно побить
Фил Дэвис поделился ожиданями от боя с Вадимом Немковым.
«Самый сложный соперник по Гран-при Bellator? Пусть прозвучит как клише, но это Немков. Он не просто так является чемпионом. Но его можно побить. После этого я стану чемпионом и зачищу весь турнир Гран-при.
Чего жду от боя? В этом-то и суть, я не знаю. Но это будет сумасшествие, могу вам обещать это. Сейчас Немков собирается дать понять, что владеет титулом по праву, я выйду в клетку, чтобы показать ему, что это не так. Это будет захватывающий и агрессивный поединок.
Да, в прошлый раз я проиграл Немкову. Не хочу сказать, что когда-то хотел проиграть, но знаете, тем слаще будет возвращение титула. Тем более в таком захватывающем турнире, как нынешний Гран-при», — сказал Дэвис на пресс-конференции.
Вадим Немков — второй в сводном рейтинге Bellator
В MMA-промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации. Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив лишь обладателю пояса в двух весах Патрисиу Фрейре. На третьей строчке расположился чемпион в среднем весе Гегард Мусаси.
Когда бой Вадим Немков – Фил Дэвис
Начало боя – ориентировочно в 05:30 мск 17 апреля.
Немков — Дэвис, матч-реванш
Бойцы уже встречались в ноябре 2018 года – тогда победу раздельным решением судей одержал россиянин. Позже ученик Фёдора Емельяненко задушил Рафаэля Карвальо, а в августе 2020 года нокаутировал Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Эта защита станет первой для российского бойца.
Полный кард турнира Bellator 257: Немков — Дэвис 2
Основной кард
- Вадим Немков – Фил Дэвис
- Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов
- Вета Артеага – Дезире Янез
- Пол Дэйли — Саба Хомаси
Предварительный кард
- Джулия Бадд — Дайана Сильва
- Виктор Немков — Карл Албректссон
- Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон
- Сол Роджерс — Мэдс Барнелл
- Джулиус Англикас — Грегори Миллиард
- Джон де Хесус – Альфред Хашакян
- Стив Моури — Шон Ашер
- Грачик Бозинян – Демаркес Джексон
- Лэнс Гибсон-младший – Маркус Сурин
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