«Все в дивизионе боятся Макса». Чикадзе намерен показать Хэллоуэю, кто лучший ударник

Грузинский боец Гига Чикадзе по прозвищу Ниндзя в ночь с 1 на 2 мая по московскому времени проведёт свой шестой поединок в UFC на турнире UFC Vegas 25. Его соперником станет опытный американец Каб Свонсон. Чикадзе выиграл все свои бои в лиге и не намерен останавливаться на достигнутом. В планах Ниндзи – стать первым грузинским бойцом, который завоюет чемпионский пояс UFC. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Гига рассказал, как попал в зал тренера Тайсона, как основал свой фонд борьбы с раком и почему выступает против домашнего насилия.

— В прошлом году вы провели 4 поединка. На этот год у вас такой же план по количеству боёв?

— Да, я бы хотел и в этом году подраться 3-4 раза.

— Ваш соперник в предстоящем поединке – ветеран ММА Каб Свонсон. Это для вас пока самый серьёзный вызов в карьере?

— Думаю, что да. Я дрался с очень хорошими бойцами, но Свонсон знаменит, его имя очень известно, и это для меня будет большой бой.

— Как думаете, сможет ли он доставить вам какие-то проблемы?

— Я так не думаю. Он уже ветеран. Думаю, он пару раз попробует ударить, а затем будет пытаться перевести меня в партер. Но вряд ли у него это получится. Я попытаюсь сам закончить бой.

— Нет ли недооценки соперника с вашей стороны?

— Нет, я просто знаю, какие плюсы у него есть, и думаю, что как страйкер лучше во всех аспектах. У него нет таких способностей, чтобы провести тейкдаун в бою со мной. Он хорошо бьёт руками, но я выше него, могу хорошо чувствовать дистанцию, поэтому думаю, что это не будет проблемой для меня.

— В случае победы с кем бы вы хотели встретиться потом?

— Сначала я должен побить Свонсона. Нокаутировать его. Очень хочу подраться с Максом Холлоуэем, но я только недавно вошёл в топ-15 и не знаю, когда это получится. Но и Каб тоже в топ-15, и это очень большое имя. Если я побью Свонсона, то можно будет думать о поединке с Максом. Но Холлоуэй – первый претендент на титульный бой, поэтому пока не знаю. Все в дивизионе боятся Макса, он отлично, потрясающе выступил в последнем бою. И я хочу просто войти в клетку, встать напротив него и дать ему понять, кто лучший ударник в мире.

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— Каба Свонсона вы рассчитываете именно нокаутировать?

— Да, если я его нокаутирую, то буду первым в UFC, кто это сделал.

— Вас вызывал на бой Джереми Стивенс? В вашем «инстаграме» был скрин из «Твиттера» Стивенса, где он говорил про возможный бой с вами в декабре.

— Да, он говорил, что будет готов к декабрю, а потом перешёл в другую весовую категорию, в лёгкий вес. А после вообще об этом нигде не говорил. Я 2 или 3 раза ответил на тот пост, но он промолчал.

— Ваш тренер Рафаэль Кордейро известен тем, что тренирует Майка Тайсона. Вы с самого начала своего пути в ММА тренируетесь под его руководством?

— Да, в 2014 году я был в Лос-Анджелесе, мы встретились с ним, и мне всё очень понравилось, ему я тоже понравился. Он сказал, чтобы я приезжал сюда, что отныне эта команда – моя семья и что они мне будут помогать во всём. Здесь же я встретил Али Абдель-Азиза. Вместе с Бенилом Дариушем они помогали мне с моим переездом из Амстердама в Лос-Анджелес. С 2014 года у нас завязались дружеские отношения. И вот уже с марта 2015 года я живу в Лос-Анджелесе.

— Тайсон приходил в ваш зал?

— Да, много раз. Мы тоже к нему приходили. А ещё он делает свои подкасты и пресс-конференции, в которых мы участвовали.

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— Вы тренируетесь в Kings MMA вместе с Марвином Веттори. Его следующий бой будет за титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. Как, на ваш взгляд, пройдёт этот бой?

— Это будет очень хороший бой. Они встречались раньше, и победил Исраэль, но он победил раздельным решением. Многие тогда считали, что выиграл Марвин, потому что в третьем раунде он сделал много тейкдаунов и контролировал Адесанью. Исраэль – страйкер, а Марвин очень хорош во всех аспектах. Думаю, у Марвина есть хорошие шансы на победу. Сейчас он уже другой боец, стал гораздо лучше в боксе, улучшился его футворк. Если он будет действовать разумно, то выиграет этот бой.

— Как часто видитесь с другими бойцами из Грузии?

— Вот как раз два дня назад мы были в UFC Performance Institute – я, Роман Долидзе и Мераб Двалишвили. Мы с Мерабом будем драться на одном турнире. Роман тоже приехал, потому что он живёт и тренируется здесь. Когда у меня есть возможность увидеться с ними, я всегда её использую.

— Вы уже когда-то участвовали в турнире, где также был ещё один грузинский боец – Илия Топурия. Чувствуете ли вы что-то особенное, когда в карде есть и другие грузинские бойцы?

— Да, конечно. Это сильно мотивирует. Я знаю, что вся Грузия просыпается в 6-7 часов утра и смотрит наши бои, и для меня очень большая честь выступать для них. Чувствую их поддержку. И когда на этом же турнире бьются другие грузины, то у меня ещё больше мотивации, чтобы потом вместе отпраздновать победу. Это праздник для Грузии. Я знаю, что они очень болеют за нас.

— Часто ли бываете в Грузии?

— Да, каждые Новый год и Рождество. На месяц приезжаю туда и провожу время с семьёй, друзьями. Очень хочу поехать туда и после этого боя. Там живут моя сестра, мой папа и много других родственников. Они вообще ещё не приезжали ко мне в Америку. А я приехал сюда с женой и дочерью, а потом здесь появился наш сын. Когда приехал в США, у меня тут никого не было, кроме них.

— Расскажите, как вы организовали свой фонд «Knockout Cancer» («Нокаутируй рак». – Прим. «Чемпионата»).

— Моя мама умерла в 2013 году от рака, и после этого мы с сестрой основали этот фонд, чтобы помогать другим людям бороться с раком. Время, когда мама заболела, стало очень трудным для всей семьи, и я помню, какие финансовые проблемы тогда были у нас. Наш фонд не очень большой, но думаю, что нам всё же удаётся поддерживать людей материально.

— Известно, что вы также активно выступали против домашнего насилия. Есть какая-то определённая причина, почему вы поднимали эту тему?

— Когда-то в Грузии были большие проблемы, связанные с этим. Сборная страны по регби поддерживала акцию против домашнего насилия, и они разговаривали со мной на эту тему, хотели, чтобы я тоже был в команде. И я был очень рад помочь им. Потому что у меня есть дочь, жена и сестра, у меня была мать, и думаю, это хорошо для меня – быть примером для молодых парней, да и для более взрослых тоже.

С последними как раз были некоторые сложности: мы проводили семинары и переживали, что они не поймут этого, потому что они – люди старого воспитания. А если боец примет участие в таком семинаре и расскажет им больше об этой проблеме, то они прислушаются и скажут, что мы делаем всё правильно. Я был действительно счастлив принимать в этом участие, и я всегда поддерживаю их.

— О кавказских мужчинах есть такой стереотип, что они якобы чаще других поднимают руку на женщин и применяют насилие в семье. По-вашему, это просто стереотип?

— Я не думаю, что это в действительности так. Я уже много лет живу в США, до этого 7 лет жил в Нидерландах. И в обеих странах эта проблема тоже есть. Я думаю, это есть везде. Но чем больше люди будут знать об этом, тем лучше будет решаться проблема. Я часто спрашиваю у людей, если бы у них была сестра или дочь, и кто-то бы поднял руку на них, что бы они сделали. И они отвечали: «Нет, никто не тронет их!»

Я пытался сделать так, чтобы они поняли эту проблему. Она существует повсеместно, ситуация по-прежнему очень сложная. Я думаю, в Грузии она уже даже стала намного лучше, чем в США. Потому что я вижу, какого сумасшествия достигает это здесь. Невозможно находиться в такой семье. Член семьи – это не твой враг, и он не может быть им.

— Раньше вы говорили, что хотите стать первым грузинским бойцом-чемпионом UFC. Но если всё же первым будет кто-то другой?

— Я буду этому очень рад. Это будет исключительно позитивная конкуренция, ничего плохого. Каждый мечтает стать чемпионом. Мы все дружим, и это будет очень хорошо для Грузии. Я в Америке не для того, чтобы жить американской мечтой. Я живу грузинской мечтой. Когда завершу карьеру, ещё уеду жить в Грузию.