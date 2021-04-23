Петтис в походе за миллионом долларов. Экс-чемпион UFC принимает новый вызов! Видео

PFL (Professional Fighters League) могла бы легко конкурировать лучшими лигами мира, но 2020 год пришлось оставить без турниров из-за пандемии коронавируса. Главная особенность одной из самых интригующих организаций в том, что в ней отсутствует система чемпионата — только плей-офф, бои на выбывание. Победитель Гран-при в каждом из дивизионов забирает миллион долларов, а проигравший ждет следующего сезона или ищет нового работодателя.

Новый сезон, который откроется турниром в ночь с 23 на 24 апреля по московскому времени, ознаменуется появлением таких звезд ММА, как, например, Фабрисио Вердум или Энтони Петтис — это бывшие чемпионы UFC. Бразилец выступит уже в мае, а американец дебютирует в лиге поединком против соотечественника Клэя Колларда.

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Петтис широко известен российской публике не только потому, что был чемпионом UFC в лёгком весе, но и как один из возможных соперников Хабиба Нурмагомедова в прошлом. Когда Энтони завладел поясом в 2013 году, Орёл шёл в UFC на серии из четырёх побед подряд. Между бойцами начался небольшой трешток: «Я не уважаю Петтиса, потому что он бумажный чемпион. Если Дана Уайт даст мне его, то у них появится новый чемпион, в графе которого ещё нет поражений».



В итоге Петтис не защитил титул в бою против Рафаэля Дос Аньоса, после этого уже ни разу не приблизившись к поединку за пояс. Всем последующим топам Энтони проиграл — Эдсону Барбозе, Эдди Альваресу, Максу Холлоуэю, Дастину Порье и Тони Фергюсону. В 2020 году Шоутайм решился сменить место обитания, трезво оценив собственные силы: «Мне нравится формат плей-офф. Это мой последний шанс завершить карьеру чемпионом».

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Соперником Петтиса в первом бою в PFL станет малоизвестный американец Клэй Коллард, у которого 17 побед и восемь поражений. 28-летний боец пробовал себя в UFC, но в четырёх встречах потерпел три неудачи, после чего и был уволен. Затем Кассиус выступал в FFC и SteelFist, но даже там не закрепился на топовом уровне. Букмекеры считают, что в главном поединке вечера нет никакой интриги и Энтони легко пройдёт в следующий этап Гран-при.

Полный кард турнира

Основной кард:

Лёгкий вес: Энтони Петтис – Клэй Коллард

Лёгкий вес: Натан Шульт – Марчин Хелд

Полулёгкий вес: Мовлид Хайбулаев – Лазарь Стоядинович

Полулёгкий вес: Лэнс Палмер – Бубба Дженкинс

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Брэндан Лонейн – Шеймон Мораес

Лёгкий вес: Джоилтон Люттербах – Рауш Манфио

Лёгкий вес: Ахмед Алиев – Михаил Одинцов

Полулёгкий вес: Крис Уэйд – Энтони Дизи

Полулёгкий вес: Жо Сангбин – Тайлер Даймонд

Лёгкий вес: Лоик Раджабов – Алекс Мартинес

В основном карде появится победитель двух сезонов PFL Лэнс Пармер. Американец находится на винстрайке из 11 боёв подряд, не проигрывая в лиге с марта 2017-го. Бабба Дженкинс, в своё время выступавший в ACB (ныне ACA), потягается с действующим чемпионом в полулегкой весовой категории, но шансов у него едва ли больше, чем у Колларда против Петтиса.

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Также на первом турнире PFL в 2021 году выступит Михаил Одинцов, у которого за спиной 18 побед и два поражения — одно сабмишеном, а второе дисквалификацией. В прошлом году белорусский легковес одержал победы над Тимуром Нагибиным и Святославом Шабановым, что открыло ему дорогу на американский рынок. Противостоять Танцору будет россиянин Ахмед Алиев, не выступавший уже два года, но зато с рекордом 19-6.

Где смотреть турнир

Первый ивент сезона пройдёт в ночь на 24 апреля и начнётся в 00:00 по московскому времени. Трансляцию поединков можно будет посмотреть на мультимедийной платформе Оkkо спорт.