«Разрушение в джунглях». Попытка Леннокса Льюиса угнаться за Али бесславно провалилась

Мир профессионального бокса знавал немало неожиданных результатов. Но наибольший резонанс всегда вызывают апсеты в супертяжёлом весе. Наверное, потому что порой сложно поверить, что доминирующий, мощный тяжеловес когда-то всё-таки падёт. Тем не менее несколько раз в десятилетие в королевском дивизионе случаются такие громкие сенсации, которые впоследствии входят в историю в статусе легендарных.

В 90-х в этом плане больше всего запомнилось поражение Майка Тайсона от Бастера Дугласа, в минувшем десятилетии вспоминаются поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, а также неудача Владимира Кличко в схватке с Тайсоном Фьюри. Ну а первое десятилетие XXI века ознаменовалось апсетом, который многие считают одним из самых больших в истории профессионального бокса. Речь о схватке легендарного Леннокса Льюиса и Хасима Рахмана.

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Перед боем

В 1997 году Леннокс Льюис во второй раз в карьере стал чемпионом мира, вернув этот статус впервые после поражения в 1994 году от Оливера Макколла. В чемпионском бою он как раз нокаутировал своего обидчика. С той поры британец принялся собирать пояса по всем возможным версиям. К 2001 году он был уже на пике славы. За плечами — победы над Шенноном Бриггсом, Эвандером Холифилдом и Дэвидом Туа. До звания абсолютного чемпиона не хватало лишь одного пояса. В общем-то, Льюис купался в лучах славы и мог себе выбирать соперников. Изначально Леннокс рассчитывал получить поединок с Майком Тайсоном. Но тот отбывал дисквалификацию из-за употребления марихуаны перед поединком с Анджеем Голотой, так что был недоступен. Переговоры об объединительном поединке с чемпионом мира по версии WBA Джоном Руисом шли тяжело. Так что в команде боксёра, в рамках добровольной защиты, приняли решение встретиться с на тот момент малоизвестным Хасимом Рахманом.

К тому времени американец шёл на скромной серии из трёх побед, к тому же в пассиве у него уже были досрочные поражения от Дэвида Туа и Олега Маскаева. Потому было ощущение, что Рахман не сможет выстоять под ударами железных кулаков Леннокса Льюиса. Но в команде американца не стали отказываться от представившегося шанса и отнеслись к нему со всей серьёзностью.

Стороны решили провести схватку в ЮАР. Всё это подавалось под соусом аналогии со знаменитой схваткой Мохаммеда Али с Джорджем Форманом, которая также прошла на африканском континенте и вошла в историю под названием «Грохот в джунглях» (Rumble in the Jungle). Хотя многие были уверены, что того же уровня конкуренции здесь не будет и Льюис разделается с претендентом.

Британец сам был настолько уверен в этом, что халатно отнёсся к подготовке. С учётом того, что поединок должен был пройти на высоте 1,5 км над уровнем моря, в городке Бракпан (близ Претории), Льюису следовало бы прибыть в ЮАР пораньше и пройти период акклиматизации. Вместо этого Леннокс был погружён в съёмки в знаменитом фильме «11 друзей Оушена», где у него была эпизодическая роль, и вряд ли уделил подготовке столько времени, сколько всегда.

Что касается Рахмана, то Хасим прибыл в ЮАР ещё за месяц до схватки и провёл один из лучших тренировочных лагерей в карьере, понимая, что ему представился шанс всей жизни. Невзирая на такую разницу в подготовке, букмекеры были безжалостны по отношению к Хасиму, определяя его явным аутсайдером встречи.

Бой

Наконец день настал. 22 апреля боксёры схлестнулись на ринге Carnival City Casino. Первый раунд схватки прошёл по большей части под знаком перестрелки джебами. По количеству выброшенных ударов Рахман не уступал оппоненту, но в точности проигрывал в пять раз. Во втором раунде Леннокс стал более активным, запуская в дело и апперкоты, и правый прямой. Рахман выглядел слишком статично, и казалось, что его шансы на успех и впрямь минимальны. Третий раунд также получился для Льюиса хорошим. Леннокс работал комбинациями и, порой, от больших проблем Хасима спасали умелые действия корпусом. В любом случае казалось, что долго сдерживать атаки британца Рахман не сможет.

Права на видео принадлежат HBO. Видео можно посмотреть на странице DAZN в «Твиттере».

В конце четвёртого раунда стало заметно, что Льюис замедляется и хуже работает на ногах. Рахман же наоборот сохранял манёвренность и прибавлял. В пятом отрезке претендент осмелел и всё чаще шёл вперёд. Льюис деланно улыбался атакам Рахмана. Но в конце раунда Леннокса снова стала подводить функциональная подготовка. Сначала он пропустил серию джебов, в результате чего оказался у канатов. После, снова-таки улыбаясь, он попробовал уйти от обстрела Хасима, но нарвался на жесточайший правый боковой, после которого оказался в нокауте.

Таким образом, Рахман стал чемпионом мира по версиям WBC, IBF, IBO. Буквально одна удачная атака в конце пятого раунда сделала его звездой мирового уровня. Льюис же потерпел второе поражение в карьере.

На фоне такого сенсационного поражения вся эта затея с попыткой угнаться за наследием Мохаммеда Али и победить в Африке смотрелась настолько бесславно и провально, что известный обозреватель Ларри Мёрчент тонко потроллил Леннокса, окрестив схватку как «Разрушение в джунглях» (Crumble in the Jungle), что было созвучно с легендарным противостоянием Али и Формана в Заире.

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Реванш

После головокружительного успеха на Рахмана свалились контракты, слава и популярность. Хасим стал клиентом Дона Кинга. Ветеран промоутерского цеха имел на боксёра свои планы, намереваясь устроить ему пару проходных защит. Сначала под Рахмана хотели бросить крепкого середняка Брайана Нильсена, но бой сорвался. Тогда Хасим договорился о защите титула в бою с Дэвидом Айзоном, но тут уж в дело вмешался Льюис.

Юристы британца пошли в суд, потребовав незамедлительного реванша, от которого Рахман отказывался. Закон встал на сторону Леннокса и Рахману пришлось сразу же защищать звание чемпиона в поединке со своей жертвой. В этот раз Льюис отнёсся к сопернику с должным уважением и показал, насколько велика их разница в классе. Британец победил нокаутом в четвёртом раунде. После он победил Майка Тайсона и Виталия Кличко, а затем повесил перчатки на гвоздь.

Что касается Рахмана, то он ещё долго пылил на ринге, но та минута славы была самой-самой в его жизни. Да, Хасим позже ещё владел поясом чемпиона мира, а также бился за титул с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным, но затмить свой собственный успех образца 2001 года ему уже так и не удалось.