Ужасная травма в UFC. Боец сломал ногу о соперника, буквально, пополам! Фото

О том, что случилось Крис Уайдеман понял только тогда, когда его голеностоп сложился пополам. Жесть!

Спорт – тема весьма травмоопасная, это известно всем. Особенно, когда речь заходит о смешанных единоборствах. Здесь, по сути, главной задачей является нанесение ущерба сопернику. Физического ущерба. Бойцы, специализирующиеся на борьбе, привыкли выворачивать сопернику суставы, даже ломать руки.

Самый свежий пример – Лиана Джоджуа, которая рычагом локтя выдёргивала у соперницы руку из сустава. И это вполне бытовая травма. На турнире UFC 261, который проходит в эти часы во Флориде, случилось сразу две травмы.

За минуту до конца первого раунда в поединке Смита и Крута, Энтони выбросил лоукик правой. Удар пришёлся на несколько сантиметров выше колена, и Крут не сумел опереться на эту ногу. На морально-волевых он бросился в ноги Смиту, перевёл его на канвас и едва не забил градом ударов. На второй раунд Джима не выпустил доктор. Хотя парень готов был сражаться и на одной ноге. На вторую он просто не мог наступить.

Но это оказалось не самым страшным событием вечера. Уже в следующем поединке в октагон вышли два отчаянных рубаки – Юрайа Холл и Крис Уайдеман. Для обоих этот поединок имел невероятное значение. Несмотря на не самый высокий посев, опытные бойцы имели вполне реальные претендентские шансы. И сражаться за них готовы были отчаянно и изо-всех сил.

Крис именно это и продемонстрировал уже на 15 секунде боя. Он выбросил первый в поединке удар – лоукик правой ногой и попал сопернику чуть ниже коленного сустава. Как раз в самое крепкое место. Дальнейшие события были ужасающими. Нога Криса сложилась, словно она ватная. Оба бойца на тот момент не поняли, что произошло, но когда Всеамериканский попытался поставить ногу на канвас, она в буквальном смысле сложилась пополам.

Ужасная травма, восстановиться в полной мере после которой 36-летнему бойцу будет очень непросто.