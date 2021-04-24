Что вы знаете о безнадёге? Финна скрутили так, что он пощады попросить не смог. Видео

Накануне, 23 апреля, в Минске состоялся очередной турнир лиги АСА. Место проведения было выбрано не случайно. Карантинные ограничения делают крайне проблематичными приглашения иностранных бойцов в Россию. А вот столица Беларуси в последние годы стала настоящим буфером между странами с жёсткими карантинными методами.

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«Этот турнир — рекордный с начала пандемии по количеству иностранных участников. В клетку выйдут бойцы из 13 стран. Наша задача — дать работу иностранным бойцам лиги. Поэтому мы выбрали Минск, где для большинства спортсменов из разных стран безвизовый въезд и стабильная эпидемиологическая обстановка», — отметил президент ACA Алексей Яценко.

Ну и не прогадало руководство лиги, турнир получился яркий и событийный. Особенно местную публику порадовали белорусские бойцы. Соперником у местной восходящей звезды Александра Ковалёва был колоритный финн, с трудно определяемыми корнями и обилием татуировок. Что было известно об этом парне? Что он умеет нокаутировать соперников, но крайне слабо работает против качественных борцов.

Права на видео принадлежат ACAMMA. Ролик можно посмотреть на странице acamma в «Инстаграме».

А базовый борец Александр с первых минут принялся делать то, что умеет лучше всего. Кстати, на счету молодого белорусского атлета было восемь побед в восьми поединках. И шесть из них он закончил досрочно. Поначалу Ковалёв действовал немного суетливо, словно торопился побыстрее разобраться с соперником. Но Маркус Ритохонка до поры вполне успешно отражал атаки соперника.

Минуту отработав на канвасе, финн сумел подняться, поработать в стойке и даже попытаться самостоятельно провести тейкдаун. Как показали дальнейшие события, напрасно. Александр сконтрил и оказался в доминирующей позиции. И вот тут уже помогли подсказы из угла. Белорус спокойно, даже как-то деловито, подобрал соперника под нужный захват и, когда всем стало понятно, что это будет «анаконда», у Маркуса практически не было шансов спастись.

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Будь финн чуть поопытнее в борьбе, он не стал бы геройствовать и сразу постучал. Но, по всей видимости, у Ритохонки были какие-то надежды на крепость своей шеи. Однако, когда соперник зафиксировал его ногу, прижав к себе, шансов что-то вообще сделать не было совсем. Из трансляции было видно, что финн судорожно пытался постучать, но судье этого не было видно из-за Ковалёва, который вложил в этот захват всю свою мощь, не думая ни о чём другом.

И вот тут, конечно, никому не пожелаешь испытать когда-нибудь такие вот секунды. Когда ты понимаешь, что всё кончено, а попросить пощады не можешь. И чувствуешь, как из тебя уходят силы, и ты засыпаешь. Судья, конечно, ни при чём, сам Ковалёв тоже делал то, что должен. Когда схватка была остановлена, финн уже пару секунд как был в отключке. Победа получилась эффектной, а гость из Суоми, как представляется, на деле узнал, что такое настоящая безнадёга.