«Американским фанатам – привет!» Немков на классе разобрал Дэвиса

Вадим ответил за свои слова и доказал, что школа Емельяненко — лучшая в мире! У кого-то есть вопросы?

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В его карде было предостаточно интересного. Так, дебютный поединок в лиге проводил Виктор Немков, который, увы, уступил Карлу Альбректссону. Кроме того, обратила на себя внимание победа Грачика Бозиняна. В соглавном событии шоу бывший представитель топ-5 UFC в полутяжёлом весе Кори Андерсон эффектно добыл путёвку в полуфинал Гран-при Bellator, досрочно расправившись с Довлетджаном Ягшимурадовым. Но, конечно, все эти события были лишь разогревом перед главным событием.

Победа!!! Вадим Немков — чемпион Bellator. Ни единого шанса не оставил американцу! LIVE! После победы русский чемпион передал привет американским фанатам. Ученик Фёдора спас престиж российских ММА!

В мэйн-ивенте выступил чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков, которому предстояла первая защита титула. В соперниках у него был старый знакомый Фил Дэвис, с которым в 2018 году представитель Fedor Team провёл, пожалуй, самый тяжёлый поединок в карьере в Bellator. Так что основания для беспокойства за сохранность титула и обладание путёвкой в полуфинал Гран-при были.

Как бы то ни было, ещё до боя белгородец внушал своим болельщикам уверенность, подчёркивая, что намерен доказать уровень школы Фёдора Емельяненко.

И слова Вадима не расходились с делом уже с первого раунда. Со стартовым гонгом он начал вести активную разведку боем. В ход шли и прямые удары, пару раз был запущен хай-кик, также Немков держал соперника в напряжении и лоу-киками, периодически напоминая ему об этом грозном оружии в своём арсенале. На фоне всего этого Дэвис волей-неволей выглядел пассивно. К концу раунда Вадим прибавил ещё и донёс до оппонента несколько точных ударов справа.

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Вторую пятиминутку Немков также начал активно, снова проверяя в деле хай-кик. Но в этот раз Дэвис сработал неплохо, поймав соперника встречным ударом. У Вадима открылось небольшое рассечение. Фил было воодушевился успешным эпизодом, но Немков без паники потушил рвение претендента своими кулаками. В середине раунда многоударная комбинация от чемпиона достигла цели, в результате чего Дэвис оказался на канвасе. Но, оказавшись фактически в нокдауне, Фил сработал грамотно и лишил Немкова момента добить его. Как бы то ни было, преимущество россиянина стало уже по-настоящему осязаемым.

С третьего раунда Вадим уже методично начал разбивать Дэвиса в стойке. Американец всё чаще проваливался, в то время как Немков даже позволил поменять себе стойку и работал легче и раскрепощённо. Было видно, что у белгородца работает гейм-план и его домашние заготовки, в то время как у Дэвиса не получалось ничего. Ветеран ММА начал выглядеть откровенно тяжеловато. Единственный успешный эпизод от Дэвиса пришёлся на четвёртую пятиминутку, когда он донёс до челюсти Немкова неплохой левый, но этого было слишком мало, да и сил развить успех у Фила попросту не было.

Братьям Немковым шведский Король не по зубам. Виктор проиграл в одну калитку Теперь Карл Албректссон выигрывает у команды Фёдора Емельяненко со счётом 2:1.

В заключительном отрезке Фил, понимая, что проигрывает, пытался идти ва-банк. Но получалось действительно плохо. Сначала он провалился в атаке, пробив Немкову в пах, а затем неудачно пытался перевести поединок в партер. В результате Вадим извлёк из ошибок оппонента максимум выгоды и уже на классе забрал и финальный раунд. Ещё до официального решения было понятно, что Немков отстоял титул. Но судьи решили немного уважить 36-летнего Дэвиса, насчитав близкий поединок – 48:47, 48:47, 48:47.

Как бы то ни было, победа есть! Немков ответил за свои слова, в который раз доказав миру эффективность школы Фёдора Емельяненко. После поединка всегда строгий и сдержанный боец не сдерживал эмоций.

«Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Всё получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать. Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой.

Спасибо компании Bellator, за то, что дали возможность принять участие в Гран-При. Спасибо моим близким, друзьям, землякам на родине. Привет российским фанатам и американским фанатам тоже привет», — сказал Немков.

Что же, мы поздравляем Вадима с классной победой и теперь вместе с ним ждём исход ещё одного четвертьфинального боя. Соперник Немкова по полуфиналу Гран-при Bellator определится уже 7 мая, когда в клетку выйдут легенды ММА Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон. Скоро узнаем, кого из них проэкзаменует Немков в следующей схватке.