«Я из Донецка, город свой не брошу». История легендарного советского тяжеловеса

17 сентября 1974 года. В один из боксёрских залов Донецка приходит 13-летний скромный и высокий худощавый подросток. Александра Ягубкина к на тот момент ещё совсем молодому тренеру Александру Михайловичу Котову приводит двоюродный брат. На первой тренировке паренёк не смог ни подтянуться, ни взобраться по канату.

Тем не менее уже спустя месяц специалист приходит к выводу, что из его юного подопечного вырастет звезда бокса. Очень скоро прогнозы Котова сбылись. А ещё через несколько месяцев ученик на тренировочных спаррингах переигрывал чемпиона СССР среди юношей. Вскоре к Ягубкину начали приходить большие успехи. В 1978 году, в возрасте 17 лет, паренёк выиграл золото первенства СССР по юношам, затем ему покорился чемпионат страны среди молодёжи.

И вдруг в этот момент импульсивный Александр решил бросить бокс и сосредоточиться на других занятиях. В конце концов выходец из простого района Донецка прекрасно видел на примере родителей, что средства на жизнь зарабатываются не на ринге, а на традиционных для трудового региона работах. Но Котов не хотел так просто лишаться одарённого подопечного. Здесь он пустил в ход связи, благодаря которым шахтёрской семье Ягубкина государством был выделена новая квартира. В результате мать надавила на сына, и тот вернулся в спорт, больше уже не задумываясь о том, чтобы свернуть с этого пути. И практически сразу, в 1980 году, имя Ягубкина прозвучало уже на весь Союз. Александр, ещё вполне имея право выступать по молодёжи, заявился на Абсолютный чемпионат СССР по боксу (не путать с Чемпионатом СССР) и завоевал здесь золото. Это был своеобразный ответ чиновникам Спорткомитета, которые немногим ранее не пустили Ягубкина на домашнюю Олимпиаду. Тогда на Игры в Москву поехал опытный Пётр Заев, который, к слову, золото не завоевал. Функционеры комитета тогда отдали предпочтение Заеву, потому как тот имел причастность к вооружённым силам, а также приближался к завершению карьеры и имел последний шанс засветиться на таком турнире.

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Как бы то ни было, следующие несколько лет Ягубкин регулярно доказывал, что именно он является первым номером сборной. С 1982 по 1984 год он трижды завоевал золото первенства СССР в первом тяжёлом весе, а также стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Казалось, что дорога на Олимпийские игры открыта. Но не в этот раз. В 1984 году главный спортивный старт четырёхлетия проходил в Лос-Анджелесе. СССР, отвечая на враждебный бойкот московских Игр 1980 года со стороны США, отплатил той же монетой, отказавшись отправлять в Калифорнию свою сборную. Так что в 23 года Ягубкин снова остался без Олимпиады. Впрочем, далеко не факт, что, невзирая на все успехи, его бы туда взяли. Дело в том, что к тому времени боксёр уже проявлял независимый нрав, чем раздражал многих в высоких кабинетах. Так, в 1983 году он вместе со своим бессменным тренером Котовым отправился в Эквадор, где взялся подтянуть навыки тамошнего тяжеловеса Луиса Кастильо. За время командировки спортсмен заработал $ 400 тыс., но все эти деньги он оставил в Южной Америке. Тогда Эквадор постигло страшное наводнение, и все средства Ягубкин пожертвовал крестьянам.

«Да уж, $ 400 тыс. В Эквадоре тогда случилось наводнение, и пострадало много людей. Я приехал для спарринга, чтобы подготовить к будущим соревнованиям эквадорца Луиса Кастильо, также тренировался со сборной Эквадора. А потом мне предложили бой, я его выиграл и получил деньги. Я понимал, что спортивные функционеры в Москве эти деньги у меня сразу отберут. Я это знал, потому что за выигрыши в матчах СССР — США платили по двести рублей. Поэтому всю выигранную сумму наличными и выложил. Это было моё решение, оно пришло в голову за одну секунду. Тренер мой обалдел: «Ты что делаешь?!». Представитель спецслужб, который нас с Котовым сопровождал, чуть в обморок не упал. Он нас контролировал, чтобы мы там не остались. Хорошо свои функции выполнял, и в рапорте всё отразил, как положено. Были потом разборы полётов. О том, что мы ездили в Эквадор, никто не знал, только ребята из сборной. И пресса о моём дерзком поступке не писала поэтому. Но эту поездку я запомнил навсегда. Эквадорцы нас встречали как дорогих гостей. Они русских не видели, даже посольства нашего там не было. Я из гостиницы в город старался выходить как можно меньше, потому что за мной бегал следом весь город. Что-то покупаешь – денег не берут. Мы для них – экзотика», — вспоминал Ягубкин.

Как бы то ни было, те действия Александра многие посчитали «проступком» и имели на боксёра зуб. Но пока он побеждал, какие-то аргументы против него найти было сложно. В 1985 году боксёр из Донецка победил на Кубке Мира и чемпионате Европы и, наверное, по-прежнему тешил себя надеждами поучаствовать на Играх в Сеуле в 1988 году. Но затем пришло поражение в финале первенства Европы в 1987 году. После этого чиновники воспользовались первой же оплошностью боксёра, чтобы избавиться от него.

Фото: РИА Новости

«Конечно, он мог стать чемпионом мира ещё раз и Олимпиаду выиграть. В то время равных ему не было. Но как-то так получилось… Сборную СССР отправили в Алушту на оздоровительный отдых. Лично я против такого отдыха, потому что тренировки не предусмотрены. Именитые спортсмены с хорошими деньгами едут в курортный город… А там и до нарушения режима недалеко. Как-то ребята вернулись на базу поздно вечером и вшестером загрузились в небольшой лифт. Дежурная начала шуметь, утром написала письмо на имя директора базы, начались разборки. Ягубкин всё взял на себя — дескать, я всё организовал, ну а если вы так к спортсменам относитесь, то я заканчиваю с боксом», — рассказывал о неприятной истории тренер Александра.

К слову в том же интервью Котов признался, что порой из-за плохой компании Ягубкин «закладывал», и круг общения приходилось фильтровать.

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Очевидно, что в Спорткомитете были лишь рады спровадить из сборной проблемного боксёра и не пытались его удержать. Но более того, когда у спортсмена появился шанс попробовать себя в профи и подраться с самим Майком Тайсоном, его лишили и этого шанса, наверное, просто так, из принципа и от злости. А дело было в следующем, в 1989 году, не забытому за бугром Ягубкину предложили выступить в профессионалах.

Американские промоутеры загорелись идеей организовать в Токио поединок советского боксёра с чемпионом мира Майком Тайсоном. Спортсмен из Донецка стал лишь четвёртым в истории любителем, которому в первом же бою в профи предлагали подраться за титул. Александр также заразился этой идеей и принялся готовить документы для вылета в Страну Восходящего солнца. Но пока суть да дело в «Советском Спорте» вышла статья, по мнению многих заказная, в которой говорилось, что Ягубкин в последние годы был «напёрсточником». После этого разразился небывалый скандал, ни о каком выезде в Японию речи быть не могло. Сам боксёр также рассказывал об этой истории.

«Да, после этой публикации закончилась моя спортивная карьера. Со мной расквитались за одно дело и уволили из сборной СССР, а я начал крутить напёрстки. Запрещающего закона не было: хочешь — играй, не хочешь — не играй. Рядом на столбе висело предупреждение о том, что это обман, люди читали, но всё равно не проходили мимо нас. Зарабатывали мы легко, но случались и крупные проигрыши. В милицию попадал иногда, но всё заканчивалось штрафом в 50 рублей.

В то время меня пригласили в Японию, готовиться к матчу с Майком Тайсоном — чемпион мира среди любителей против чемпиона мира среди профессионалов. Я подписал контракт, стал оформлять документы на выезд, а тут эта статья в газете… Так я стал невыездным. В общем, Тайсону повезло — мы с ним не встретились», — вспоминал спортсмен.

Таким образом, на карьере был окончательно поставлен крест. А потом пришла пора 90-х годов. Не сказать, что Ягубкин запутался в криминале, но по сведениям некоторых источников мог появляться на некоторых «стрелках». Ничего противоправного он не делал, но факт оставался фактом. Как бы то ни было, у Александра был авторитет как среди спортсменов, так и в среде криминалитета, об этом Ягубкин также не стеснялся рассказывать.

«Криминал меня уважает. Знакомых ребят много сидит, среди них и спортсмены есть. Я не смотрю, кто сидит и за что, помогаю, чем могу, даже чужим. Если поддержать нечем, иду к директору магазина — чайку соберём, ещё чего-то. Люди помогают с удовольствием, им всё равно, что налоги платить, что ребятам помочь», — говорил Александр.

Влияние легенды бокса в криминальном мире было настолько велико, что когда-то ему удалось помочь даже великому Сергею Бубке.

«С Бубкой, когда он жил в Донецке, общались. Как-то даже его от мафии спас. Криминал положил глаз на его премиальные. Наехали жулики, хотели денег снять. Я с криминалом пообщался, и его оставили в покое. Он меня в благодарность потом отлично экипировал. Бубка этого факта не скрывает, даже в своих интервью рассказывал… Серёга хороший, не редиска. Думаю, если бы я к нему с каким-то вопросом обратился, он бы мне не отказал», — рассказывал Ягубкин.

Невзирая на всё это, последние годы жизни великий боксёр проживал не в роскоши. У него была простая квартира, дача и старенькая «девятка». От соблазнов уехать работать за границу его сдерживала любовь к малой родине.

Фото: РИА Новости

«Я из Донецка никогда не уехал бы, город свой не брошу. Был в Америке несколько раз на сборах — не понравилось. Домой приехал, в ресторан, расслабился — хорошо!» — говорил Александр.

7 августа 2013 года многократный чемпион СССР и чемпион мира скончался. Ему было всего 52 года.

«Накануне вечером, провожая гостей, у ворот чечётку танцевал — он бил чечётку мастерски, и вообще ему многое было дано: стихи писал, шаржи рисовал прекрасно, памятью обладал потрясающей. Так вот, ничего не предвещало трагедии.

Утром я с его мальчишками рыбу ловил, решили кулеш сварить, отправил их домой за пшеном, вдруг Андрей кричит: «Папе плохо!». Я прибежал в дом, а Саша сидит и клонится так набок. Я его на пол уложил, подушку под голову, спрашиваю: «Саша, что тебе?». Он мне на ухо прошептал пару слов, улыбнулся и начал закрывать глаза. Я начал делать ему массаж сердца. Скорая приехала очень быстро, оказалось, водитель Сашу знал и примчался тут же. Уколы, кислородная маска. Потом сказали: «Хватит, бесполезно». А мы всё не могли остановиться, не верили в то, что он так внезапно может уйти. У меня до сих пор перед глазами его последняя улыбка. Он так очень редко улыбался — краешком рта — когда выигрывал бой. С такой же улыбкой и уходил. Врачи сказали, что случился инфаркт, как оказалось, второй, а первый Саша перенёс на ногах, и об этом никто не знал», — рассказывал друг Ягубкина, кандидат в мастера спорта по боксу Юрий Вадько.

Очень жаль, что мир так и не увидел во всей красе прекрасную техническую оснащённость и умения Александра. По словам множества боксёров того поколения, манёвренность тяжеловеса можно было сравнить с манёвренностью великого Мохаммеда Али. Сумел бы Ягубкин стать чемпионом мира среди профи? Ответ мы не узнаем никогда. В любом случае, даже невзирая на то, что при жизни о нём государство не вспоминало, свой след в истории отечественного бокса он оставил.