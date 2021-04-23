Петтис в походе за миллионом долларов. Экс-чемпион UFC принимает новый вызов! Видео

PFL (Professional Fighters League) могла бы легко конкурировать лучшими лигами мира, но 2020 год пришлось оставить без турниров из-за пандемии коронавируса. Главная особенность одной из самых интригующих организаций в том, что в ней отсутствует система чемпионата — только плей-офф, бои на выбывание. Победитель Гран-при в каждом из дивизионов забирает миллион долларов, а проигравший ждет следующего сезона или ищет нового работодателя.
Новый сезон, который откроется турниром в ночь с 23 на 24 апреля по московскому времени, ознаменуется появлением таких звезд ММА, как, например, Фабрисио Вердум или Энтони Петтис — это бывшие чемпионы UFC. Бразилец выступит уже в мае, а американец дебютирует в лиге поединком против соотечественника Клэя Колларда.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Оkko спорт.
Петтис широко известен российской публике не только потому, что был чемпионом UFC в лёгком весе, но и как один из возможных соперников Хабиба Нурмагомедова в прошлом. Когда Энтони завладел поясом в 2013 году, Орёл шёл в UFC на серии из четырёх побед подряд. Между бойцами начался небольшой трешток: «Я не уважаю Петтиса, потому что он бумажный чемпион. Если Дана Уайт даст мне его, то у них появится новый чемпион, в графе которого ещё нет поражений».
В итоге Петтис не защитил титул в бою против Рафаэля Дос Аньоса, после этого уже ни разу не приблизившись к поединку за пояс. Всем последующим топам Энтони проиграл — Эдсону Барбозе, Эдди Альваресу, Максу Холлоуэю, Дастину Порье и Тони Фергюсону. В 2020 году Шоутайм решился сменить место обитания, трезво оценив собственные силы: «Мне нравится формат плей-офф. Это мой последний шанс завершить карьеру чемпионом».
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Оkko спорт.
Соперником Петтиса в первом бою в PFL станет малоизвестный американец Клэй Коллард, у которого 17 побед и восемь поражений. 28-летний боец пробовал себя в UFC, но в четырёх встречах потерпел три неудачи, после чего и был уволен. Затем Кассиус выступал в FFC и SteelFist, но даже там не закрепился на топовом уровне. Букмекеры считают, что в главном поединке вечера нет никакой интриги и Энтони легко пройдёт в следующий этап Гран-при.
Полный кард турнира
Основной кард:
- Лёгкий вес: Энтони Петтис – Клэй Коллард
- Лёгкий вес: Натан Шульт – Марчин Хелд
- Полулёгкий вес: Мовлид Хайбулаев – Лазарь Стоядинович
- Полулёгкий вес: Лэнс Палмер – Бубба Дженкинс
Предварительный кард:
- Полулёгкий вес: Брэндан Лонейн – Шеймон Мораес
- Лёгкий вес: Джоилтон Люттербах – Рауш Манфио
- Лёгкий вес: Ахмед Алиев – Михаил Одинцов
- Полулёгкий вес: Крис Уэйд – Энтони Дизи
- Полулёгкий вес: Жо Сангбин – Тайлер Даймонд
- Лёгкий вес: Лоик Раджабов – Алекс Мартинес
В основном карде появится победитель двух сезонов PFL Лэнс Пармер. Американец находится на винстрайке из 11 боёв подряд, не проигрывая в лиге с марта 2017-го. Бабба Дженкинс, в своё время выступавший в ACB (ныне ACA), потягается с действующим чемпионом в полулегкой весовой категории, но шансов у него едва ли больше, чем у Колларда против Петтиса.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Оkko спорт.
Также на первом турнире PFL в 2021 году выступит Михаил Одинцов, у которого за спиной 18 побед и два поражения — одно сабмишеном, а второе дисквалификацией. В прошлом году белорусский легковес одержал победы над Тимуром Нагибиным и Святославом Шабановым, что открыло ему дорогу на американский рынок. Противостоять Танцору будет россиянин Ахмед Алиев, не выступавший уже два года, но зато с рекордом 19-6.
Где смотреть турнир
Первый ивент сезона пройдёт в ночь на 24 апреля и начнётся в 00:00 по московскому времени. Трансляцию поединков можно будет посмотреть на мультимедийной платформе Оkkо спорт.
- 23 апреля 2021
-
11:01
-
10:02
-
09:13
-
09:00
-
08:31
-
06:50
-
02:27
-
02:15
-
00:38
-
00:29
-
00:29
- 22 апреля 2021
-
23:19
-
22:41
-
21:39
-
20:47
-
18:11
-
17:16
-
16:10
-
15:38
-
15:00
-
14:10
-
14:06
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:02
-
10:01
-
09:00
-
06:57
-
05:50
-
02:08
- 21 апреля 2021
-
23:07
-
21:17
-
19:27
-
18:03