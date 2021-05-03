Ромеро сменили на неизвестного бразильца. У Немкова с Жозе могут возникнуть проблемы

В ночь на 8 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится очередной турнир Bellator. Главной фишкой ивента должно было стать противостояние двух бывших бойцов UFC Энтони Джонсона и Йоэла Ромеро. Такой душевный намечался олд-скул, да ещё и с подтекстом. Статус встречи – четвертьфинал Гран-При в полутяжёлом весе. Победитель забирает $ 1 млн.

Фёдор словно проник в голову Дэвиса. У американца не было шансов против Немкова? Видео Пока Вадиму подсказывали, что будет делать соперник, Филу просто кричали: «Вперёд!» Итог закономерен.

Победитель пары выходит в полуфинал, где получит право сразиться на пояс с россиянином Вадимом Немковым, действующим чемпионом Bellator’a. Но эпического противостояния не получится. Ромеро, которого в конце 2020 года отчислили из UFC из-за проблем с допингом, провалил медицинские тесты. Для президента лиги воинов Скотта Кокера этот выбор изначально был рискованным. Но слишком громкое имя, слишком большой соблазн усилить Гран-При…

В итоге, вместо эпичного противостояния случился эпик фэйл. Такое случается, когда речь идёт о заслуженных ветеранах, предугадать такое невозможно. Лиге пришлось экстренно латать образовавшуюся дыру в карде. Переносить бой нельзя, слишком плотный график. И матчмейкеры лиги вышли из ситуации так, что нам впору вздрогнуть.

Если поклонники Вадима без рассчитывали без особой нервотрёпки дожидаться финала, полагая, что сетка к тому располагает. То после объявления имени бойца, который выйдет против Джонсона на замену, вполне может случиться лёгкий мандраж. Слишком уж непонятный вписался в тему парень, статистические показатели которого откровенно впечатляют.

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Бразилец Жозе Аугусто Азеведо Баррос дебютировал в Bellator 2 апреля. Его оппонент Джонатан Уилсон 2 секунды не дотерпел до сирены об окончании первого раунда. Американец просто не в силах был более терпеть удушающий приём соперника. Но не только традиционным грэпплингом славится боец из Латинской Америки. Пять из семи побед были добыты нокаутами и лишь два – приёмами. Объявлений о судейском решении он в октагоне не слышал ни разу (проиграл два боя тоже досрочно).

Стартовый отрезок карьеры Жозе (дебютировал в профессионалах он в 20-летнем возрасте) получился неоднозначным. Две победы при двух поражениях, пауза в три года и странный бой, который завершился досрочно из-за… поломки двери в октагон. Починить не смогли, бойцов распустили по домам. Зато после этого карьера пошла резко в гору. Баррос идёт на серии из пяти побед подряд.

Вадим в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой уже давал оценку первоначальной паре четвертьфиналистов.

Вадим Немков поделился ожиданиями от полуфинала Гран-при Bellator

«У кого в паре Ромеро – Джонсон больше шансов на победу? Если честно, я даже не могу сказать. Ромеро переходит из нижнего веса, а Джонсон вообще не дрался несколько лет, три или четыре года. Поэтому я не знаю, как будет себя чувствовать Ромеро, а как – Джонсон. Посмотрим бой. Он всё расставит на свои места», — разложил по полочкам действующий чемпион.

И вот, неожиданный поворот. Если всерьёз опасаться 37-летнего Джонсона не следует, он реально последний бой проводил ровно 4 года назад и уступил тогда Даниэлю Кормье удушающим приёмом (ох, снова не повезло ему с грэпплером). А вот голодный до побед и больших денег бразилец вполне может доставить неприятностей. Нужно отметить, что представляет Жозе Аугусто команду действующего чемпиона Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре.

Понятно, да, откуда выросли ноги у столь внезапного появления в Гран-При именно этого бойца? В октагоне может произойти всё что угодно, но наличие у Барроса отличных навыков в ударке, помноженных на качественную борьбу, делают бразильца сколь непредсказуемым, столь и опасным. Ну и команда у Жозе, сами понимаете, элитная. И про противостояние самбо против джиу джитсу не вспомнишь, Вадиму комфортнее на ногах…

Никакую панику мы тут нагнетать не планируем, но разумные опасения появились. Если ещё неделю назад перспективы реванша Бейдер – Немков выглядели более чем реальными, то сейчас к этому придётся приложить максимум усилий. Оппонент у Вадима серьёзный, понервничать нам всем придётся изрядно. Тем интереснее будет турнир!