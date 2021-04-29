«У Су тонкие ноги, напрашивается удар в икру». Николай не будет щадить соперника

В ночь на 30 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоится второй турнир нового сезона PFL. Российскому бойцу Николаю Алексахину предстоит стартовать в Гран-при поединком против шведа Садибу Су. Это высоченный гражданин, который 6 побед из 8 добыл нокаутом. Николай рассказал о жёстком карантине, планах на бой и о том, что готовит сопернику парочку сюрпризов.

Удивит ли соперника «мерзостью»

— В целом самочувствие отличное, чувствую себя хорошо. Уже не тренируемся так активно, нагрузки большой нет. По весу всё в порядке. Я обычно гоняю 9 килограмм, в принципе, нормально. С нынешним положением в ПФЛ, когда бои ставят так часто, 10-15 килограмм гонять было бы очень тяжело. А так, для меня всё это норма.

Кулак Алексахина отправляет спать за секунду. Над бразильцем долго колдовали врачи. Видео Добивание было излишним. На объявление результата Коррейя не смог выйти без поддержки товарищей.

— Ваш бой будет приблизительно в 18:30 местного времени? Вы подстраивались под такой расклад, чтобы на пиковые показатели выходить?

— Мы работаем. Когда прилетели сюда на акклиматизацию, то понимали, что у нас вторая пара. Мы тренировались в это время, подводили к нему меня. Я чувствую себя отлично, всё хорошо.

— У соперника тонкие ноги и напрашивается удар в икру. Хоть в вашей команде и называют его «мерзость», но здесь он просто напрашивается.

— Ну конечно, над ним мы тоже работали. Но будем смотреть по обстоятельствам. Соперник же тоже готовился под меня, знает, что я буду делать. Мы хотим его немного удивить, показать что-то новое в своей технике. Думаю, будет интересно всем.

— Касается ли это борьбы?

— Всё может быть, всё может быть. Мы работали над всеми аспектами. Соперник не удобен тем, что он высокий, такой нестандартный. У него длинные ноги, длинные руки. Рабочая дистанция у него – длинная, мне придётся разрывать и подходить на ближнюю. В своей манере, в принципе, как я всегда работаю. Плана конкретно на борьбу нет. Есть намерение разрывать дистанцию, прощупать его и пробивать.

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«Сидим в отеле, никуда не выпускают»

— Есть ли в Штатах какие-то ограничения из-за ковидных дел? Касается ли это пробежек и прочего?

— По контракту мы должны были прилететь сюда за 17 дней и пройти карантинные мероприятия. Каждый день мы сдаём тесты, за пределы красной зоны, в которой мы находимся, никто выходить не может. Можно вон выйти на балкон, подышать свежим воздухом и всё. Гулять по городу или по пляжу мы не можем. Все находимся в гостинице, никуда не выходим. Здесь же проводится и турнир, тренировки, медиа, всё здесь. Первый турнир смотрели из номеров, у нас трансляция была. К арене вообще никого не подпускают, только тех, кто выступает, и местный обслуживающий персонал.

— В первом турнире была масса неожиданностей. Плюс у нас теперь новый формат. Вас что-то удивило в том ивенте?

— Просто был достаточно большой простой. Сезон был перенесён на год, возможно, именно это сказалось. Может, у кого-то другие моменты, связанные с акклиматизацией, с самим карантином. Здесь уже особо не подготовишься. Люди приезжают, просто гоняют вес и всё, только какие-то точечные наработки. Лагеря тренировочного тут не сделаешь. Возможно, это сказалось.

Что касается сетки, то она во всех весах очень сильная. И тут очень сложно кого-то выделить. На именах пытаются раскрутить шоу, привлечь больше народу. Наверное, скорее всего, так.

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«Пока не понятно, как тут считают очки»

— Не показалось, что Лоика Раджабова засудили?

— Тут очень интересная система подсчёта очков. Нужно как-то разбираться. Я серьёзно, в PFL совсем по-другому рассчитывают. Здесь своя Атлетическая комиссия штата. Поэтому, тут непонятно. У Лоика был достаточно конкурентный бой, видно было, что и сам соперник не понял, что он выиграл. В любом случае это большой опыт, он сделает выводы и в следующем бою докажет, что и как. А остальные бои были красивые, конкурентные. В главном бою Петтис с соперником показали то, чего от них ожидали.

— А в чём конкретная особенность подсчёта очков?

— Я не знаю, как конкретно оценивается борьба. Борьба, контроль, удары. Мы ещё не обсуждали это с судьями, семинара судейского пока не было (интервью состоялось до взвешивания и общения бойцов с судьями. – Прим. «Чемпионата»).

— У Кунченко проблемы с визой, у Магомедкеримова, судя по всему, тоже. У тебя есть какая-то информация на этот счёт?

— Да, им уже нашли замену. Только эта замена будет перенесена на следующий турнир, который пройдёт 7 мая. Там подписали бойцов, в том числе и парнишку из России – Малатова. Что касается ребят, то они очень сильные и достойные соперники. Жаль, что не смогли прилететь. Мне жаль. Но это никак не скажется на моём настрое, я буду драться. Всё отлично, всё в кайф. У меня, кстати, виза до 2022 года, этот сезон я отработаю нормально.

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О том, чем брать Садибу

— А уже есть понимание, кто будет соперником во втором этапе?

— Нет, обещают сообщить через неделю после предстоящего турнира. Там вообще нет понимания, по какому принципу они распределяют, по баллам ли, по личным каким-то причинам. Мы знали об этом и готовились ко всему. В принципе, нормально.

— Что касается балльной системы. По новым правилам к трём баллам за победу можно добавить и бонусы – 3 за викторию в первом раунде, 2 – во втором и 1 – в третьем. Ваш соперник спустился в полусредний вес, он может не вывезти весь бой. Нет ли желания всё-таки утянуть его в поздние раунды?

— Да, мы разбирали все эти моменты с тренерским штабом. Изучали и самого соперники. Понимаем, что функционал у него во втором-третьем раунде подседает. Все соперники старались его забарывать, чтобы он немного подзатекал, задышал. Я не ставлю на досрочное завершение боя, мы готовимся на всю дистанцию. Но если удастся финишировать раньше, то хорошо. В любом случае я буду рад победе.