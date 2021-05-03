«Из угла крикнули: «Бей с колена!» Тимур эффектно вырубил бразильца и не мог сдержать слёз

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 9. В со-главном событии ивента в октагоне сошлись боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Тимур Нагибин и экс-боец UFC бразилец Тьяго Таварес.

И здесь нужно сделать небольшую ремарку. Многие из нас скажут, что 2020 год для них стал не самым удачным. Но Нагибин – один из тех, кто и хотел бы его забыть, да вряд ли получится. В феврале этого странного года Тимур бился в лиге RCC с Михаилом Одинцовым. Сражались парни за право подписать контракт с промоушеном PFL. Во втором раунде Михаил нанёс запрещённый удар коленом. Последствия оказались серьёзными – у бойца оказалась повреждённой спина.

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Вопреки самым мрачным прогнозам, Нагибин восстановился и уже в октябре одержал победу. А спустя пару дней его поразил ковид. Да в самой тяжёлой форме – пострадали 70% лёгких. Но и эта зараза не сумела сломить Тимура. За полгода он сумел вернуть былую форму и выдал невероятный по эмоциям и зрелищности поединок с опытнейшим соперником.

В первом раунде бойцы разменивались ударами в стойке. Тимур не форсировал события, но старался работать первым номером. И всё получалось очень неплохо. Техничный и грамотный соперник показал достойную оппозицию, но в одном из эпизодов зарядил россиянину пальцами в глаз. Это просто эпидемия какая-то – запрещённые удары. Но российский боец, прошедший через столько испытаний, не был настроен обращать внимание на такую мелочь. У одноклубников Петра Яна аллергия на симулянтов.

Права на видео принадлежат RCC_MMA. Ролик можно посмотреть на странице RCC_MMA в «Инстаграме».

«Попадание в глаз было не особенно сильным, так, двоилось немного, — скромно объяснял после боя Тимур. — Но, если честно, даже если бы глаз не видел, я всё равно продолжил бы драться. Такую подготовку перед боем делаешь, и тут с этим глазом. На улице же ты не будешь жаловаться, что у тебя глаз болит. Тут также».

И этому парню как-то веришь. И после такого ещё сложнее входить в положение бойцов, которых экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сравнил с футболистами.

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Тимур по натуре своей совсем не мстительный, но… Когда тебе больно, когда под угрозой результат, а значит, и усилия многих людей, которые вместе с тобой готовились к поединку, невольно мобилизуешься. После боя Тимур подчёркивал, что не было у него изначально желания заканчивать поединок досрочно. Он признавался в глубочайшем уважении к сопернику и планировал поработать с ним все 15 минут. Но эпизод с глазом немного изменил планы.

На Тавареса обрушилась вся мощь атак Нагибина. Россиянин молотил соперника аккурат до сирены. Во второй пятиминутке экзекуция продолжилась. Бразилец спасся, уйдя в партер. Там бойцы и провели большую часть раунда. Третий отрезок боя стартовал в более спокойном русле, преимущество Тимура становилось всё очевиднее. Он поддавливал соперника, а из его угла звучали всё более яркие комментарии. В одном из эпизодов Таварес вновь раскрылся, попытавшись провести атаку. Уж очень размашисто бразилец орудовал своими калатушками…

Из угла прозвучала команда: «Бей с колена!» Тимур дисциплинированно выбросил колено в корпус соперника. Степень урона была понятна сразу. Тьяго рухнул на канвас, где его и скрутило. Он попытался укрыться от ударов, но россиянин и не собирался его добивать. Судья бросился на помощь, но Тимур стоял с опущенными руками и мокрыми глазами.

«Если честно, то я очень расстроился — хотел выиграть бой по очкам, не хотел заканчивать досрочно. Мои секунданты крикнули: «Бей с колена», я ударил и попал в печень», — рассказал россиянин после боя.

Когда бразилец пришёл в себя, они обнялись с россиянином и пообщались.

«Зачем я подошёл к сопернику после нокаута? Мое мнение такое — ты ликуешь, твои друзья и близкие радуются, а его близкие переживают за него, они не знают, что с ним, какой вред я нанёс его здоровью, — рассказал после боя Тимур. – Я представляю на его месте себя, и мне было бы неприятно, если бы мой оппонент ходил и ликовал. Тьяго пожелал мне удачи и заявил, что у меня большое будущее. Здоровья ему».