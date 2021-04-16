Американец хочет забрать у России последний титул. Не отступать и не сдаваться! LIVE!

Дэвис идёт не просто за реваншем с Немковым, он может оставить нас вообще без чемпионов в мировом ММА! Подробности — на «Чемпионате»!

В ночь с 16 на 17 апреля мск в главном бою турнира Bellator 257 в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе сразятся чемпион дивизиона Вадим Немков и экс-чемпион Фил Дэвис. Титульный бой пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В случае поражения Вадима Россия останется без действующих чемпионов в пяти крупнейших мировых бойцовских лигах.

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В ивенте выступят ещё два россиянина — старший брат Вадима Виктор и Грачик Бозинян.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.