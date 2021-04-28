Конор снова вышел сухим из воды. Грозило банкротство, а в итоге заработал сотни миллионов

Есть такие люди, которым по жизни сопутствует удача, причём абсолютно во всём. В сложных и неприятных ситуациях она также их не покидает. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, похоже, как раз из этой категории. Из всех передряг, которые с ним случаются, ему всегда удаётся выпутываться и при этом продолжать блестяще вести свои дела как ни в чём не бывало.

Конор снова всех уделал! И Порье выставил в дурном свете, и детям помог Дастин столько наговорил про Макгрегора, что пришлось извиняться. Накажет ли его ирландец в клетке?

На днях ирландец провернул ещё одну отличную сделку – продал контрольный пакет акций своего бренда виски Proper 12 за 600 миллионов долларов. А ведь ещё в начале марта в серьёзных деловых изданиях появилась информация, что у ирландца серьёзные проблемы с этим бизнесом. И дело вполне может закончиться банкротством. И вот прошло менее двух месяцев, и Мак публикует фото, на котором он счастлив и по-прежнему невероятно богат!

Кстати, теперь немного прояснилась ситуация с пожертвованием в благотворительный фонд, которое он обещал своему предыдущему и будущему сопернику Дастину Порье. Похоже, Мак взял паузу потому, что не был уверен в своём будущем. А Бриллиант принялся поливать его грязью. Все конспирологические теории провалились. Это не был спектакль, у Конора реально были проблемы.

Теперь, когда он их решил, дети свои деньги получили. Но уже в обход Фонда семьи Порье. А в соцсетях фонда Boys & Girls Clubs of Acadiana после этого появился пост со словами благодарности экс-чемпиону. Выходит, что и обещание сдержал, и Порье выставил в самом неблаговидном свете.

Но ведь были в жизни экс-чемпиона и другие, гораздо более щекотливые ситуации. Например, в 2019 году Макгрегор ударил пожилого мужчину в одном из пабов родного Дублина за то, что тот отказался от угощения в виде стакана виски. В итоге Конор отделался извинениями и штрафом в тысячу евро. А совсем недавно официально приобрёл этот бар за 1,5-2 миллиона евро. По сути, просто посмеялся над всеми, кто его обвинял.

В том же 2019 году Макгрегора обвинили в грабеже и хулиганстве. Боец выходил из ночного клуба в США, и один из фанатов решил сфотографировать кумира. Однако последнему это не понравилось, и он просто вырвал телефон из рук мужчины и разбил его, а потом унёс с собой. Сначала Макгрегор был освобождён под залог в размере $ 12 500, а в дальнейшем пострадавший принял решение не сотрудничать с властями при расследовании и отказаться от заявления.

«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.

А ещё примерно пару недель назад с ирландца сняли обвинения в эксгибиционизме. В сентябре 2020 года Макгрегор якобы приставал к замужней женщине в одном из баров на французском острове Корсика. Ирландца отпустили, но дело завели. И вот через полгода это дело закрыли ввиду отсутствия доказательств. Впрочем, в сексуальных домогательствах Конор до этого обвинялся дважды. Те дела также удалось замять.

И после всего этого Макгрегор по-прежнему на коне и ничто не мешает ему заключать крупные контракты в различных сферах и зарабатывать огромные деньги. «Каждый день я просыпаюсь сосредоточенным, заряженным и со стремлением быть лучшим в спорте и бизнесе – и деньги приходят. Никогда не списывайте меня со счетов!» – написал Конор в своём «инстаграме» после сделки по продаже акций. Будет ли фортуна всё так же благосклонна к бойцу в дальнейшем, даже если он не прекратит чудить? Пока неизвестно, но всё же напрашивается положительный ответ.