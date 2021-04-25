«Прости, Джессика, но это был мой план». Шевченко разнесла опасную бразильянку. Видео

В Джэксонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир UFC 261. В главном карде зрителей ожидало сразу три титульных поединка. И бойцам на славу удалось порадовать публику — все три противостояния завершились досрочно. Первой стала чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко, которая во втором раунде одолела техническим нокаутом претендентку из Бразилии Джессику Андраде.

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Перед боем в интервью «Чемпионату» Шевченко рассказала, что секрет её удачных выступлений — серьёзный настрой на каждую соперницу и постоянное самоусовершенствование. «Как только ты остановишься в своих тренировках, подумаешь, что этого достаточно и тебе больше ничего не нужно для победы, это будет конец, — отметила Валентина. — Я прекрасно понимаю, что мои соперницы тоже не стоят на месте, они также хотят дойти до вершины и победить. Поэтому моя задача — не предоставить им такого шанса».

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Пуля в очередной раз ответила за свои слова в октагоне. Физически крепкая и мощная Джессика Андраде с тяжёлыми кулаками всегда прёт на оппоненток, словно танк, при этом в борьбе она также представляет большую опасность. Но и бразильянка в итоге стала лишь очередной жертвой доминирующей чемпионки, проиграв Шевченко абсолютно во всех аспектах и не сумев продержаться против неё и двух раундов.

После непродолжительной разведки в первом раунде Андраде рванула вперёд, но Шевченко очень легко ушла от этой атаки. На второй минуте Пуля решила пойти в борьбу. Андраде ещё была полна сил и уверенности в себе, поэтому после каждого из трёх последовательных тейкдаунов чемпионки ей удавалось подняться. Бразильянка вошла было в клинч и прижала Пулю к сетке, однако Валентина перехитрила Джессику и перевела её в партер в четвёртый раз, затем зашла за спину соперницы и попыталась выйти на удушающий. Андраде снова смогла встать, но за 26 секунд до конца раунда Шевченко снова бросила её на канвас.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Во второй пятиминутке картина повторилась. Даже если Андраде удавалось подняться после тейкдаунов чемпионки, Валентина всё равно переигрывала её и продолжала воплощать свой геймплан в жизнь. В итоге очередной перевод в партер Валентина закрепила уже излюбленным «распятием» и начала обрабатывать ударами голову Андраде, от которых Джессике ещё удавалось защищаться. Но позже чемпионка подключила локти, и от них бразильянка уже не смогла спастись. Рефери сохранил здоровье Андраде и остановил бой на отметке 3 минуты и 19 секунд второго раунда.

Сразу после поединка Джо Роган отметил, что для многих решение Валентины бороться в этом бою было неожиданным. «Я люблю удивлять людей, — ответила Шевченко. — Это был мой план — выйти в октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика, но это был мой план». Затем Пуля заявила, что готова принять бой с любой соперницей, которая хочет сразиться с ней, и обратилась непосредственно к оппоненткам. «Если вы ищете слабости во мне, то не тратьте время зря, я их не продемонстрирую», — заявила Валентина.

Пока ещё никто в дивизионе и впрямь не сумел найти пробелов в игре Валентины Шевченко. «Если ты считаешь, что у тебя всё классно получается, расслабился, а соперник сделал что-то неожиданное, и ты попался — это самое обидное, что может быть, — сказала Шевченко в интервью. — Когда мы готовимся, мой тренер Павел Федотов говорит мне, что я должна быть собрана всегда, от начала и до конца поединка, пока не поднимут мою руку». Судя по всему, Валентине прекрасно удаётся следовать наставлениям тренера, и этот план отлично работает.