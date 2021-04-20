«Ради хайпа берегов не видишь». Редкач попытался столкнуть лбами Гвоздика и Ломаченко

Порой кажется, что самым обсуждаемым украинским боксёром является не Василий Ломаченко, не Александр Усик, и даже не вышедший на пенсию Владимир Кличко. Звёзд мирового спорта с завидной регулярностью затмевает уроженец Сумской области Иван Редкач, который по уровню достижений на профессиональном ринге в лучшем случае тянет на середняка.

Вот и в минувшие выходные получилось так, что Редкач едва не затмил собой даже фрик-поединок Бена Аскрена с Джейком Полом. Иван выступил на одном вечере бокса с бойцом ММА и YouTube-блогером, подравшись с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе и экс-финалистом WBSS Реджисом Прогрейсом. Откровенно говоря, шансов на успех у Редкача было очень мало. Американец гаитянского происхождения постепенно отвоёвывает утраченные позиции после потери титула, в то время как Редкач никогда не умел биться с сильными бойцами (привет поражениям от Молины и Гарсии). В целом происходящее на ринге подтвердило все негативные для Ивана прогнозы. Уроженец Сумщины проигрывал буквально в одну калитку, и в итоге показалось, что он решил, грубо говоря, слиться с поединка. В шестом раунде Прогрейс, разбиравший оппонента на запчасти, зарядил неплохой удар по корпусу. Редкач свалился на канвас, принявшись демонстрировать, что ему пробили ниже пояса.

Фото доступно на странице Triller в «Инстаграме».

После долгих страданий Редкача унесли на носилках. Сначала Реджису засчитали победу техническим решением, а затем поменяли результат на технический нокаут. Событие стало достаточно обсуждаемым в США.

Кусает соперников, не любит Ломаченко, спорит про Крым. Чем знаменит боксёр Редкач Иван – талантливый спортсмен, но слишком много разговаривает.

Казалось, на этом всё. Но с Редкачем всё так просто не заканчивается. Иван любит говорить, как до боя, так и после него. Этот случай не стал исключением. Сразу после спорного поражения боец, у которого есть немало хейтеров на Украине из-за конфликта с Василием Ломаченко, обиделся на негативные комментарии. В частности, на своей странице в «Фейсбуке» боксёр разместил пост, в котором не только обвинил соотечественников в зависти и злости, но и в очередной раз резко высказался в адрес семьи Ломаченко.

«Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди — не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко, отец экс-чемпиона мира Василия Ломаченко. – Прим. «Чемпионата») пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм», — написал Иван.

Здесь надо пояснить, что в одном из интервью до боя с Прогрейсом Редкач заявлял, что на вечер бокса его едет поддержать экс-чемпион мира Александр Гвоздик, с которым он якобы дружит. Это явно могло не понравиться Василию и Анатолию Ломаченко, по которым Иван не раз, грубо говоря, «проезжался». Таким образом, заявляя о том, что Гвоздик едет поддержать его на бой, Редкач понимал, что провоцирует конфликт давних друзей по сборной Украины (Александра и Василия. – прим. «Чемпионата»).

И тут, после боя и гневного поста Ивана, совершенно неожиданно слово взял всегда сдержанный и интеллигентный Гвоздик, который старался не встревать в конфликт Редкача с Ломаченко. На этот раз Александр не выдержал потока сознания соотечественника и вскрыл его ложь публично.

«Никогда не думал, что подобное говно доплывёт и до меня… Обычно пропускаю подобные высеры мимо ушей, но в этот раз что-то зло берёт, плюс под угрозой отношение с людьми, которых я уважаю…

Так вот, разрешите прояснить ситуацию. Во-первых, Ваня, друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моём списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс. Во-вторых, на шоу меня пригласил не ты, и я ехал не к тебе! Скажу даже больше, изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этом турнире. Это выяснилось позже, и, как человек воспитанный, я присоединился к ужину с твоей командой по приезде. И говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьей Ломаченко (который, кстати, начал ты) и тебя в частности?

Анатолий Николаевич прислал мне скрин твоего поста, где ты говоришь про нашу дружбу, потому что он знает, что её нет. И да… действительно я тебе об этом сказал, со словами «не впутывайте меня в свои разборки». Но, похоже, что ради хайпа ни берегов, ни горизонтов ты не видишь… Кажется, сегодня ты приобрёл ещё одного хейтера (не удивлюсь, если так ты и планировал). Я так понимаю, сейчас следует ждать от тебя новый высер в ответ. Возможно, это даже интересно, попробовать себя в новом амплуа. Теперь я новобранец в отряде диванных войск, может, как раз несколько подписчиков добавится, а то всё никак не могу я своим аккаунтом в «Инстаграме» заняться. Ваня, ты брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал..." — завершил Гвоздик.

Почему лучшего боксёра планеты ненавидят в своей стране. Удивительная история Усика Непокорный нрав Александра, который принёс ему большие победы, и за пределами ринга нравится далеко не всем.

Для Ивана это стало неожиданностью, да такой, что даже в комментарии под постом он проявил невиданные для себя ранее благоразумие и сдержанность, написав, что «переспит с мыслями об этом посте и затем ответит». Но, видимо, терпения не хватило. Вскоре под постом можно было увидеть сообщение харьковчанина, в котором он задал Редкачу вопрос, зачем он пишет, а потом удаляет свои комментарии. Попытки Ивана отбиться от потока правды заявлениями о том, что он помогал Гвоздику пройти аккредитацию, были разрушены достойным ответом Александра, который предложил Редкачу деньги за билеты на турнир. Тому, видя своё смешное положение, пришлось отказаться. Но репутация Ивана была подмочена в очередной раз. Множество подписчиков отмечали, что будут отписываться от Редкача. Похоже, в попытках хайпануть боксёр перешёл ту невидимую грань, за которой дороги назад уже нет.

Когда-то, пытаясь поймать минуту славы на критике Василия Ломаченко, Иван заслужил уважение украинских националистов, которые недолюбливают великолепного экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях. Но после поединка с Прогрейсом Иван лишился практически всего и сразу. Заявив о сожалениях о том, что он родился на Украине, Редкач явно ополчил против себя так называемых патриотов. А после, попробовав снова хайпануть на фамилии Ломаченко, он наконец напросился на то, чтобы его ложь была вскрыта. В результате он потерял немалую долю просто аполитичных болельщиков, которые уважали Редкача за те или иные умения. В итоге Иван всё больше напоминает образ старухи из сказки Пушкина, которая осталась у разбитого корыта.

В среде украинских боксёров он всё больше становится изгоем, в США, после двух поражений кряду, Иван стремительно приближается к статусу джорнимена, а среди болельщиков Редкач просто теряет последние крохи уважения. Что же, возможно, хотя бы эта ситуация послужит ему уроком.