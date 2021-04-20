Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Усман — Масвидаль 2 (25 апреля 2021): дата боя, полный кард UFC 261, онлайн-трансляция

Усман — Масвидаль 2 (25 апреля 2021): дата боя
Игорь Брагин
Усман — Масвидаль: Последний шанс смутьяна Хорхе заработать большие деньги? LIVE
Президент UFC даёт своему главному критику шанс обогатиться. Правда, Усман будет против. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 25 апреля мск на VyStar Veterans Memorial Arena (Джэксонвилл, США) состоится один из самых представительных турниров весны. В главном событии UFC 261 Хорхе Масвидаль оспорит чемпионство Камару Усмана, в соглавном Роуз Намаюнас пойдёт в по-настоящему крестовый поход против Чжан Вейли, а наша Валентина Шевченко будет отстаивать пояс в поединке против Джессики Андраде.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий, ему предшествующих.

UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой? UFC 261: Усман — Масвидаль, где смотреть? Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль
Live Игорь Брагин

UFC 261: Усман — Масвидаль, во сколько бой?

Первый бой турнира UFC 261 начнётся ориентировочно в 00:45 26 апреля по московскому времени. Бои предварительного карда стартуют в 03:00 мск.

Основной кард с тремя чемпионскими поединками начнётся в 05:00 по московскому времени.

Обсудить
09:58 Игорь Брагин

Масвидаль: Доедаю жалкие крошки со стола

Боец ММА Хорхе Масвидаль уже год ведёт виртуальную войну с даной Уайтом по поводу гонорарной политики UFC. Обладатель уникального пояса BMF, считает, что заслуживает значительно большего процента от продажи платных трансляций основного карда турниров, в которых он принимает участие.

«Даже с учётом 1,3 млн платных трансляций я доедал бы какие-то жалкие крошки со стола. И это несправедливо. Я сейчас говорю не только ради себя, но и для моих братьев и сестёр, которые также выступают в UFC.

Организация должна дать нам доступ к этим деньгам. UFC должна платить больше бойцам, которые выступают на PPV», — цитирует Масвидаля BJPenn.

В рамках нашего онлайна мы не будем снова разбирать эту ситуаию. КОнстатируем главное: Хорхе, побеждаешь Усмана, срываешь куш! Проигрываешь, тему можно закрывать и искать себе деревушку, в которой ты станешь первым парнем. Всё просто!

09:53 Игорь Брагин

UFC 261: Усман — Масвидаль, где смотреть?

Бои предварительного и основного кардов будут показаны на платформе Wink, а также на 600-й «кнопке» Ростелекома.

Весь турнир, включая ранние прелимы будет транслироваться в официальном приложении UFC Fight Pass.

Обсудить
09:53 Игорь Брагин

Шевченко: Нуньес здоровая, много гоняет вес, потому никто не может её побить

Валентина Шевченко, которой предстоит защита титула в наилегчайшем весе на турнире UFC 261, рассказала в интервью «Чемпионату» о принимах переезда в Лас-Вегас, почему никто не может выиграть у Аманды Нуньес и поделилась планами на третий бой против Львицы.

Подробнее на «Чемпионате»:

«Боец ММА универсален, как пистолет «Глок». Рецепт чемпионства от Вали Шевченко
Пуля полагает, что не проиграла Аманде Нуньес, и считает их третий бой неизбежностью.
09:49 Игорь Брагин

Полный кард UFC 261: Усман — Масвидаль

Основной кард

  • Камару Усман — Хорхе Масвидаль
  • Чжан Вейли — Роуз Намаюнас
  • Валентина Шевченко — Джессика Андраде
  • Крис Уайдман — Юрайя Холл
  • Энтони Смит — Джимми Крут

Предварительный кард

  • Алекс Оливейра — Рэнди Браун
  • Дуайт Грант — Стефан Бекулич
  • Брендон Аллен — Карл Роберсон
  • Тристан Коннелли — Пэт Сабатини

Ранние прелимы

  • Дана Батгерел — Кевин Нативидад
  • Родриго Варгас — Зу Ронг
  • Джефф Молина — Киленг Ори
  • Ариана Карнелосси — На Лианг
Обсудить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021