«Когда Ян рядом, всё получается проще». Лаврентьев готов к дебюту в UFC

Боец клуба «Архангел Михаил» и близкий друг экс-чемпиона UFC Петра Яна Денис Лаврентьев проведёт свой следующий бой 3 мая на турнире RCC 9. Его соперником станет бразилец Рафаэль Диас. Лаврентьев мог провести свой первый поединок в UFC ещё в прошлом году, однако бойцы лиги отказались делить с ним октагон. Тем не менее, Денис всё же рассчитывает заключить полноценный контракт с промоушеном в скором времени.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» боец рассказал, как влияет на его подготовку участие Петра, почему он перестал тренироваться в зале Jackson Wink и начал ездить в American Top Team, а также о своём отношении к боям на голых кулаках.

— Вы начали заниматься единоборствами по инициативе вашего отца. Это было по принуждению или по обоюдному желанию?

— Это было в глубоком детстве, мне было около 6 лет, и меня особо никто не спрашивал. В зал завели, и по сей день я нахожусь в тренировочных залах. Конечно, изначально я не любил все эти моменты. Когда ты ребёнок, ты хочешь бегать во дворе, играть с детьми. Но такой путь я выбрал. Конечно, это заслуга отца.

— Вы раньше входили в состав олимпийской сборной России по дзюдо. Перейти в ММА вас побудил только денежный аспект?

— Наверное, не только денежный. Перспектива прогресса и перспектива развития себя как спортсмена. Очень много лет я отдал дзюдо, и какого-то дальнейшего прогресса и роста для себя я там не видел. Я понимал, что нужно что-то поменять и хотел остаться в спорте ещё на тот момент. Поэтому принял решение, что это будут смешанные единоборства.

— Когда вы решили тренироваться в США, у вас уже была семья?

— Семья уже была, да, было двое детей. Дети ещё никак не могли на это реагировать, а супруга отнеслась с пониманием. Она с нашей первой встречи понимала, кто я, что я очень много времени в своей жизни провожу на тренировочных лагерях, на сборах, осознавала, что её может ждать. Сборы по месяцу и даже больше. Ко всему этому она была готова.

Денис Лаврентьев (слева) Фото: instagram.com/____lavrik____

— В последнем поединке вы выиграли у Виктора Генри, который нанёс вам единственное поражение в карьере. Для вас этот реванш был принципиальным?

— Именно этот бой – да, был принципиальным. Он не давал мне покоя с того момента, как я проиграл Генри. Задача была забрать своё. В принципе, это мы и сделали – выиграли этот бой. Готовились здесь, в Екатеринбурге, на спортивной базе «Курганово». Поехали туда, закрылись, прошли подготовку и вылетели уже на бой в Эмираты.

— Бывало ли, что подготовка к поединку проходила без участия Петра Яна?

— Да, конечно. Иногда совпадало так, что Пётр в Таиланде готовится к бою, а я – здесь, мы на разных континентах. Естественно, такие моменты бывают.

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— Вам подготовка и бой даются в таком случае сложнее?

— Конечно, когда он рядом, всё получается проще. Он очень сильно помогает, где-то советуюсь с ним, вместе выстраиваем план. Когда его нет рядом, приходится всё делать самому. Но, в принципе, всё решаемо.

— Вы – базовый борец, а Пётр – ударник. Вы друг друга подтягиваете каждый в своём аспекте?

— Да, мы постоянно вместе тренируемся, стараемся развиваться во всех аспектах. Сейчас смешанные единоборства сильно набирают популярность, и уже нет такого, как раньше: борец против ударника или ударник против борца. Сейчас все бойцы очень развитые, во всех аспектах уже очень хорошо работают и двигаются вперёд, поэтому мы стараемся максимально развиваться.

— Известно, что, когда вы только начинали ездить на тренировки в США, вы тренировались в зале Jackson Wink, а сейчас уже посещаете American Top Team.

— В Jackson Wink это были просто первые лагеря. Я прилетал туда один, когда ещё особо не знал сферу ММА. Пару раз туда слетал. А в АТТ мы вообще поехали из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Потому что всё было закрыто, Таиланд закрыт, народа нет, и на тот момент мы приняли решение, что надо ехать в АТТ. Там очень много людей, зал открыт, всё работает.

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— Когда там тренируетесь, в основном работаете с Петром или с другими тоже встаёте в спарринги?

— А зачем тогда туда ехать, если работать только с Петром? Со всеми. Там много спарринг-партнёров, много ребят, у которых неплохая борьба. Для того туда и едем.

— Кто из бойцов в США вам больше всего понравился как личность, в общении?

— Никого не могу выделить, там все ребята дружелюбные, все очень хорошо относятся. По крайней мере, к нам так и относились, когда мы приехали. Каких-то негативных моментов мы не заметили в свою сторону.

— Как сейчас обстоят дела с подписанием вас в UFC? Дело сдвинулось в какую-то сторону?

— Пока всё в режиме ожидания находится, никакой конкретной информации ещё не поступало.

— Как вы относитесь к боям на голых кулаках?

— Конечно, бои на голых кулаках – это жёстко, такой уличный вариант, уличная драка. Понятно, что это зрелищно. Но столько урона здоровью друг друга наносят пацаны. Я никак к этому не отношусь, это выбор каждого. Прийти и заработать хорошие деньги. Насколько я знаю, в хороших организациях неплохо платят. В принципе я не против.

— Вы могли бы попробовать себя там?

— Нет, пока не планирую.