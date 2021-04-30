Учебное пособие по треугольнику руками. Хамлет моментально усыпил американца. Видео

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) завершился второй турнир регулярного сезона Professional Fighters League — PFL 2. В главном бою вечера бывший боец UFC и экс-чемпион Bellator Рори Макдональд задушил Кёртиса Миллендера в первом раунде. Удушающим этот турнир закончился, им же он и начался. В первом поединке ивента полутяж из Норвегии Мартин Хамлет во втором раунде заставил сдаться американца Дэна Спона, исполнив идеальный треугольник руками, как по учебнику.

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Как и для Рори Макдональда, для Мартина Хамлета этот бой стал дебютным в лиге. У бойца в активе было всего семь поединков, и только один из них он проиграл. Соперник же ему достался более опытный: Спон провёл 25 боёв в профессиональной карьере, выиграв 18 из них и проиграв семь. Несмотря на то что у американца более богатое бойцовское прошлое, в котором есть и поединки в Bellator и UFC, он считался андердогом в этом противостоянии. Причиной этому наверняка послужили поражения в двух последних боях. К его несчастью, прогнозы экспертов и букмекеров оправдались.

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Спон сразу же начал атаковать, пытаясь нанести оппоненту ущерб в стойке. Но Хамлет увернулся от этих ударов и пошёл в борьбу. Провести тейкдаун семикратному чемпиону Норвегии по этому виду единоборств удалось без проблем. На треугольник руками Хамлет вышел уже здесь, причём моментально, но доделать приём не получилось. Оставшийся отрезок пятиминутки норвежец контролировал Спона, периодически нанося удары. Американец абсолютно ничего не смог противопоставить сопернику, и в итоге Хамлет вчистую забрал этот раунд.

Начало второй пятиминутки было точной копией начала первой. Однако тейкдаун в этот раз норвежец провёл гораздо быстрее — уже через пять секунд. Спустя ещё 35 секунд Хамлет снова вышел на треугольник руками. Норвежец просто ждал, когда Спон ошибётся, и дождался. Как только американец, изо всех сил пытаясь хоть как-то освободиться, поднял вверх левую руку, Хамлет тут же запустил свою правую в освободившееся пространство. Тем временем левая рука норвежца уже находилась почти под шеей оппонента.

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Хамлет закрыл замок и начал сжимать руки, надавливая при этом левым плечом на шею Спона. Последнему удалось нанести всего один удар по корпусу, после чего он резко замер и его руки повисли, словно тряпочки. Рефери подошёл к бойцам, чтобы проверить, может ли ещё Спон защищаться. И тут же похлопал по спине Хамлета в знак того, что бой окончен. Американец уснул под давлением мощных бицепсов норвежца, которые последний после победы гордо демонстрировал на камеру.

За победу во втором раунде Мартин Хамлет получил пять баллов и теперь занимает третью строчку полутяжёлого дивизиона PFL. Пока его опережают бразильцы Сезар Феррейра и Антонио Карлос Джуниор, заработавшие по шесть баллов на этом же турнире за досрочные победы в первом раунде. Но всё ещё может измениться во втором туре. Если Хамлету в следующий раз удастся провернуть такой приём в первой пятиминутке, а бразильские бойцы выступят хуже, то норвежец станет лидером и главным претендентом на один миллион долларов.