Шикарный бросок в стиле Карелина. Атака белоруса разбилась о дагестанскую борьбу. Видео

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) в ночь на 24 апреля по московскому времени прошёл первый в этом году турнир промоушена Professional Fighters League, или PFL. Из-за пандемии коронавируса 2020-й год у организации полностью выпал, и её поклонники ждали возвращения ивентов, как никогда. Любить эту лигу действительно есть за что – как минимум за её уникальность. Это единственный ММА-промоушен, в котором есть регулярный сезон и плей-офф, а тот, кто в итоге сумеет одолеть всех соперников, получает 1 миллион долларов.

Помимо главного поединка, в котором дебютант лиги и экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис проиграл другому бывшему бойцу организации Даны Уайта Клэю Колларду, для публики приготовили ещё девять боёв в полулёгком и лёгком дивизионах. Российские фанаты особенно ждали поединков Мовлида Хайбулаева и Ахмеда Алиева. Оба бойца в этот вечер одержали победы и порадовали болельщиков. Экс-чемпион AMC Fight Nights Global в лёгком весе Алиев по прозвищу Мясник полностью переиграл оппонента из Беларуси Михаила Одинцова, показав не только блестящую ударную технику, но и знаменитую дагестанскую борьбу.

Петтис в походе за миллионом долларов. Экс-чемпион UFC принимает новый вызов! Видео Спустя год простоя возвращается одна из самых интригующих организаций — PFL.

Ахмед Алиев пополнил ростер легковесов PFL сразу после завоевания титула в AMC Fight Nights Global. В новом промоушене он пока чередует победы и поражения, не теряя, тем не менее, статуса одного из самых опасных бойцов дивизиона. Для Михаила Одинцова по прозвищу Танцор этот бой стал дебютным в лиге. Попал он сюда благодаря триумфу в Гран-при турниров RCC: Road to the PFL, название которых говорит само за себя: победитель Гран-при получает путёвку в американскую организацию. И в первом же поединке Одинцову пришлось сражаться с Алиевым, который выходил большим фаворитом в этом противостоянии.

Перед началом турнира приглашённый в студию Okko спорт чемпион AMC Fight Nights Global в полулёгком весе Мухаммед Эминов рассказал, что буквально рос на боях Алиева. Хотя Мяснику всего 31 год, многие уже считают его ветераном ММА, ведь он выступает в клетке целых 10 лет. Также Эминов отметил преимущества российской, в том числе и дагестанской, борьбы над американской. По словам Мухаммеда, американцы в основном берут физухой и функционалкой. Российские же борцы более техничные.

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Несмотря на то, что Алиев прославился именно феноменальной ударной техникой и зрелищными нокаутами, дагестанской борьбой в поединке против Одинцова он тоже успел козырнуть. В первом же раунде Ахмед исполнил шикарный бросок прогибом. Забавно, что попытку побороться здесь предпринял как раз Одинцов. Однако Мясник не только отлично отзащищался, но и доставил эстетическое наслаждение поклонникам борьбы. Последние на этом моменте наверняка вспомнили легендарного Александра Карелина: он мастерски швырял на канвас оппонентов таким же образом.

В остальное время боя Алиев демонстрировал отличную работу во всех аспектах. Он прекрасно контролировал соперника в клинче и в партере, умело защищался и контрил удары, приёмы и тейкдауны Одинцова. И, конечно, хлёстко и разнообразно бил как руками, так и ногами. Некоторые из этих ударов серьёзно потрясли белоруса, и в эти моменты казалось, что поединок был близок к досрочному завершению. В целом Танцор сражался мужественно, но явно выжимая из себя всё, что есть. Алиев же грамотно распределял свои силы, держа ситуацию под контролем и добавляя газу только там, где это было действительно необходимо.

Бой продлился три раунда, по завершении которых все судьи единогласно отдали победу Ахмеду Алиеву. Теперь Мясник возглавляет турнирную таблицу лёгкого веса и имеет все шансы получить заветный миллион долларов. Остаётся только пожелать дагестанскому бойцу удачи в следующих поединках и достижении главной цели в лиге PFL.