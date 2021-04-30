«Жил в комнате 3 на 4, друзья были голодранцами». Сейчас Магомед в шаге от боя с Тимом Цзю

Российский боксер Магомед Курбанов из Академии единоборств РМК в начале мая проведет один из самых главных поединков в своей карьере. На турнире RCC Boxing Promotions он встретится с британской звездой и бывшим чемпионом мира WBO Лиамом Смитом.

Курбанов хорошо известен на Урале, где развивается его карьера, несколько раз фигурировал и в федеральной повестке. В 2019 году он должен был драться с французом Мишелем Соро за титул чемпиона мира WBA, но принимающая сторона затянула с документами и визу россиянину дали только в день взвешивания. В 2020-м прорабатывалась возможность провести бой с Тимофеем Цзю. Магомед даже уехал на сборы в Великобританию, но поединок на данный момент так и остался проектом.

Официально Курбанов и Смит разыграют титул WBO International в первом среднем весе (до 69,8 кг). Неофициально можно сказать, что они бьются за вторую строчку рейтинга и потенциальный бой с Цзю, который этот рейтинг возглавляет.

Бой обещает быть очень громким.

Справка «Чемпионата»



Магомед Чёрный лев Курбанов

Российский боксёр, 25 лет

Команда: RCC Boxing Promotions

Весовая категория: 1-я средняя (до 69,85 кг)

Правша

Рост: 177 см

Действующий чемпион по версии WBO Internation

Всего боёв: 21

Побед: 21

Побед нокаутом: 12

Специально для «Чемпионата» Магомед Курбанов подготовил авторскую колонку о своем пути в профессиональный бокс, детстве в Дагестане, учительской агрессии и резкой переоценке ценностей.

Детство, как день сурка

Мое детство прошло в Дегестане, почти всё своё время я проводил на улице. Я был, как нескончаемый поток энергии. Если не было школы, в семь утра я уже был на улице. Просто шел на футбольное поле и два-три часа ждал пока просунутся пацаны.

Магомед Курбанов Фото: RCC: MMA & Boxing

Мы играли в футбол до тех пор, пока не почувствуем голод. Ели прямо в огородах – лазили на деревья за вишней, абрикосами, пили воду из-под крана. Иногда у кого-то из друзей дома жарили яичницу. И тут же шли назад, бродить. Каждый день был, как день сурка.

Я мог быть на море, мог быть в горах, да вообще где угодно. Мы бегали по заводам, складам, убегали от охранников, где-то что-то ломали. Многие говорили, что я плохой ребенок, непослушный. Я всегда приходил домой после десяти вечера – для нас сигналом возвращаться было наступление сумерек. Часы, телефоны, телевизоры – этого ни у кого из нас не было.

Мама была продавцом автозапчастей — с самого утра до позднего вечера она была на работе. С зарплатой в восемь тысяч рублей она умудрялась всегда давать мне на карманные расходы – покупал лапшу быстрого приготовления, пирожки в школьной столовой. У меня всегда была сильная тяга к маме, рядом с ней я чувствовал себя под защитой.

Суровое школьное воспитание

С первого по четвертый класс я был хорошистом. Нас заставляли учиться — били указками, могли по шее ударить книгой, ударить головой об доску, поставить в угол. Условия были жесткие. Наши родители это поощряли. С пятого класса понеслись прогулы — меня ловили, наказывали, ставили двойки, но толку не было. Так я учился до седьмого класса, пока мы не переехали из Дагестана в Ханты-Мансийск — на родине очень мало платили.

Магомед Курбанов Фото: RCC: MMA & Boxing

Мама работала кондуктором. Сначала жили у родственников, потом в комнате 3 на 4 метра, в которой можно было только спать. Мама постоянно была на работе, и я опять остался без контроля.

Меня не хотели брать в школу. В первый раз, когда меня туда привела мама, нам отказали. Помог дядя – он преподавал математику. Отношения с одноклассниками и учителями тогда не складывались – каждый день мне говорили, что из меня ничего не выйдет. До сих пор это помню. После девятого меня вообще попросили уйти, потому что я был неуправляемым – я поступил в строительный колледж, но после первой же пары понял, что это не мое.

Мой дядя привел меня в бокс, но я тренировался через раз, часто проигрывал в финалах и полуфиналах. Тогда меня интересовала только улица. Мне было 12 лет, все мои друзья были голодранцами. Некоторые из них жили в домиках, похожих на вагончики. Вряд ли нас можно было тогда за это винить.

Всё изменил Екатеринбург

Оглядываясь назад, я понимаю, что часто поступал неправильно, что слушал только себя и не прислушивался к старшим. Но и меня никто никогда не спрашивал, чего я хочу. Но уже тогда я понимал, что стану человеком, но пойду своим путем.

Переоценка жизни произошла очень резко, в 15 или 16 лет. Я принял какое-то внутреннее решение слушаться маму, понял, что надо зарабатывать, иначе время уйдет. Я понял, что основой может стать бокс – я начал тренироваться, держать дисциплину. Тогда я даже поменял свой образ – сбрил длинные волосы, выбросил все вещи, которые у меня были. Так я нашел себя.

Магомед Курбанов Фото: RCC: MMA & Boxing

Решающим моментом в жизни стал переезд в Екатеринбург. Это место, эта команда, эти люди изменили мою жизнь кардинально. Иногда я списываю это на стечение обстоятельств, но как говорится: «Случайности не случайны».