Отправил экс-чемпиона на пенсию мощным коленом. Рефери пришлось спасать Эванса. Видео

Не прошло и минуты, а легендарный боец уже лежал на канвасе без чувств. Опытнейший Смит – реальная угроза для Крута

До турнира UFC 261 остаётся всё меньше времени. Событие пройдёт в ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США). Главный кард украсят 3 титульных поединка, а также бои с участием бывших претендентов на пояса UFC в разных дивизионах. Один из них – полутяж Энтони Смит по прозвищу Львиное Сердце. На предстоящем турнире шестой номер рейтинга дивизиона сразится с 13-м номером, австралийцем Джимми Крутом.

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Энтони совершил попытку стать чемпионом в полутяжёлом весе в марте 2019 года. Но, продержавшись с Джоном Джонсом все пять раундов, Львиное Сердце проиграл единогласным решением. Следом он засабмитил Александра Густафссона, задушив его со спины, а потом случились два поражения от Гловера Тейшейры и Александара Ракича. В своём последнем поединке американец сумел реабилитироваться, задушив «треугольником» Девина Кларка уже в первом раунде.

Такому боксу позавидует сам Тайсон. Судья с трудом успокоил «поплывшую» легенду UFC. Видео Энтони Смит расправился с экс-чемпионом Маурисиу Руа за 88 секунд.

Эта победа доказала, что порох в пороховницах у Смита ещё имеется. Несмотря на то, что боец скатился на несколько позиций в рейтинге, он ещё может биться и выигрывать. Да и сложно забыть его столь яркие финиши, пересматривая которые хочется верить, что время Энтони ещё не ушло. Например, бой против другого экс-чемпиона – Рашада Эванса. Тогда колено Смита отправило Сахарка спать через 53 секунды после начала поединка.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Поначалу преимуществом владел Эванс: он прижимал Смита к сетке и собирался провести тейкдаун. Львиное Сердце защищался, отталкивая соперника от себя и выискивая при этом возможность для атаки. Не прошло и минуты, как он нашёл её: только Эванс наклонился чуть ниже, Смит тут же пробил правым коленом. При этом рука Энтони придерживала голову оппонента сверху, что сделало удар более эффективным. Эванс повалился назад. Рефери пришлось спасать Рашада. Судья позволил нанести Смиту лишь один добивающий удар, который, по сути, уже не был нужен. Легендарный боец уже лежал на канвасе без чувств.

Тот финиш был первым шагом Львиного Сердца на пути к титульному бою. А вот Рашад Эванс с тех пор в октагоне не появлялся. Поражение от Смита стало пятым подряд в его карьере, да и приближающееся 39-летие оптимизма не добавляло, поэтому Сахарок решил повесить перчатки на гвоздь. Сравнивать Эванса с 25-летним Крутом, конечно, бессмысленно, а вот опыт Смита и австралийца перед их поединком – вполне уместно.

Львиное Сердце уже прошёл через легендарных и сильнейших бойцов, и в этом его преимущество. На стороне Крута – дерзость и молодость. Ещё одно классическое противостояние молодых и ветеранов ожидает нас в ночь с 24 на 25 апреля. Опытнейший Энтони – реальная угроза для Крута.