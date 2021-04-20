Усман — Масвидаль: Последний шанс смутьяна Хорхе заработать большие деньги? LIVE

Масвидаль: Доедаю жалкие крошки со стола

Боец ММА Хорхе Масвидаль уже год ведёт виртуальную войну с даной Уайтом по поводу гонорарной политики UFC. Обладатель уникального пояса BMF, считает, что заслуживает значительно большего процента от продажи платных трансляций основного карда турниров, в которых он принимает участие.

«Даже с учётом 1,3 млн платных трансляций я доедал бы какие-то жалкие крошки со стола. И это несправедливо. Я сейчас говорю не только ради себя, но и для моих братьев и сестёр, которые также выступают в UFC.



Организация должна дать нам доступ к этим деньгам. UFC должна платить больше бойцам, которые выступают на PPV», — цитирует Масвидаля BJPenn.

В рамках нашего онлайна мы не будем снова разбирать эту ситуаию. КОнстатируем главное: Хорхе, побеждаешь Усмана, срываешь куш! Проигрываешь, тему можно закрывать и искать себе деревушку, в которой ты станешь первым парнем. Всё просто!