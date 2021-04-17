Не такой уж и корявый оказался стиль. Но к именитым соперникам Ягшимурадов пока не готов

Утром 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 257. В соглавном событии вечера билась одна из пар четвертьфиналистов Гран-при в полутяжёлом весе – Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов. На четвёртой минуте второго раунда американец одержал победу над экс-чемпионом ACA и ACB техническим нокаутом.

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До поединка многие говорили о том, что Ягшимурадова в дебютном бою в лиге сразу бросили под именитого бойца. Да, хоть он и бывший чемпион, но такого солидного бэкграунда, как Андерсон, ещё не имеет. Сам Довлетджан был полон уверенности в своих силах и отвечал, что ответственность на него не давит. При этом в активе Ягшимурадова 15 досрочных побед. По сути, туркменский боец был той самой «тёмной лошадкой» – никто не знал, чего от него ожидать.

В действительности в первом отрезке поединка Довлетджан смотрелся очень неплохо. Как и почти всегда, Ягшимурадов начал работать вторым номером. Хотя его удары и не потрясали Андерсона, но до цели доходили. Довлетджан выбрасывал много апперкотов, пробивал лоу-кики. А вот американцу долго не удавалось попасть по сопернику. В середине раунда Андерсон решил перевести Ягшимурадова в партер, чтобы попытать счастья там. Однако боец из Туркменистана показал отличную защиту от тейкдаунов. За десять секунд до конца пятиминутки Ягшимурадов пробил хорошую вертушку, которая потрясла Андерсона. Но всё же американец выстоял.

Во втором раунде картина повторялась. Андерсон, понимая, что в стойке ничего толкового ему сделать не удаётся, уже в конце первой минуты снова пошёл за тейкдауном. Здесь Довлетджан сумел отзащищаться, однако вторая попытка Андерсона за минуту до конца раунда увенчалась успехом. Американец вышел в маунт и начал вбивать удары в голову Ягшимурадова. Довлетджан защищался, как мог, но рефери был уже готов остановить поединок. Туркменского бойца спасла сирена.

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Перед началом третьего раунда Ягшимурадов уже не выглядел таким бодрым. Андерсон понял, как нужно действовать, и сразу же начал прижимать Довлетджана к сетке. Чуть позже последовал тейкдаун, а затем Кори снова приступил к добиванию в партере. Защищаться от града ударов агрессивного американца было бесполезно. Бой был остановлен на четвёртой минуте раунда.

И всё же Ягшимурадова действительно бросили под грузовик. Кори Андерсон прервал его победную серию из восьми поединков. Теперь американцу в полуфинале Гран-при предстоит сразиться с Райаном Бейдером, стердаун с которым ему устроили сразу после поединка. Довлетджану же предстоит отдохнуть и сделать выводы, над чем и как работать дальше. К тому же с соперниками попроще ему наверняка удастся закрыть свой проигрыш.

В любом случае, это поражение в дебютном бою – не конец света. Есть множество примеров, которые доказывают, что в дальнейшем всё ещё как можно исправить. Сам Довлетджан до боя отмечал, что его стиль — корявенький. Но он доставил немало хлопот именитому оппоненту. Опыт Андерсона сказался, но опыт — дело наживное. В целом Ягшимурадов оставил хорошее впечатление.