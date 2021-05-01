Неудержимый чех идёт за 25-м нокаутом. Прохазка в шаге от титульного боя?

В ночь с 1 на 2 мая в главном бою турнира UFC Vegas 25 сразятся экс-претендент на титул чемпиона в полутяжёлом весе Доминик Рейес и бывший чемпион Rizin Иржи Прохазка. Турнир примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Когда бой Доминик Рейес — Иржи Прохазка

Начало боя — не ранее 7:00 мск 2 мая. Для Прохазки этот бой станет вторым в UFC. В своём дебютном поединке в организации он зрелищно нокаутировал седьмого номера рейтинга Волкана Оздемира в начале второго раунда и моментально ворвался в топ-5 дивизиона. Есть в статистике Иржи и другие громкие победы — например, в 2015 году он выбил из Гран-при промоушена Rizin нынешнего чемпиона Bellator Вадима Немкова. Однако чемпионом лиги ему удалось стать лишь через три года.

Сейчас чешский боец находится на серии из 11 побед. За всю карьеру Прохазка провёл 31 поединок и только два довёл до решения судей. В его активе 27 побед, 24 из которых одержаны нокаутами. Фанаты ждут от Прохазки очередного яркого выступления с не менее ярким финишем, которое сможет гарантировать ему бой за титул в ближайшем будущем.

Бывший претендент на пояс в полутяжёлом весе сейчас переживает не лучшие времена. После поражения единогласным решением от Джона Джонса американец получил ещё один шанс стать чемпионом дивизиона. Но в бою за вакантный титул, оставленный перешедшим в тяжи Джонсом, Рейеса отправил спать Ян Блахович, который и стал новым чемпионом.

Однако прежде Доминик оставался непобеждённым на протяжении 12 поединков. Кроме того, хоть Джонсу Рейес и проиграл, но смог дать ему конкурентный бой и неплохо показать себя. Всего у американца в активе 12 побед и два поражения. Хотя бойца видят андердогом в поединке, он намерен доказать, что его не стоит списывать со счетов. И в этот раз Рейесу действительно стоит постараться, ведь третье поражение подряд далеко отодвинет его от титульной гонки.

В соглавном событии вечера встретятся ветеран смешанных единоборств Каб Суонсон и грузин Гига Чикадзе с рекордом 5-0 в UFC. Другой боец из Грузии Мераб Двалишвили на этом турнире чуть раньше сразится с Коди Стаманном. Интересным будет и третий по важности поединок: молдаванину Иону Куцелабе после очередной эпатажной выходки во время взвешивания предстоит доказать, что он действительно лучше американца Дастина Джейкоби.

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Полный кард турнира UFC Vegas 25

Основной кард:

Доминик Рейес – Иржи Прохазка

Каб Свонсон – Гига Чикадзе

Ион Куцелаба – Дастин Джейкоби

Шон Стрикланд – Кшиштоф Йотко

Мераб Двалишвили – Коди Стаманн

Полиана Ботельо – Луана Каролина

Предварительный кард:

Ранда Маркос – Луана Пинейро

Габриэль Бенитез – Джонатан Пирс

Кай Камака – Ти Джей Браун

Лома Лукбунми – Сэм Хьюз

Андреас Михайлидис – Кей-Би Буллар

Люк Сандерс – Фелипе Коларес

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Форма Доминика Рейеса и Иржи Прохазки

Прохазка готовился к бою в родной Чехии. По словам его тренера Ярослава Ховезака, во время перерыва, который команда взяла после последнего боя Иржи, им удалось внести некоторые коррективы в тренировочный процесс, а самому бойцу — залечить старые травмы.

«Этот перерыв помог нам успокоиться, потому что прежде было много стресса. Поэтому мы все просто немного расслабились. Иржи подлечил несколько небольших повреждений, которые у него были, и сейчас мы готовы и заканчиваем формировать стратегию. Сейчас он проводит множество спаррингов, не особо жёстких, чтобы избежать возможных повреждений. И благодаря этому мы можем уделить больше внимания точности, скорости и технике», — рассказал Ховезак за месяц до поединка.

Рейес поделился в «Инстаграме» своими мыслями прежде всего о ментальном настрое на предстоящий поединок.

«За один год в этой игре я приобрёл уроки, которые будут со мной навсегда. Сейчас я возвращаюсь, и мои жизнь, тело, дух и разум теперь на одной волне. Меня больше не волнуют мнения «экспертов» и других бойцов. Я знаю, кто я, и не могу быть более счастливым. Я так рад, что имею возможность доказать себе ещё раз, что достоин нахождения на вершине. У меня были взлёты и падения, и в итоге я вырос. Разум – мощное орудие, и моё очень острое», — написал Доминик.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Рейес — Прохазка

Трансляция главного карда начнётся в 05:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Результаты боя Доминик Рейес — Иржи Прохазка

Результат боя между Домиником Рейесом и Иржи Прохазкой станет известен по истечении трёх раундов. Поединок может закончиться раньше, если одному из бойцов удастся завершить бой досрочно.