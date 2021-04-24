«Думал, парень уже не встанет». Рефери заставил Дамковского добивать соперника

23 апреля в Минске прошёл второй за две недели турнир лиги ACA. Шоу было непроходным. В главном бою вечера АСА 122 выступил чемпион в тяжёлом весе Тони Джонсон, который защищал пояс от посягательств украинца Дмитрия Побережца. Но и кроме них, в клетке появились несколько очень известных бойцов. В том числе тяжеловес Даниэль Омельянчук, некогда побеждавший в UFC Алексея Олейника, обидчик Александра Шлеменко Крис Ханикатт и экс-боец Bellator Карлос Эдуардо. Невзирая на такой подбор участников шоу, соглавный поединок вечера отдали местному любимцу — белорусу Артёму Дамковскому. Его соперником стал чех Витезслав Райнох. Схватка прошла в лёгком весе.

Дамковский вышел в клетку после двух поражений кряду, которые он потерпел от Рашида Магомедова и Александра Сарнавского, так что ему было, что доказывать. Что касается Райноха, то он проводил только второй бой в лиге АСА. Первый для него сложился удачно. В августе 2020 года Витезслав победил Кристиана Дракслера. Так что сейчас в его планы входило добыть второй успех кряду в новом для себя промоушене.

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Эти намерения чешский боец подкрепил делами. Райнох активно начал схватку, постоянно прессингуя оппонента и выбрасывая комбинации. Дамковский не терялся, активно работал на отходах и подключал лоу-кики, чем постепенно гасил запал Витезслава.

Во втором раунде боец из Чехии решил немного сменить тактику, попробовав навязать Дамковскому борьбу, но Артём ловко ушёл от тейкдауна. А вскоре после этого наступила развязка. В одном из эпизодов боец из Беларуси пробил классный левый встречный точно в подбородок Райноха. Витезслав рухнул. Артём остановился, полагая, что на этом поединок закончен. Откровенно говоря, так показалось всем болельщикам. Но Райнох проявил невероятную волю к победе и, будучи потрясённым, попытался встать.

Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме». Права на видео принадлежат АСА.

Далее случилось нечто необычное. Рефери, видя, что Райнох уже явно не в лучшем состоянии, не стал останавливать Витезслава и, по сути, заставил Дамковского добивать ошеломлённого соперника. Артём это делал с явной неохотой, но несколько его точных ударов всё же заставили третьего в клетке остановить схватку. При этом спортсмен из Беларуси проводил последние удары фактически одной рукой. После поединка стало ясно почему. Дамковский ещё долго прикладывал лёд к левой руке, так что, судя по всему, он получил травму.

В интервью после схватки победитель поблагодарил болельщиков, передал привет семье и даже пустил скупую мужскую слезу. Кроме того, он прокомментировал решение не сразу добивать соперника.

«Почему не добивал сразу? Думал, что парень уже не встанет. Но он молодец, шёл вперёд до конца», — сказал Дамковский.

Видимо, беларус дипломатично решил не касаться темы работы рефери. Но болельщики были более прямолинейны. В комментариях к видео нокаута на странице АСА в «Инстаграме» многие удивлялись действиям Максима Протасова.

«Рефери спит, что ли?» — спросил один из подписчиков.

«Рефери спит», — поддержал его другой.

«Судья ждал, пока он умрёт?» — спросил ещё один пользователь Сети.

В целом таких комментариев хватало. Быть может, это станет неким сигналом для опытного рефери, который в этот раз почему-то сработал точно не на пять баллов.