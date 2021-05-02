«Этот парень — лавина!» Бэкфист чешского нокаутёра снёс экс-претендента на пояс UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретились экс-претендент на титул Доминик Рейес и бывший чемпион японского промоушена Rizin Иржи Прохазка.
Для Рейеса этот поединок был во многом определяющим. После спорного поражения от Джона Джонса в титульном бою и жёсткого нокаута от Яна Блаховича по итогам ещё одного тайтл-шота, американцу мексиканского происхождения нужно было побеждать. По крайней мере, если он намеревался оставаться в гонке за званием чемпиона. Что касается Прохазки, то нокаутёр из Чехии не ощущал подобного давления. В лиге он дебютировал лишь в июле 2020 года. Тогда он досрочно победил экс-претендента на титул Волкана Оздемира, громко о себе заявив. Сейчас Прохазка был полон решимости доказать, что тот успех не был случайным и схватка с двукратным претендентом на титул была в этом смысле, как нельзя кстати.
Всегда агрессивный Иржи не стал изменять своим принципам и сходу пошёл вперёд. Впрочем, это нисколько не смущало опытного Рейеса. Доминик был готов к битве на встречных курсах. Более того, первый опасный эпизод пришёл именно от экс-претендента на титул. Американец точно пробил слева. Впрочем, Прохазка быстро отыгрался, ответив жёстким правым.
После Рейес провёл тейкдаун, но его соперник не только быстро поднялся, но после этого и классно взорвался, проведя многоударную комбинацию. Показалось, что Доминик, невзирая на град пропущенных ударов и напор оппонента, сумел остановить его контратаками. Но Прохазка шёл вперёд словно заведённый, выбрасывая удар за ударом. Время от времени Иржи пропускал жёсткие левые, но, как оказалось, словно железо у него оказались не только кулаки, но и челюсть. К концу раунда Рейес, невзирая на все старания, выглядел очень неважно. Кровоточащий нос сбивал нормальный ритм дыхания, да и в целом, дела Доминик были плохи. Но он не отчаивался.
Экс-претендент собрал волю в кулак и начал второй раунд очень неплохо. Ему удалось немного сбить темп оппонента. Но вскоре Иржи активизировался. Чех провёл шикарный чистый правый боковой в подбородок. Рейес проявил удивительную стойкость и на отходах принялся встречать противника. Казалось, что он выбрасывает лучшие свои удары, но Прохазка был непробиваем. Тогда американец попробовал сменить тактику и набросить гильотину. В борьбе соперники провели около минуты. Доминик даже пробовал провести ап-кик, но всё зря.
Прохазка поднялся и перешёл в наступление. Экс-претендент же, отдав слишком много сил на бесплодные попытки удосрочить чеха, лишь отступал. В итоге Иржи зажал Рейеса у сетки, а затем провёл многоударную комбинацию. Два локтя справа, а затем шикарный бэкфист локтём. Последний удар стал решающим. Доминик отключился. Добивать его не пришлось.
Прохазка в двух боях в UFC снял скальп двух экс-претендентов на титул. Похоже, этот парень настроен стать королём дивизиона уже очень скоро. К слову, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье также считает, что Иржи будет владеть титулом.
«Этот парень – лавина! Он просто кормит этих парней. Он использует своё кардио, как оружие. У него фантастический подбородок и инстинкт нокаутёра. Я в восторге от этого чувака», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».
Чемпион в полутяжёлом весе Ян Блахович также восхитился ярким выступлением Прохазки и вызвал его на бой. Думается, Иржи будет не против такой дуэли. Так что, вероятно, скоро нас ждёт польско-чешское титульное противостояние, чего в UFC, пожалуй, ещё не было.
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