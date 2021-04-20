Усман — Масвидаль: Последний шанс смутьяна Хорхе заработать большие деньги? LIVE

В ночь на 25 апреля мск на VyStar Veterans Memorial Arena (Джэксонвилл, США) состоится один из самых представительных турниров весны. В главном событии UFC 261 Хорхе Масвидаль оспорит чемпионство Камару Усмана, в соглавном Роуз Намаюнас пойдёт в по-настоящему крестовый поход против Чжан Вейли, а наша Валентина Шевченко будет отстаивать пояс в поединке против Джессики Андраде.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий, ему предшествующих.
UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой?
Первый бой турнира UFC 261 начнётся ориентировочно в 00:45 26 апреля по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 03:00 мск.
Основной кард с тремя чемпионскими поединками начнётся в 05:00 по московскому времени.
Масвидаль: Доедаю жалкие крошки со стола
Боец ММА Хорхе Масвидаль уже год ведёт виртуальную войну с даной Уайтом по поводу гонорарной политики UFC. Обладатель уникального пояса BMF, считает, что заслуживает значительно большего процента от продажи платных трансляций основного карда турниров, в которых он принимает участие.
«Даже с учётом 1,3 млн платных трансляций я доедал бы какие-то жалкие крошки со стола. И это несправедливо. Я сейчас говорю не только ради себя, но и для моих братьев и сестёр, которые также выступают в UFC.
Организация должна дать нам доступ к этим деньгам. UFC должна платить больше бойцам, которые выступают на PPV», — цитирует Масвидаля BJPenn.
В рамках нашего онлайна мы не будем снова разбирать эту ситуаию. КОнстатируем главное: Хорхе, побеждаешь Усмана, срываешь куш! Проигрываешь, тему можно закрывать и искать себе деревушку, в которой ты станешь первым парнем. Всё просто!
UFC 261: Усман — Масвидаль, где смотреть?
Бои предварительного и основного кардов будут показаны на платформе Wink, а также на 600-й «кнопке» Ростелекома.
Весь турнир, включая ранние прелимы будет транслироваться в официальном приложении UFC Fight Pass.
Шевченко: Нуньес здоровая, много гоняет вес, потому никто не может её побить
Валентина Шевченко, которой предстоит защита титула в наилегчайшем весе на турнире UFC 261, рассказала в интервью «Чемпионату» о принимах переезда в Лас-Вегас, почему никто не может выиграть у Аманды Нуньес и поделилась планами на третий бой против Львицы.
Подробнее на «Чемпионате»:
Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль
Основной кард
- Камару Усман — Хорхе Масвидаль
- Чжан Вейли — Роуз Намаюнас
- Валентина Шевченко — Джессика Андраде
- Крис Уайдман — Юрайя Холл
- Энтони Смит — Джимми Крут
Предварительный кард
- Алекс Оливейра — Рэнди Браун
- Дуайт Грант — Стефан Бекулич
- Брендон Аллен — Карл Роберсон
- Тристан Коннелли — Пэт Сабатини
Ранние прелимы
- Дана Батгерел — Кевин Нативидад
- Родриго Варгас — Зу Ронг
- Джефф Молина — Киленг Ори
- Ариана Карнелосси — На Лианг
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