Фёдор словно проник в голову Дэвиса. У американца не было шансов против Немкова? Видео

Завершился самый ожидаемый турнир весны. В главном поединке Bellator 257 российский боец Вадим Немков защищал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Но на кону стоял не только титул, но и путёвка в полуфинал Гран-При дивизиона. А за победу в этом турнире полагается ни много ни мало – миллион долларов. Соперником россиянина был старый знакомый – американец Фил Дэвис.

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Это была вторая очная их встреча. В первом поединке судьи отдали победу Немкову. Сейчас же ставки были ещё выше. Американец ни разу не проигрывал досрочно, все его поражения были следствием судейских решений. И скромный и сдержанный в жизни Вадим перед боем подчёркивал, что для него важно удосрочить Дэвиса. А для этого, нужно большую часть боя провести на ногах.

И с первых минут боя Немков приступил к исполнению своего плана. В первом раунде он методично обстреливал соперника лоукиками, грамотно держал дистанцию и отлично двигался. Первая же атака Дэвиса закончилась прямым навстречу. В голову американцу прилетело так, что того болтануло. И, в целом, к концу пятиминутки стало понятно, что гейм-план Фёдора Емельяненко, который подсказывал из угла редко, но всегда по делу.

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После боя Вадим отметил, что подсказки Последнего Императора были, образно говоря, на вес золота. Во многом благодаря им, В первых трёх раундах Дэвис ни разу не только не перевёл Вадима в партер, но даже ни одного шанса сделать это не получил. Емельяненко словно в голову к американцу пробрался. Во втором раунде картина мира для Фила не поменялась. Он принимал удары по всем этажам, побаловал Вадим фанатов и ставшими фирменным знаком хайкиками в голову.

Трудности начались в чемпионских раундах. Всё-таки, Дэвис – боец непростой и очень опытный. Когда Фил проводил первый бой в UFC, Вадиму было 17 лет. А потому, не могло не достаться в этом бою и россиянину. Была и сечка, и переводы в партер (правда, быстро россиянином пресекаемые), был даже проигранный четвёртый раунд. Но когда соперники оказывались на ногах, было очевидно, что здоровья у Немкова поболее.

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Пятый раунд, в котором действующий чемпион уже действовал по ситуации и не форсировал события, судьи зачем-то тоже отдали американцу. Видимо, хотели подсластить ему горькую пилюлю поражения. Вадим одержал убедительную победу единогласным решением, что очевидно сгладило его старшему брату горечь поражения. Виктор проиграл давнему обидчику его младшего брата Карлу Албреткссону.

Вадим Немков — один за всю страну! У России в ММА единственный чемпион Хабиб Нурмагомедов ушёл сам, Петра Яна — ушли. Поддержим ученика Фёдора Емельяненко!

После боя чемпион благодарил болельщиков, друзей и, естественно, Емельяненко. И ведь было за что. Сопоставляя подсказки Фёдора с ситуацией на канвасе трудно было отделаться от ощущения, что последний Император буквально проник в голову Фила Дэвиса. Он заранее видел каждое его намерение и своевременно предостерегал своего подопечного. И лишь накопившаяся усталость Вадима позволила Дэвису достойно закончить поединок.

Гениальный боец незаметно для многих превратился в отличного тренера и менеджера. Ребята из его команды уже в этом году могут добыть для России ещё два чемпионских пояса Bellator. А пока, поздравляем с заслуженной победой Вадима Немкова и ждём чемпионского боя Анатолия Токова и Гегарда Мусаси.