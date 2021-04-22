Лучшая девушка-боец апреля в Bellator просит у фанатов денег на жизнь. Как такое возможно?

Женские бои в американских промоушенах появились ещё в начале десятых годов, но до сих пор ростеры топовых лиг не могут похвастаться и тремя десятками представительниц слабого пола. Хотя и без того многие девушки, как Пейдж Ванзант или Крис Сайборг, стали звёздами в мире единоборств.

В Bellator задействовано четыре женских дивизиона — от 52 до 65 кг. Два из них были представлены на апрельских турнирах, где большинство спортсменок ещё не имело места в рейтинге, но после проведённых поединков некоторые бойцы обязательно войдут в топ. Поговорим о лучших из них.

Алехандра Лара

В наилегчайшем женском дивизионе Bellator достаточно звезд как состоявшихся, так и проспектов — Лиз Кармуш, Вета Артега, Диана Авсарагова, Ванесса Порту, Дарина Маздюк. Но даже на их фоне колумбийка Алехандра Лара стоит особняком, потому что является одним из ярчайших бойцов промоушена. Чего только стоит один выход Синей, который сопровождается танцами под национальную музыку.

На Bellator 255, где главным боем вечера был реванш Питбуля и Санчеса, Алехандру бросили на рельсы под японский поезд в лице Кэны Ватанабе. Спортсменка из Азии ещё не проигрывала в профессиональной карьере, потому считалась безусловной фавориткой противостояния. Но Лару нисколько не смутил статус андердога, ведь только появившись перед камерами, девушка из второго по численности города Колумбии показала себя во всей красе.

Фото: instagram.com/alejazulara

Американец задушил соперника одной рукой! Лучший сабмишен Bellator в апреле. Видео Хотите полюбить борьбу в ММА? Предлагаем вам самые зрелищные приёмы апреля.

Пусть Лара и проиграла бой решением судей, но как Алехандра провела первый раунд! Широкая улыбка сменилась на серию из четырех локтей подряд. Колумбийская вегетарианка выдала такое мясо, выбрасывая один лоу-кик за другим, что японке ничего не осталось, кроме как перевести бой в партер. Ватанабе выиграла в грэпплинг-матче, но даже оглашение вердикта не сломило лучезарную Алехандру: «Как прекрасно находиться прямо здесь и сейчас. Я обязательно вернусь сюда».

Диана Авсарагова

Большое счастье, что дебют Авсараговой завершился не только нокаутом за 29 секунд, но и вообще состоялся. Мало того что планы Дианы были под угрозой из-за пандемии, так ещё и клуб «Ахмат», который представляет россиянка, попал под санкции США. В неловкой ситуации оказался и чемпион АСА в тяжёлом весе Джонсон, у которого все наоборот — будучи американцем Тони выступает в России. 35-летний боец обратился к юристам, чтобы не нарушить закон. Оказалось, что на спортсменов ограничения не распространяются. Теперь даже Альберт Дураев, ещё один атлет из Чеченской республики, выступит в претендентской серии Даны Уайта.

Фото: instagram.com/pantera_57_

У российской красавицы в кулаках – динамит! Лучший нокаут апреля в Bellator Имело смысл ждать возвращения Дианы Авсараговой в октагон, чтобы насладиться феноменальным выступлением!

Диана первая из троих провела бой после введения санкций против «Ахмата», дебютировав в Bellator. Тара Графф не выстояла и 30 секунд, наступив на вечные грабли Коди Гарбрандта, полетев в размен. «Мне должны прислать улучшенный контракт. Примерно через месяц начну рассматривать варианты для нового поединка», — Авсарагова громко заявила о себе в первом же выступлении в американском промоушене, за что заслужила не только повышение гонорара, но и пристальное внимание спортивной прессы со всего мира. Осетинке всего лишь 22 года, так что наилегчайшему дивизиону самое время приготовиться к штурму!

Талита Ногейра

Однофамилица легендарного бразильского бойца показала одно из самых доминирующих выступлений на Bellator 256. Это стало небольшой сенсацией, ведь Ногейра шла на серии из двух поражений подряд, тогда как её соперница выиграла пять предыдущих встреч. Ещё одна неудача, и встал бы вопрос об увольнении Талиты, но не тут-то было. После разгрома американки Трета не только продлила соглашение с лигой, но и претендует на топовое место в рейтинге.

У Талиты пять побед сабмишнами в профессиональной карьере, ведь она является выходцем из бразильского джиу-джитсу. И не просто выходцем, а чемпионкой мира 2011 года. Однако две её предыдущие соперницы деактивировали борцовский скилл Ногейры, чего не сумела сделать Борг. У Треты четыре тейкдауна против нуля у Джессики, а также безумное преимущество в контроле — 5:41 против 21 секунды. Назвать эту победу «победой залеживания» не получится, потому что бразильянка нанесла 66 ударов, тогда как американка ответила лишь 16 раз.

Фото: instagram.com/talitatreta

Сразу же после боя Ногейра опубликовала пост на личной страничке в «Инстаграме», где попросила фанатов о финансовой помощи. Получается, что многократная чемпионка мира по БЖЖ и боец Bellator всё ещё не в состоянии не думать о завтрашнем дне, но, если Талита продолжит уничтожать соперниц, как Джессику Борг, большие гонорары и рекламные контракты станут для неё обыденной реальностью.

Вадим Немков — один за всю страну! У России в ММА единственный чемпион Хабиб Нурмагомедов ушёл сам, Петра Яна — ушли. Поддержим ученика Фёдора Емельяненко!

Выбор «Чемпионата»

У Дианы Авсараговой ещё всё впереди, ведь она провела только третий поединок в профессиональной карьере и первый в Bellator. Пока рано делать выводы об её уровне, ведь россиянке противостояла спортсменка на серии из четырёх поражений подряд. Да и нокаут получился шальной. А вот Талита Ногейра доминировала три раунда подряд. Причем показатели такие же, как в первом чемпионском бою Хабиба против Яквинты — тотальный разгром. И это против соперницы, идущей на серии из пяти побед. Поэтому с лучшей девушкой-бойцом месяца всё ясно. А Алехандра Лара слишком позитивная, чтобы обидеться из-за поражения в нашем рейтинге.