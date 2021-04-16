Вадим Немков — один за всю страну! У России в ММА остался только один чемпион

17-го числа по московскому времени Фил Дэвис и Вадим Немков проведут реванш в рамках гран-при полутяжеловесов на турнире Bellator 257. Первая очная заруба бойцов состоялась три года назад, когда американская лига проводила ивент под номером 209. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей. В этот раз американец уверен, что закроет поражение в статистике личных встреч.

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Ко второму бою Немков подходит не просто в статусе чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, но и как единственный представитель России в топ-5 мировых промоушенах, у которого есть пояс. В прошлом месяце UFC официально сделал титул в лёгком весе вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта, а Пётр Ян был дисквалифицирован в поединке с Алджэмейном Стерлингом за запрещённый удар коленом.

Некогда одна из самых доминирующих стран в ММА рискует остаться совсем без чемпионов, в чём, например, уверен Фил Дэвис. Американец не согласен с поражением и в первом бою, ведь в третьем раунде Немков буквально выживал. Вадим и сам не отрицает, что после того, как во второй пятиминутке, в которой он пропустил пару опасных локтей и бросил соперника прогибом, заключительную часть встречи он вытащил исключительно на морально-волевых.

У Немкова всего два поражения в профессиональной карьере — от Карла Албректссона и Иржи Проказки. Однако именно Дэвиса можно считать самым сложным соперником для Вадима, ведь будь их противостояние пятираундовым, каким станет в этот раз, подопечный Фёдора Емельяненко мог и не выстоять в последних двух раундах. Даже Райан Бейдер, у которого россиянин и забрал пояс в полутяжёлом дивизионе, не оказал столь серьёзного сопротивления.

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Сам Вадим называет две причины случившегося. Во-первых, психологическая. Ранее Немков не встречался с бойцами, за которыми наблюдал ещё в юности по телевизору. Дэвис был именно таким, он дебютировал в UFC, когда Вадиму было всего 17 лет. Во-вторых, российский атлет признал ошибкой попытку победить досрочно, ему элементарно не хватило «бензина». Сейчас россиянин в куда более крутой физической форме, что с удовлетворением подтверждает Фёдор Емельяненко.

Дэвис, к слову, немного пугает. Он подчёркнуто уважительно относится к Немкову, хотя после первого поединка имел массу претензий к судьям. Он не угрожает разбить соперника, но утверждает, что знает, как победить. Во время дуэли взглядов американец устроил небольшую провокацию. Когда Скотт Кокер положил на плечо Вадиму чемпионский пояс, Фил протянул руки и жестом показал: «Дай пояс подержать!»

Вадим взглянул на соперника исподлобья, сделал предупреждающий жест и изобразил глазами натянутую улыбку. Полную артикуляцию россиянина мы не видели, но на теле Немкова не дрогнул ни один мускул. Настолько подопечный Фёдора спокоен и уверен в себе. Выбить его из колеи не получится, это очевидно уже сейчас.

Но на плечах нашего богатыря лежит большая ответственность. Во время пресс-конференции он заверил, что планирует финишировать соперника досрочно и поставить жирную точку в разговорах о справедливости судейского решения в первом бою. Но был дан Вадимом и ещё один посыл: «Хочу доказать всем, что школа Фёдора Емельяненко — сильнейшая в мире», — заявил Вадим.

В понимании большинства поклонников ММА в России именно Фёдор Емельяненко — сами смешанные единоборства. Плоть от плоти. Он — главный первопроходец, который высадил своим могучим плечом и каменным кулаком массу дверей, в которые за ним хлынула волна российских бойцов в этот бушующий мир ММА. И есть в этом что-то невероятно символичное. Снова на Фёдоре и его команде лежит такой огромный груз ответственности за российские ММА.

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В конце Гран-при победитель забирает не только пояс, но и миллион долларов. Немков заявил, что деньги для него — лишь бонус, а главная цель — побеждать в каждом бою и оставаться чемпионом мира. Всё это так мотивирует Вадима, что от тихони из клуба имени Александра Невского фанаты услышали обещание о нокауте, а не банальные фразы о том, что «посмотрим, всё покажет бой». Немкову не понравилось, когда Дэвис потянул руки к поясу на битве взглядов, как будто голем пытается украсть кольцо у Фродо во «Властелине колец». Вадим понимает, что это не только его личная награда, но и престиж всей страны.

И если раньше за Немковым следила только Белгородская область, даже когда Вадим дрался за чемпионский пояс против Бейдера, теперь глаза всей России прикованы к последней надежде на камбэк статуса самой боевой страны мира.

Бой Вадима Немкова с Филом Дэвисом начнётся ориентировочно в 05:30 по московскому времени.