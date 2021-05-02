Молдавский Халк повторил рекорд. Это едва не привело Куцелабу к поражению. Видео

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC. В главном событии Вегас 25 новобранец лиши Иржи Прохазка сурово обошёлся с экс-претендентом на титул Домиником Рейесом, нокаутировав его сокрушительным бэкфистом. Это настолько впечатлило действующего чемпиона полутяжёлого дивизиона Яна Блаховича, что он вызвал неудержимого чеха на бой.

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Одним из самых ожидаемых стало противостояние молдавского бойца Иона Куцелабы и американца Дастина Джейкоби. Накануне, во время стердаунов Халк совершенно неожиданно вцепился в шею своего оппонента и попытался завязать потасовку. Все знают, что Куцелаба в любой момент может выкинуть какой-нибудь мало понятных окружающим фортель. Но здесь растерялся даже Дана Уайт, который обычно моментально реагирует на такие моменты.

Иона оттаскивали сотрудники службы безопасности. Позднее молдаванин объяснил свой поступок тем, что его разозлила беседа с матчмейкером лиги Шоном Шелби. О чём мужчины говорили до сведения общественности не довели, но можем предположить, что два поражения подряд от Магомеда Анкалаева поставили Халка в затруднительное положение. Нрав у него и без того не самый кроткий, а тут ещё такой стресс.

Похоже, на фоне этого стресса Куцелаба с первых секунд поединка бросился разбивать оппонента. Он обрушил на Джейкоби пулемётную очередь из ударов, буквально смяв защиту американца. По ходу раунда были эпизоды, когда казалось, что ещё пара точных попаданий и всё закончится. Но Дастин выбирался от этого камнепада, поднимался на ноги и отвечал. И так продолжалось несколько раз.

А точнее – восемь. Именно столько тейкдаунов совершил Ион за первые 5 минут боя. Тем самым он повторил рекорд полутяжёлого дивизиона, который принадлежал Джимми Круту. Это неоправданное рвение едва не вышло Халку боком. Слишком много сил он отдал в первые пять минут боя.

Спасение пришло, откуда он точно не ожидал. Один из судей был настолько впечатлён, что отдал этот раунд молдаванину со счётом 10:8. Забегая вперёд, именно эта единичка и стала ключевой. Во втором раунде Иона хватило менее чем на минуту. Дастин бросился спасать бой и стало ясно, что у него намного больше осталось здоровья. Массивный Куцелаба начал сдуваться, проколотая камера.

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К середине третьего раунда исход казался предрешённым. Из каких закромов Куцелаба достал жизненные силы, не понятно до сих пор. Но в тот момент, когда Джейкоби готов был его добить, Халк начал отвечать. Да, в тот момент реально складывалось впечатление, что он достаёт из себя внутреннего Халка. Выбрасываемые им в ответ удары становились всё тяжелее. В концовке оба буквально выживали, но у Дастина хватило сил отреагировать на команду из угла и закончить бой тейкдауном.

И вот тут сказался тот самый балл, который поставил Халку некто Тони Уик. Один судья отдал победу Куцелабе (29:28), двое других – Джейкоби. Вот только один насчитал 29:28, а второй – 28:28… И получилась ничья. И, наверное, это справедливый исход. Ни один из воинов не заслуживал в этой рубке поражения. Отличный бой, который достойно прошли и завершили оба бойца. Жаль, что лига не отметила его как бой вечера…